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Microsoft, Windows 10 cihazları daha güvenli hale getirmenin yolunu buldu

Microsoft, 28 Temmuz itibariyle donanım tabanlı güvenlik katmanı olarak tanımlanan TPM 2.0 yongasını Windows 10 PC'ler, tabletler ve akıllı telefonlar için gereksinim haline getirecek.
3 yıl
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9
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft yakında ekstra güvenlik takviyesi adına Windows 10 PC, tablet ve akıllı telefon üreticileri için Güvenilir Platform Modülü'nü (TPM) zorunlu hale getirme planı yapıyor. Yazılım devi, 28 Temmuz itibariyle bahsi geçen üreticilerin cihazlarını TPM 2.0 içerecek şekilde sevkiyata çıkarmalarını artık bir gereksinim haline getirecek.
Ayrıca Bkz. "Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi"
TPM modülü yıllardır çoğunlukla kurumsal işletmelerdeki PC'lerde kullanılıyor ancak tüketici makinelerinde pek yaygın değil. Güvenilir Platform Modülü (TPM), cihazların BitLocker Sürücü Şifrelemesi gibi gelişmiş güvenlik özelliklerinden yararlanmasına olanak sağlayan bir mikro yonga olarak tanımlanıyor. Şifreleme anahtarlarının sabit disk yerine TPM mikro yongasında depolanması, bu anahtarları ele geçirmek amacıyla tasarlanan saldırılara karşı daha güçlü koruma sağlıyor. Microsoft artık bu donanım tabanlı güvenlik katmanını Windows 10 cihazlar için minimum sistem gereksinimi sınıfına sokacak.
Şirket tarafından yayınlanan bir TechNet gönderisinde, TPM gerksiniminin, Windows Donanım Sertifikasyon programı aracılığıyla yürürlüğe konacağı duyuruldu. Donanım üreticilerinin TPM 2.0 katmanını cihazlarına çip ya da firmware şeklinde uygulamaları gerekecek. Kullanıcıların devre dışı bırakma seçeneğine sahip olup olmayacakları henüz bilinmezken TPM varsayılan olarak aktif şekilde gelecek.

https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/keep-secure/tpm-recommendations Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Windows 10 haberinde Windows 8.1 görseli, şaşırdık mı ? Tabi ki de hayır.
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mcebi001 3 yıl
Alında windows tarayıcısını çok iyi yapıp uygulamaları tarayıcıdan mükemmel kullandırırsa uygulama geliştiricilerin kaprisini çekmek zorunda kalmaz.. 950xl gibi ekrana direk bağlanıyor al sana gezici bilgisayar..tarayıcıyı açınca operadaki gibi face,twetter,instagram,periscop,snapchat gibi ikon olarak en güncel haliyle görünse süper olur....market market diye zırlayanlarda kalmaz.
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MetalWave 3 yıl
Evet microsoft bunu tüm wp kullanıcılarını kaçırıp hiç kullanıcı kalmayarak sağlayacak ve güvenlik sorunu kalmayacak
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H34RTL3SS 3 yıl
DarkHellKnightX

H34RTL3SSbu yonga yıllar önce amerikan güvenlik ajanslarının pclere koymaya çalıştıkları başarısız oldukları arka kapı yongası deilmi farklı birşeymi
Yıllardır şirket bilgisayarlarında kullanılıyor. Dediğin bana göre ya farklı bir şey ya da uydurma bir haber.


bir haberde görmüştüm yıllar önce anakarta ilave bi çip zorunlulu eklemişler oda şifreleme ile alakalı birde arka kapı olarak da kullanılabilecek birşeymiş hackerin biri çipi iptal etmiş bazı hükümetler sorunmu çıkarmış ne olmuş kısa sürmüş bu tam hatırlayamıyorum haberin ayrıntılarını gördüğümde pek dikkat etmemiştim


en.wikipedia.org/...

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kadirirdem 3 yıl
görsel içerik uyumsuzluğu var bari google'dan bulup koyun windows 10 fotografları...
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trooe199 3 yıl
Benim anlamadığım şey windows telefonlarına standart pc sistemine benzer bir sistemi neden getirmiyor. Exe dosyalarını felan çalıştırabilen üst bir telefon gayet hoş olurdu ve bence piyasayı darma duman ederdi. Kaldı ki surface tarzı cihazlar üretebiliyorsan bunuda yapabilirsin. Bugün ki telefonların seviyesinin performans olarak düşük seviyeli laptoplara yakın düzeyde olduğunu düşünürsek Normal Win10 kaldıracak bir telefon üretilebilir. Yoksa telefon sektöründe batacaklar.
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e-Militarist 3 yıl trooe199
trooe199

Benim anlamadığım şey windows telefonlarına standart pc sistemine benzer bir sistemi neden getirmiyor. Exe dosyalarını felan çalıştırabilen üst bir telefon gayet hoş olurdu ve bence piyasayı darma duman ederdi. Kaldı ki surface tarzı cihazlar üretebiliyorsan bunuda yapabilirsin. Bugün ki telefonların seviyesinin performans olarak düşük seviyeli laptoplara yakın düzeyde olduğunu düşünürsek Normal Win10 kaldıracak bir telefon üretilebilir. Yoksa telefon sektöründe batacaklar.

Amerika Rusya Çin Almanya İngiltere gibi gibi ülkeler bunun gerçekleşmesine izin vermezler şimdilik. Google ve Apple bu ülkelerin bankalarındaki paralarını çekerler ve ekonomik kriz dünyayı kasıp kavurur. Herkes birbirine dalar.
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DarkHellKnightX 3 yıl
H34RTL3SS
bu yonga yıllar önce amerikan güvenlik ajanslarının pclere koymaya çalıştıkları başarısız oldukları arka kapı yongası deilmi farklı birşeymi

Yıllardır şirket bilgisayarlarında kullanılıyor. Dediğin bana göre ya farklı bir şey ya da uydurma bir haber.
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H34RTL3SS 3 yıl
bu yonga yıllar önce amerikan güvenlik ajanslarının pclere koymaya çalıştıkları başarısız oldukları arka kapı yongası deilmi farklı birşeymi
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Windows 10 haberinde Windows 8.1 görseli, şaşırdık mı ? Tabi ki de hayır.
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