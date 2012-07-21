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Microsoft, Türkiye'yi "Yılın Ülkesi" seçti

6 yıl
3,1b
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28
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, Türkiye'yi
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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un aralarında ABD'nin de bulunduğu 112 ülke operasyonu arasında her yıl düzenlediği "Yılın Ülkesi" yarışmasını bir kez daha Microsoft Türkiye kazandı. Microsoft Türkiye, bir yıllık süreçte gösterdiği üstün performans ile Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya gibi hızlı büyüyen ülkelerdeki operasyonları geride bırakmayı başardı.

Kurulduğu 20 yıldan bu yana 2.defa "Yılın Ülkesi" kupasına layık görülen Microsoft Türkiye, böylece Microsoft genelinde az rastlanır bir başarı elde ederken; Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Şampiyonluk Kupası'nı Microsoft'un tepe yöneticisi Steve Ballmer'dan aldı.

Microsoft Türkiye'yi 112 ülke operasyonu arasında liderliğe taşıyan başarılı performansı ise şöyle;

  • 2012 Mali yılında Microsoft Türkiye yüzde 17 büyüme elde etti. Üç yıllık Bileşik (CAGR) büyümesi ise yüzde 19'a ulaştı. Perakende rakkamları çıkarıldığında üç yıllık bileşik büyüme yüzde 25'e ulaştı
  • Müşteri memnuniyeti geçtiğimiz yıldan bu yana 11 puan arttı.
  • Çalışan memnuniyeti 16 puan artışla 88'e yükseldi.
  • Kurumsal alanın bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüdü.
  • Küçük ve Orta İşletmeler ve İş ortakları bölümü'nün bir önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 26. (Özellikle küçük işletmeler kanalının büyümesi yüzde 39)
  • Perakende alanının bir önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 9. (PC pazarının daraldığı ortamda)
  • Danışmanlık servisleri bir önceki yıla göre yüzde 29 büyüdü.
Microsoft, Türkiye'yi
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Atlanta'da düzenlenen ve 40,000'den fazla katılımcının yer aldığı Microsoft Global Exchange Summit'de Microsoft Türkiye'nin her geçen yıl performansını arttırarak sürdürdüğünü ifade eden Steve Ballmer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Microsoft Türkiye şampiyonluğa alıştı. Microsoft Türkiye 350 çalışanı ve 11 bini aşkın iş ortağı ile gerçek bir başarı öyküsü. Küresel ekonomik büyüme hızı liginde Çin ile yarışan, dinamik ve yüksek girişimcilik ruhu ile her ülkenin gıpta ile baktığı ünlü Türk ekonomisinin artan bilişim teknolojilerine, Microsoft Türkiye başarı ile cevap veriyor. Yüksek müşteri ve çalışan memnuniyeti, özellikle Türk ekonomisinin lokomotif gücü olan KOBİ'lere erişim, gerek kamuda gerekse özel sektörde yüksek nitelikli danışmanlık servisleri Microsoft Türkiye'nin bu ödülü bir kez daha almasının başlıca nedenleri."

Ödül töreninde söz alan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Türkiye'nin dünya çapında konuşulan bir ülke olduğunu ve herkesin Türkiye'nin potansiyelini gördüğünü ifade ettiği konuşmasında şunları dile getirdi:

"Çalışanlarımız ve binlerce iş ortağımızdan oluşan Microsoft Türkiye ailesi adına, büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu başarı hepimizin. Ama bu kupanın bizim dışımızda bir hak sahibi daha var: Her geçen gün teknoloji yatırımlarına daha çok hız vererek dünyayı yakalayan Türk iş dünyası ve özellikle ülkemiz ekonomisinin itici gücü KOBİ'ler.

