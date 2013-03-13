Microsoft, Windows 8 ve Windows RT için Internet Explorer 10'da Flash içeriklere olan engeli kaldırdı





Windows sistemlerinde yıllardan bu yana internetteki multimedya içerikleri oynatmak için kullandığımız Flash eklentisi, Windows 8 ile birlikte yeni bir döneme girmişti.





Microsoft, tam bir dokunmatik tecrübe sunamadığı için Windows 8 ve RT işletim sistemlerinin modern Internet Explorer 10 uygulamasında Flash içeriklere erişimi yasaklamış ve sadece Windows 8 masaüstü modunda IE10 sürümünün Flash içerikleri oynatmasına izin verilmişti.





Bir süredir Flash eklentisinin dokunmatik tecrübe, performans ve batarya süresi konusunda iyileştirilmesi için Adobe ile çalışmalar yapan Microsoft, dün itibariyle Windows 8 ve Windows RT modern IE10 sürümü için de Flash içeriklere erişimi serbest hale getirdi.





Yeni güncelleme ile IE10'da bulunan uyumluluk görünümü artık Flash içerikleri engellemeyecek. Ancak sadece Windows dokunmatik tecrübesine uyumsuz olan Flash içerikler engellenecek.





Halen pek çok popüler sitenin Flash eklentisi gerektirdiğini ve HTML5 alternatifi de sunmadığını belirten Microsoft, daha çok sitenin uyumlu Flash içerikler sunması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2013/03/11/flash-in-windows-8.aspx