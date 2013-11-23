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Microsoft : Üç farklı işletim sistemi ile yola devam etmek istemiyoruz

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft : Üç farklı işletim sistemi ile yola devam etmek istemiyoruz

Geçen yıla kadar Windows işletim sistemi ile masaüstü ve tabletlere, Windows Phone ile de akıllı telefonlara hitap eden Microsoft, geçen yıl itibariyle ARM tabanlı tabletleri hedef alan Windows RT işletim sistemini duyurmuştu.

Apple, Google gibi rakiplerinin aksine her pazar için bir işletim sistemi sunan Microsoft'un bu tavrı uzun süredir eleştiriliyordu. Firmanın da Windows RT ve Windows Phone platformlarını birleştireceği bir süredir gündemdeydi.

Microsoft başkan yardımcısı olan ve yeni CEO adayları arasında olan Julie Larson-Green, bir toplantıda yaptığı konuşmada üç farklı işletim sistemi ile yola devam etmek istemediklerini dile getirdi. Green, artık daha mobil işletim sistemlerinin yer aldığı bir dünyada yaşadıklarını, bu dünyada güvenlik veya batarya konusunda da risklerin olmadığını sözlerine ekledi.

Green'in bu sözleri muhtemel bir birleşim iddialarının tuzu biberi oldu. Analiz uzmanları mobil işletim sistemleri konusunda firma içerisinde bir hareketliliğin yaşandığını ve 2014 sonlarında Windows Phone altında hem ARM tabanlı tablet hem de akıllı telefonların birleştirileceğini sık sık dile getiriyor. 

Green'in işaret ettiği diğer bir nokta ise donanım tarafında gelecek yıl çok şaşırtıcı gelişmelerin yaşanacağı oldu. Bunun ne anlama geldiği bilinmese de 8 inçlik bir Surface tableti veya Microsoft akıllı telefonu ihtimal dahilinde. 

http://www.phonearena.com/news/The-death-of-RT-Microsoft-says-there-wont-be-three-versions-of-Windows-in-the-future_id49653 Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
nerde o bill gates li steve jobs lu zamanlar

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Rajeesh 5 yıl
bu hatun ceo olursa yandık desenize, metro rezaletinden sonra pcyi tamamen mobil işletim sistemine çevirecek
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eyfetop 5 yıl
Ya bilmiyorumda klavye ve faredeki rahatlığı hiçbir dokunmatik vermiyor bana. Bu yüzden bana en yakın işletim sisteminin windows 7 olduğununa karar verdim. Mikrosoft tan tek isteğim win 7 ye desteği kesmesin yeter. Geri kalanı beni ilgilendirmiyor. 8 beni sarmadı .:)
1 Yanıt Yanıtla +2
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Nokia Specialist 5 yıl eyfetop
eyfetop
Ya bilmiyorumda klavye ve faredeki rahatlığı hiçbir dokunmatik vermiyor bana. Bu yüzden bana en yakın işletim sisteminin windows 7 olduğununa karar verdim. Mikrosoft tan tek isteğim win 7 ye desteği kesmesin yeter. Geri kalanı beni ilgilendirmiyor. 8 beni sarmadı .:)

8daha hızlı güvenli ve stabil . İstersen Iobit in başlat8 kur kullan
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serafon 5 yıl
Daha burada bahsedilmeyen compact ve mikro versiyonlar da var. Onlara pek yatırım yapmıyor ama microsoft bunlar kadar
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WB 5 yıl
Ucle devam etme zaten ikile bi zahmet
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mutercim 5 yıl
darkaura
simdi fark ettim kaynak sormussunuz. aslinda herhangi bir islemci tasarim kitabini acip bakmaniz yeterli olur ama usulen bir tane kaynak sunmus olayim. Processor Architectures RISC-CISC-Harvard-Von Neumann

Özür dilerim, performans farkı tabiri yanlış tabii. Enerji tüketimi demem gerekirdi. Bir zamanlar RISC mimarisinin bu yönde bir avantajı olduğu doğru, ama o zamandan bu yana köprünün altından çok sular aktı. Yukarıda linkini eklediğim incelemede dört işlemcinin 45 nanometre mimarisi için normalize edilmiş boyut bilgileri var. Oradan da görebileceğiniz gibi A9 ile Atom arasında boyut olarak yaklaşık 1.2 mm2'lik bir fark var. Yazarlar A8 ve üstü performans seviyeleri için RISC ile CISC arasında performans, güç ve enerji açısından kaydadeğer bir fark olmadığını belirtmiş. Konuyla ilgileniyorsanız ve vaktiniz de varsa bir gözatmanızı öneririm.
Kaynak ricası RISC ile CISC arasındaki farkı ortaya koyan görece güncel bir inceleme içindi. Verdiğiniz metin bu tür herhangi bir veri içermiyor. Ama bilgi vermesi açısından yararlı tabi, teşekkür ederim.
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Dark Shade 5 yıl
Gelen gideni aratirmis. Bu kadin da steve ballmer i aratiyor.
Rt yi bosversinler zaten de mobil ile pc platformunu birlestirmek cidden sacma bir dusunce. Apple bile bu ikisini ayri tutuyor.
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mutercim 5 yıl
darkaura

iyide android su haliyle zaten x86 intel islemciyle calisabiliyor. applea gelirsek tarihi boyunda bir suru farkli islemci mimariysiyle calismis bir firma. boyle bir degisimde ciddi bir sorun yasayacaklarini sanmiyorum. kaldiki mimari yapisinin en temelinden gelen tasarim anlayisiyla x86 dusuk enerji tuketimine uygun degil. enerji tuketimini gercek manada dusumesi icin intelin 20 yillik tasarimi en basindan yeniden insa etmesi gerekiyor. cunku x86nin cis computing yapisi ayni is icin daha fazla transistore ihtiyac duymasina neden oluyor. su an intel dusuk enerji tuketimine diger foundrylerde olmayan dusuk nanometre ve tri-gate gibi dokum teknikleriyle ulasiyor ama ne pahasina. zaten icerdigi fazla transistor sayisiyla pahali olan x86 islemcinin maliyeti iyice yukseliyor. karsisindaki en gelismis arm islemcinin fiyati tum iletisim paketleri 3g, lte, wifi icinde gpu su ile beraber hersey dahil paket halinde 20-25$. intelin isi hic kolay degil.


