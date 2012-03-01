Microsoft, Windows Phone 8 işletim sistemini Sprint ile birlikte Snapdragon S4 platformu için deniyor olabilir

Microsoft'un Windows Phone işletim sistemine yeni özellikler, limitler ve pazarlar kazandırdığı Mango ve Tango güncellemelerinin ardından, yıl sonuna doğru gelmesi beklenen yeni güncelleme Apollo veya Windows Phone 8 olacak. Apollo güncellemesi önemli yenilikler getirirken yeni cihaz konfigürasyonları da belirlenmiş olacak.

Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Windows Phone mühendislik ekibi ve ABD'li Sprint operatörü 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 yongada sistemi üzerinde Windows Phone 8 işletim sisteminin testlerine başladılar. Snapdragon S4 platformu Vellamo benchmark sonuçlarında Galaxy SII ve Droid 4 modellerini epey bir geride bırakmayı başarmıştı.

Sprint, Windows Phone 8 yüklü ve LTE uyumlu Nokia cihazlarını ABD pazarına sunmak için bir süredir girişimlerde bulunuyor. Firma geçen yıl HTC Arrive Windows Phone modelini piyasaya sürmüş ancak sonrasında herhangi bir Windows Phone cihazı tanıtmamıştı.

Snapdragon S4 yongasını taşıyan modelleri kısa süre sonra piyasada görebileceğiz. Ancak Microsoft görünüşe göre yarışa biraz daha geç katılacak.

Qualcomm firması da Microsoft'un yaptığı testleri doğruluyor. Uzun süredir Microsoft ile güçlü ilişkileri olan firma, Snapdragon'un kabiliyetlerini Microsoft'un kullanıma sunmaktan mutluluk duyacaklarını daha önce belirtmişti.

Microsoft'un bir süredir çift çekirdekli işlemcileri Windows Phone işletim sistemine getirmek için çalışmalarını devam ettiriyor ancak kesin bir tarih şu an için belli değil. Windows Phone 8 ile birlikte yılın son çeyreğinde S4 yongalı Windows Phone cihazlarını piyasada görmeye başlayabiliriz.

http://www.theverge.com/2012/2/29/2830246/windows-phone-8-dual-core-qualcomm-sprint