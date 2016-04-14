Microsoft, Windows 10 cihazları daha güvenli hale getirmenin yolunu buldu

Microsoft yakında ekstra güvenlik takviyesi adına Windows 10 PC, tablet ve akıllı telefon üreticileri için Güvenilir Platform Modülü'nü (TPM) zorunlu hale getirme planı yapıyor. Yazılım devi, 28 Temmuz itibariyle bahsi geçen üreticilerin cihazlarını TPM 2.0 içerecek şekilde sevkiyata çıkarmalarını artık bir gereksinim haline getirecek.

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TPM modülü yıllardır çoğunlukla kurumsal işletmelerdeki PC'lerde kullanılıyor ancak tüketici makinelerinde pek yaygın değil. Güvenilir Platform Modülü (TPM), cihazların BitLocker Sürücü Şifrelemesi gibi gelişmiş güvenlik özelliklerinden yararlanmasına olanak sağlayan bir mikro yonga olarak tanımlanıyor. Şifreleme anahtarlarının sabit disk yerine TPM mikro yongasında depolanması, bu anahtarları ele geçirmek amacıyla tasarlanan saldırılara karşı daha güçlü koruma sağlıyor. Microsoft artık bu donanım tabanlı güvenlik katmanını Windows 10 cihazlar için minimum sistem gereksinimi sınıfına sokacak.

Şirket tarafından yayınlanan bir TechNet gönderisinde, TPM gerksiniminin, Windows Donanım Sertifikasyon programı aracılığıyla yürürlüğe konacağı duyuruldu. Donanım üreticilerinin TPM 2.0 katmanını cihazlarına çip ya da firmware şeklinde uygulamaları gerekecek. Kullanıcıların devre dışı bırakma seçeneğine sahip olup olmayacakları henüz bilinmezken TPM varsayılan olarak aktif şekilde gelecek.

https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/keep-secure/tpm-recommendations