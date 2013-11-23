Microsoft : Üç farklı işletim sistemi ile yola devam etmek istemiyoruz





Geçen yıla kadar Windows işletim sistemi ile masaüstü ve tabletlere, Windows Phone ile de akıllı telefonlara hitap eden Microsoft, geçen yıl itibariyle ARM tabanlı tabletleri hedef alan Windows RT işletim sistemini duyurmuştu.





Apple, Google gibi rakiplerinin aksine her pazar için bir işletim sistemi sunan Microsoft'un bu tavrı uzun süredir eleştiriliyordu. Firmanın da Windows RT ve Windows Phone platformlarını birleştireceği bir süredir gündemdeydi.





Microsoft başkan yardımcısı olan ve yeni CEO adayları arasında olan Julie Larson-Green, bir toplantıda yaptığı konuşmada üç farklı işletim sistemi ile yola devam etmek istemediklerini dile getirdi. Green, artık daha mobil işletim sistemlerinin yer aldığı bir dünyada yaşadıklarını, bu dünyada güvenlik veya batarya konusunda da risklerin olmadığını sözlerine ekledi.





Green'in bu sözleri muhtemel bir birleşim iddialarının tuzu biberi oldu. Analiz uzmanları mobil işletim sistemleri konusunda firma içerisinde bir hareketliliğin yaşandığını ve 2014 sonlarında Windows Phone altında hem ARM tabanlı tablet hem de akıllı telefonların birleştirileceğini sık sık dile getiriyor.





Green'in işaret ettiği diğer bir nokta ise donanım tarafında gelecek yıl çok şaşırtıcı gelişmelerin yaşanacağı oldu. Bunun ne anlama geldiği bilinmese de 8 inçlik bir Surface tableti veya Microsoft akıllı telefonu ihtimal dahilinde.

http://www.phonearena.com/news/The-death-of-RT-Microsoft-says-there-wont-be-three-versions-of-Windows-in-the-future_id49653