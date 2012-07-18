Microsoft, Windows 8'in dokunmatik klavyesinin nasıl tasarlandığını paylaştı





Microsoft, Windows 8 ile ilgili geliştirme çalışmalarını paylaştığı Building Windows 8 blogunda son olarak dokunmatik ekran klavyesinin geliştirme çalışmalarını paylaştı.





Ekran klavyesini geliştirmeye en çok kullanılan üç farklı pozisyonu belirleyerek başlayan Microsoft, daha sonra tuş boyutlarını ve dizilimini ayarlayarak, tüm tuşları üç tutuşta da erişebilir hale getirmeyi başarmış. Temasa dayalı geri bildirim gibi tepki mekanizmalarını da deney kapsamına alan şirket, uzun yazma denemelerinin ardından bu gibi mekanizmaları rahatsız edici ve dikkat dağıtıcı bulmuş. Ayrıca, kullanıcıların yazı giriş alanına mı yoksa klavyeye mi daha çok baktıklarını tespit etmek için genişletilmiş göz takip sistemi kullanmış ve klavye boyutunu optimize ederek, klavyenin arka plandaki sayfa üzerinde daha az yer kaplamasını sağlamış.





Dokumatik panelli cihazlarda verimliliği arttırmak için gerçekleştirilen bu çalışmaların sonucunun ne denli başarılı olacağını önümüzdeki ekim ayı sonunda çıkmaya başlayacak olan Windows 8 tabletleriyle birlikte göreceğiz.

http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/07/17/designing-the-windows-8-touch-keyboard.aspx