Ülke ekonomimizin gösterdiği performans ve istikrar ile birlikte şirketimiz Microsoft Türkiye de her geçen yıl performans çıtasını bir adım daha yükseltiyor. Bugün burada Microsoft camiası içinde başarılarımızın "Yılın Ülkesi" ödülü ile takdir edilmesinin ardında yatan güç aslında Türkiye'nin büyümesinin gücü. Microsoft Türkiye olarak ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefine içtenlikle inanıyoruz. Türk ekonomisinin son yıllarda gösterdiği performans da bu hedefin gerçekleşebileceğine olan inancımızı daha da artırıyor. Microsoft Türkiye'nin geçtiğimiz mali yılda en çok büyüdüğü alanlar olan KOBİ ve Kurumlar aslında Türkiye'nin büyüdüğü ve büyümesini sürdürdüğü alanlar. Türkiye geliştikçe bilişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor ve bilişimin getirdiği rekabet, büyüme, eğitim gücünden çok daha fazla yararlanıyor. Türkiye'de BT yatırımlarını artıran KOBİ'ler, BT yatırımlarını pazarlarını büyütme, uçtan uca verimlilik ve karlılık için olmazsa olmaz gören kurumlar Türkiye'nin de büyümesinin ardındaki güçler olarak ortaya çıkıyorlar. Danışmanlık servisleri alanındaki büyümemiz ise, şirketlerimizin BT yatırımlarının sürekliliğine ne kadar inandığının ve yönetim anlayışlarının ne kadar sofistike hale geldiğinin bir göstergesi."


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alprkrkmz 6 yıl en beğenilen
yemesinler bizi.
Madem yılın ülkesiyiz, çoğu ülkeye verilen Windows 7 aile paketi bize de getirsinler.
Yılın ülkesiyiz ama 7 yıldır piyasada olan xbox360 3. çeyrekte ülkemize resmi olarak girecek diye seviniyoruz.
Yılın ülkesiyiz ama windows phone 7 ve 7.5 ülkemizde hala yok.
yemesinler bizi.Madem yılın ülkesiyiz, çoğu ülkeye verilen Windows 7 aile paketi bize de getirsinler.Yılın ülkesiyiz ama 7 yıldır piyasada olan xbox360...
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JrMaster 6 yıl
tekelde yılın ülkesi olmuşuz
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khaos 6 yıl
Statistik
TTnet yilin yatirmci oldulunu aldi, Turkcell de en hizli fibernete sahip oldunu ilan etti, o da bir sey mi yani

TTNET ve Turkcell gibi vampirlerin EN olduğu bir ülkede Microsoft'un bunlardan geri kalması beklenemezdi
StatistikTTnet yilin yatirmci oldulunu aldi, Turkcell de en hizli fibernete sahip oldunu ilan etti, o da bir sey mi yaniTTNET ve Turk...
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SystemApps 6 yıl
Mikrosoft gibi bir devin bizim gibi teknoloji özürlü bir ülkeyi seçmesi ilginç olmuş.
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AAT.BH 6 yıl
Apple verseydi ödülü yere göğe sığdıramazdınız ama. Nedir bu Microsoftu çekemezlilik.
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balomer 6 yıl
çok güzel hareketler bunlar
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DH Misafiri 6 yıl
web101
Microsoft bizi yılın enayi ülkesi seçmiş desenize şuna

Enayi olmak istemiyorsan kullanma bir çok işletim sistemi var, Daha uygun fiyatlı mac kullanabilirsin. Böylece enayide olmamış olursun.
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DH Misafiri 6 yıl
Lisanslarda canımıza okuyotlar tabi severler bizi :S
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PePo 6 yıl
Microsoft Games for Windows Live'ın ülkeden saymadığı, aldığınız Microsoft GfWL oyunların elinizde patladığı Türkiye yılın ülkesi seçilmişmiş....
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khaos 6 yıl
Statistik
TTnet yilin yatirmci oldulunu aldi, Turkcell de en hizli fibernete sahip oldunu ilan etti, o da bir sey mi yani

TTNET ve Turkcell gibi vampirlerin EN olduğu bir ülkede Microsoft'un bunlardan geri kalması beklenemezdi
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E_Aydin35 6 yıl
Sert tepkiler olmuş bu habere, DH. üyeleri arkadaşalrımızdan değindiğin ve savunduğu noktalara bakıldığında haklılarda ancak yinede bir miktarda olsa gelişme, büyüme söz konusu bu bir müşteri memnuyeti dahi olsa bile "Türkiye" yada "Turkey" olarak bir habere adımızı yazdırıp gözleri bir anlığına üzerimize çektik.. Madem Steve Ballmer'ın gözünde bu kadar önemliyiz Türkiye pazarına hakettiğinin fazlasını vermek zorunda !
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TheTurkAdam07 6 yıl
ABD de millet gidip mac alıyor diğer ülkelerde de KDV düşük milletin evinde mac Ler var tabi biz Microsoft kullandığımızdan ödül alıyoruz aman ne harika

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alito 6 yıl
isimlerdirme yanlış olmasın? "yılın kerizi" yarışması filan olmasın o
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ozkan4916 6 yıl
Yurdum İnsani Heryerde
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