Bu iddiayı sürekli duyarım ama nedense hiçbir zaman bir kaynak gösterilmez. 2013 yılında Wisconsin Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı incelemeye göre ARM ile x86 (dolayısıyla RISC ile CISC komut setleri) arasında göze çarpacak derecede bir performans farkı bulunmuyor (Kaynak). Eğer ARM performansını x86 seviyesine çekmek istiyorsa enerji tasarrufu açısından da fedakarlık yapmak zorunda, nitekim A15'in önceki nesle göre daha fazla akım çektiği ortada. Gelecekte atom ailesi işlemcilerinin de tik-tak modeliyle yenileceği ve Intel'in son mimarisi ile üretileceği düşünülürse, Intel Moore kanununu korumanın bir yolunu bulduğu sürece ARM'ın işi zor olacaktır. En azından yalnızca RISC komut setine güvenmek yeterli olmayacaktır, çünkü dediğim gibi artık öyle aman aman bir üstünlüğü kalmadı. Yoksa PowerPC Intel karşısında masaüstünde tutunmayı becerebilirdi zaten.
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SoulOfHeaven 5 yıl
Wp mobilde daha iyi yerlere gelicek fakat kaş yapayım derken göz çıkartacaklar.
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darkaura 5 yıl mutercim
risc ile cisc arasinda ciddi bir performans farki yok zaten. kimse oldugunu soylemiyor. risc daha kucuk komut setleriyle, cisc in uzun ama tek bir dongude yaptigi isi birden fazla daha kisa dongulerde yapiyor. sonucda asa yukari ayni performansi gorsteriyorlar. hayali basit bir ornekle aciklamak gerekirse, mesela bir sayinin 8inci kuvvetlini hesapliyacaksiniz. cisc tek satir komutla 8inci kuvveti alirsiniz, risc de ise 3 satir kod yazarsiniz, 3 kere pespese karesini alarak 8inci kuvvete ulasirsiniz. iki yaklasimda asa yukari ayni surede sonuca ulasir. ama farki cisc'de daha az satir yazarak isi bitirirsiniz, compile etmesi daha kolay ve hizli olur, daha az karmasiktir. bu sebeblerden gecmiste tercih edilmistir. ote yandan risc de daha basit kisa komutlarla isinizi yaptiginizdan, daha az sayida transistore ihtiyac duyarsiniz ki konumuzun kritik noktasida bu farktir. direk 8inci kuvveti hesaplamak, karesini almakdan daha cok sayida transistor gerektirir. bu yuzden x86 chipleri arm'a nazaran cok daha buyuktur. daha cok transistor oldugu icin daha cok enerji tuketir, uretimi daha maliyetlidir. iste intelin gecmisinden tasidigi yuk bu farkdir. gecmise uyumlulugu bozmadan kolay kolay kurtulunabilcek bir yukde degildir.

powerpc ornegine gelirsek, o zamanlar masaustu cihazlarda simdiki gibi bir enerji tuketim baskisi yoktu. x86nin simdiye kadar hep hakim olmasi genis uygulama arsivi ve gelistiricilerin x86 da yazmaya aliskin olmalarindandi. yoksa gecmisde x86dan daha verimlis sistemler gelistirildi ama hic biri bu sebeblerden yerini alamadi. oysa simdi fare arayuzunden dokunmatik arayuze gecis tamamen yeni bir uygulama neslinin dogmasina neden oldu ve bu uygulamalarin coguda arm icin hazirlanmis durumda. intelin dusuk enerji tuketim kriterlerine zamaninda adepte olamamasi arma bu imkani verdi. intel cok genis kaynaklari olan cok buyuk bir firma olabilir ama gecmiste hep lehine isleyen piyasa dinamikleri, simdi alehine isliyor.
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darkaura 5 yıl mutercim
simdi fark ettim kaynak sormussunuz. aslinda herhangi bir islemci tasarim kitabini acip bakmaniz yeterli olur ama usulen bir tane kaynak sunmus olayim.

Processor Architectures RISC-CISC-Harvard-Von Neumann
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korsanzeki168 5 yıl
bu iş ileride 2 arayüzlü tek sisteme dogru akar
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General. 5 yıl
En iyisini yaparlar anlam kargaşasına yol açıyor çünkü
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keremec 5 yıl
Microsoft un amacı bir ekosistem kurmak Windows lu bir ultrabook surface tablet Nokia Windows phone bir telefon ve Xbox.
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frostburn 5 yıl
Microsoft win8 faciasında büyük yara aldı.
öyle ki nerdeyse dolar bazında tek hanelere kadar indi yazılım fiyatı.oysa ki en azından 170 dolar gibi ücretler ödüyorduk işletim sistemine eskiden.
ah Microsoft her şey değişti artık farkına varmanın zamanı geldi.
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