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Microsoft, Windows Phone 8 işletim sistemini Sprint ile birlikte Snapdragon S4 platformu için deniyor olabilir

7 yıl
4b
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11
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone işletim sistemine yeni özellikler, limitler ve pazarlar kazandırdığı Mango ve Tango güncellemelerinin ardından, yıl sonuna doğru gelmesi beklenen yeni güncelleme Apollo veya Windows Phone 8 olacak. Apollo güncellemesi önemli yenilikler getirirken yeni cihaz konfigürasyonları da belirlenmiş olacak.
Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Windows Phone mühendislik ekibi ve ABD'li Sprint operatörü 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 yongada sistemi üzerinde Windows Phone 8 işletim sisteminin testlerine başladılar. Snapdragon S4 platformu Vellamo benchmark sonuçlarında Galaxy SII ve Droid 4 modellerini epey bir geride bırakmayı başarmıştı.
Sprint, Windows Phone 8 yüklü ve LTE uyumlu Nokia cihazlarını ABD pazarına sunmak için bir süredir girişimlerde bulunuyor. Firma geçen yıl HTC Arrive Windows Phone modelini piyasaya sürmüş ancak sonrasında herhangi bir Windows Phone cihazı tanıtmamıştı.
Snapdragon S4 yongasını taşıyan modelleri kısa süre sonra piyasada görebileceğiz. Ancak Microsoft görünüşe göre yarışa biraz daha geç katılacak.
Qualcomm firması da Microsoft'un yaptığı testleri doğruluyor. Uzun süredir Microsoft ile güçlü ilişkileri olan firma, Snapdragon'un kabiliyetlerini Microsoft'un kullanıma sunmaktan mutluluk duyacaklarını daha önce belirtmişti.
Microsoft'un bir süredir çift çekirdekli işlemcileri Windows Phone işletim sistemine getirmek için çalışmalarını devam ettiriyor ancak kesin bir tarih şu an için belli değil. Windows Phone 8 ile birlikte yılın son çeyreğinde S4 yongalı Windows Phone cihazlarını piyasada görmeye başlayabiliriz.

http://www.theverge.com/2012/2/29/2830246/windows-phone-8-dual-core-qualcomm-sprint Yorum Yaz
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wentworthscofield 7 yıl en beğenilen
wp gibi bir platform s4 işlemcilerle uçar, piyasa için iyi google için kötü bir haber
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E_Aydin35 7 yıl
Windows daha neler yapıcak başlangıç ısınma turları bunlar..:)
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Rainbow6 7 yıl
bu sprint ne is hic sevmiyorum bu firmayi hem cdma kullaniyo sim kart takamiyoruz hemde aylik ucretleri yuksek verizon att gibi kullanici sayisi yuksek degil nasi fiyat cekiyo anlamadim.. samsung epic i de bunlar cikariyo alamadik telefonu .. bana gore galaxy s2 lerde en stabil ve guzel telefon epic onuda sprinte yapmis
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sahoron 7 yıl
Herkes donanım önemli degil diye knuşuyor peki grafik performansı nasıl olacak? 480-800 ekranlarda hd cözünürlüğünde kalitemi veriyor? Dosyaları küçülterek 16gb tı 32 gb gibimi yapıyor bu windows phone sistemi? İşlemci ram az olsun anlarımda kardeşim bunun ekranı, hafızası, kamerası... hep düşük ama fiyat olarak çok rekabetçiler android ile ios sistemlerinin amiral telefonları ile neredeyse aynı seviyedeler. Sadece wp sisteminin daha düşük sistemde iyi performans veriyor diye uygulama dahi olmadan bu kadar parayı hak etmediği açık. Ben 700 dolar veririm android iyi donanımla iyi hız veriyorsa android alırım.
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Azumi 7 yıl
Bu haberden sonra andoidli bir cihaz almaktan kesin olarak vazgeçtim, akıllı telefon alamayı düşünüyordum yüksek donanım özellikleri ve model çeşitliliği açısından android almaya karar vermiştim ama neyseki sistem canavarı androidten kurtuldum windows phone'ları beklemeye devam çıkış tarihi için son çeyrek denmiş ama bu süre içerisinde nokia lumia 610 modeli Türkiye'ye gelir ve 500lira gibi bi fiyata satılırsa üst seviye WP'ler çıkana kadar onla idare ederiz.
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RAN7843 7 yıl
windoss gerçekten güzel ama bana androıd oda ıos hoşuma gidiyorrr o kadar ihtiyacım olan gps uygulamasını bir kere para verip ücretsiz kullanmak müzük kalitesi iyi olsun ekran büyük olsun tabi çokta büyük değil internette zevk versin kamerası ıyı olsun hepsi yeter
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raptor2009 7 yıl
Arkadaşımda vardı Samsung un Windows Phone u yurt dışından almış bu Metro Arayüzü alışıla gelmiş telefon menülerinden farklı sonuçta bada da android de ios da aynı gibi menüler ama Metro apayrı ha kullanışlı mı bence hayır tamam hız performans falan iyi denedim bizzat ama arayüz olmamış be hocam.
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ihtiyarjedi 7 yıl
ben şuan bile türkiyeye gelmiş olsa lumia800/900 çoktan almıştım , yazılıma ve performansına bakmadan donanım donanım diye ağlayan fandroid ler yine takacak bir kulp bulur
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Silent Guardian 7 yıl
Ben bu windows phone'u hiç sevmedim.Alışamadım sanırım.
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Silent Guardian 7 yıl
Ben bu windows phone'u hiç sevmedim.Alışamadım sanırım.
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xLmNt13 7 yıl
Ee daha 2 çekirdekliler için test ediyorlar. Millet 4 çekirdekli telefonları çıkarıyor. Wİndows biraz da donanımı yüksek telefonlarda kullanılsın. Artık çoğu kimse telefonun işletim sistemi açısından yeterli olup olmadığına bakmıyor. En iyi özelliklere sahip telefon bende olsun diye bakıyor. galaxy s2 20 milyon sattı neden çünkü onun özelliklerine sahip telefonlar sonradan çıkmaya başladı :)
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wentworthscofield 7 yıl en beğenilen
wp gibi bir platform s4 işlemcilerle uçar, piyasa için iyi google için kötü bir haber
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