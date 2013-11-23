Microsoft : Üç farklı işletim sistemi ile yola devam etmek istemiyoruz

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Geçen yıla kadar Windows işletim sistemi ile masaüstü ve tabletlere, Windows Phone ile de akıllı telefonlara hitap eden Microsoft, geçen yıl itibariyle ARM tabanlı tabletleri hedef alan Windows RT işletim sistemini duyurmuştu.
Apple, Google gibi rakiplerinin aksine her pazar için bir işletim sistemi sunan Microsoft'un bu tavrı uzun süredir eleştiriliyordu. Firmanın da Windows RT ve Windows Phone platformlarını birleştireceği bir süredir gündemdeydi.
Microsoft başkan yardımcısı olan ve yeni CEO adayları arasında olan Julie Larson-Green, bir toplantıda yaptığı konuşmada üç farklı işletim sistemi ile yola devam etmek istemediklerini dile getirdi. Green, artık daha mobil işletim sistemlerinin yer aldığı bir dünyada yaşadıklarını, bu dünyada güvenlik veya batarya konusunda da risklerin olmadığını sözlerine ekledi.
Green'in bu sözleri muhtemel bir birleşim iddialarının tuzu biberi oldu. Analiz uzmanları mobil işletim sistemleri konusunda firma içerisinde bir hareketliliğin yaşandığını ve 2014 sonlarında Windows Phone altında hem ARM tabanlı tablet hem de akıllı telefonların birleştirileceğini sık sık dile getiriyor.
Green'in işaret ettiği diğer bir nokta ise donanım tarafında gelecek yıl çok şaşırtıcı gelişmelerin yaşanacağı oldu. Bunun ne anlama geldiği bilinmese de 8 inçlik bir Surface tableti veya Microsoft akıllı telefonu ihtimal dahilinde.
http://www.phonearena.com/news/The-death-of-RT-Microsoft-says-there-wont-be-three-versions-of-Windows-in-the-future_id49653 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
8daha hızlı güvenli ve stabil . İstersen Iobit in başlat8 kur kullan
Özür dilerim, performans farkı tabiri yanlış tabii. Enerji tüketimi demem gerekirdi. Bir zamanlar RISC mimarisinin bu yönde bir avantajı olduğu doğru, ama o zamandan bu yana köprünün altından çok sular aktı. Yukarıda linkini eklediğim incelemede dört işlemcinin 45 nanometre mimarisi için normalize edilmiş boyut bilgileri var. Oradan da görebileceğiniz gibi A9 ile Atom arasında boyut olarak yaklaşık 1.2 mm2'lik bir fark var. Yazarlar A8 ve üstü performans seviyeleri için RISC ile CISC arasında performans, güç ve enerji açısından kaydadeğer bir fark olmadığını belirtmiş. Konuyla ilgileniyorsanız ve vaktiniz de varsa bir gözatmanızı öneririm.
Kaynak ricası RISC ile CISC arasındaki farkı ortaya koyan görece güncel bir inceleme içindi. Verdiğiniz metin bu tür herhangi bir veri içermiyor. Ama bilgi vermesi açısından yararlı tabi, teşekkür ederim.
Rt yi bosversinler zaten de mobil ile pc platformunu birlestirmek cidden sacma bir dusunce. Apple bile bu ikisini ayri tutuyor.
Bu iddiayı sürekli duyarım ama nedense hiçbir zaman bir kaynak gösterilmez. 2013 yılında Wisconsin Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı incelemeye göre ARM ile x86 (dolayısıyla RISC ile CISC komut setleri) arasında göze çarpacak derecede bir performans farkı bulunmuyor (Kaynak). Eğer ARM performansını x86 seviyesine çekmek istiyorsa enerji tasarrufu açısından da fedakarlık yapmak zorunda, nitekim A15'in önceki nesle göre daha fazla akım çektiği ortada. Gelecekte atom ailesi işlemcilerinin de tik-tak modeliyle yenileceği ve Intel'in son mimarisi ile üretileceği düşünülürse, Intel Moore kanununu korumanın bir yolunu bulduğu sürece ARM'ın işi zor olacaktır. En azından yalnızca RISC komut setine güvenmek yeterli olmayacaktır, çünkü dediğim gibi artık öyle aman aman bir üstünlüğü kalmadı. Yoksa PowerPC Intel karşısında masaüstünde tutunmayı becerebilirdi zaten.
powerpc ornegine gelirsek, o zamanlar masaustu cihazlarda simdiki gibi bir enerji tuketim baskisi yoktu. x86nin simdiye kadar hep hakim olmasi genis uygulama arsivi ve gelistiricilerin x86 da yazmaya aliskin olmalarindandi. yoksa gecmisde x86dan daha verimlis sistemler gelistirildi ama hic biri bu sebeblerden yerini alamadi. oysa simdi fare arayuzunden dokunmatik arayuze gecis tamamen yeni bir uygulama neslinin dogmasina neden oldu ve bu uygulamalarin coguda arm icin hazirlanmis durumda. intelin dusuk enerji tuketim kriterlerine zamaninda adepte olamamasi arma bu imkani verdi. intel cok genis kaynaklari olan cok buyuk bir firma olabilir ama gecmiste hep lehine isleyen piyasa dinamikleri, simdi alehine isliyor.
Processor Architectures RISC-CISC-Harvard-Von Neumann
öyle ki nerdeyse dolar bazında tek hanelere kadar indi yazılım fiyatı.oysa ki en azından 170 dolar gibi ücretler ödüyorduk işletim sistemine eskiden.
ah Microsoft her şey değişti artık farkına varmanın zamanı geldi.
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