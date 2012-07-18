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Microsoft, Windows 8'in dokunmatik klavyesinin nasıl tasarlandığını paylaştı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8 ile ilgili geliştirme çalışmalarını paylaştığı Building Windows 8 blogunda son olarak dokunmatik ekran klavyesinin geliştirme çalışmalarını paylaştı.

Ekran klavyesini geliştirmeye en çok kullanılan üç farklı pozisyonu belirleyerek başlayan Microsoft, daha sonra tuş boyutlarını ve dizilimini ayarlayarak, tüm tuşları üç tutuşta da erişebilir hale getirmeyi başarmış. Temasa dayalı geri bildirim gibi tepki mekanizmalarını da deney kapsamına alan şirket, uzun yazma denemelerinin ardından bu gibi mekanizmaları rahatsız edici ve dikkat dağıtıcı bulmuş. Ayrıca, kullanıcıların yazı giriş alanına mı yoksa klavyeye mi daha çok baktıklarını tespit etmek için genişletilmiş göz takip sistemi kullanmış ve klavye boyutunu optimize ederek, klavyenin arka plandaki sayfa üzerinde daha az yer kaplamasını sağlamış.

Dokumatik panelli cihazlarda verimliliği arttırmak için gerçekleştirilen bu çalışmaların sonucunun ne denli başarılı olacağını önümüzdeki ekim ayı sonunda çıkmaya başlayacak olan Windows 8 tabletleriyle birlikte göreceğiz.

http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/07/17/designing-the-windows-8-touch-keyboard.aspx Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl en beğenilen SiCreAM
SiCreAM

Microsoft şuan ki sektörde pek satamaz. Ancak kurumsal anlamda satış yapabilir bence çünkü MS Office desteği olacaktır ve PC Senkronizasyonu en iyi şekilde sağlanacaktır.

incelemeyi izlemediniz galiba :) arm de aynı performasnı sunabilirse (ki sunacağını düşünüyorum) tabletleri wşndows ve diğerleri olarak sınıflayabiliriz...
SiCreAMMicrosoft şuan ki sektörde pek satamaz. Ancak kurumsal anlamda satış yapabilir bence çünkü MS Office desteği olacaktır ve PC Senk...
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nurettinaz 6 yıl
Bence sanal klavyeler aslinda hala daha cok yeni olduklarindan cok eksikleri var. Bence en kotusu apple in klavyesi oldukca kullanici dusmani ki satis poltikasi userfriendly olan bir firma nasil boyle bir celiski icine dusup dunyanin karini yapar anlamak guc. Android basarili sayilsada bazen donmalar kendini kapamalar ve bazi seylerin oldukca zor olmasi eksi yanlari. Ileride daha iyi olacaklari kesin ancak su an eksikleri var
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jovanovic 6 yıl
İncelemesine bakarsak cidden farklı ve kullanışlı.
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Prequel 6 yıl
sertacarslan
Android ya da iOS tabletin gereksiz olduğunu düşünenlerdenim. Çıkınca laptopumu direk surface pro ile değiştireceğim. Bir Android telefon (hatta flash kalkınca ona da gerek yok, herhangi bir telefon da olur), bir de surface; giyilebilir mobilite çağından önceki günümüzde yeterince yeterli...

Android tablette çok daha özelleştirilebilir. Windows 8 hiçbir şey vaadetmiyor.
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sertacarslan 6 yıl
Android ya da iOS tabletin gereksiz olduğunu düşünenlerdenim. Çıkınca laptopumu direk surface pro ile değiştireceğim. Bir Android telefon (hatta flash kalkınca ona da gerek yok, herhangi bir telefon da olur), bir de surface; giyilebilir mobilite çağından önceki günümüzde yeterince yeterli...
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mkt 6 yıl
Tablette crysis oynamayı bekliyorum tabi surfece proyla oynarız artık :D
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interwap 6 yıl
Şu Windows tabletler gelsin de gerçek tablet PC keyfini yaşayalım.
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SiCreAM 6 yıl
Microsoft şuan ki sektörde pek satamaz. Ancak kurumsal anlamda satış yapabilir bence çünkü MS Office desteği olacaktır ve PC Senkronizasyonu en iyi şekilde sağlanacaktır.
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SystemApps 6 yıl
aslında fiziksel kalvyenin eline hiç bir sanal klavye su dökemez ama sanal klavyenin zorunlu olduğu cihazlarda da bakalım mikrosoft nasıl baş edebilecek.
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