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Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 3.500 oyun yayınlayabilecek

Teknoloji devi Microsoft'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı bulut oyun akışı hizmeti Project xCloud'un en az 3.500 Xbox oyunu yayınlayabileceği açıklandı. İşte konunun detayları.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, yeni bulut tabanlı oyun servisi olan Project xCloud'un perdesini yavaş yavaş kaldırmaya devam ediyor. Şirketten yapılan yeni bir açıklamaya göre Azure bulut bilgi işlem ağından yararlanılarak kullanıcılara sunulacak olan bu serviste 3.500'den fazla oyun yayınlanabilecek.

Tüm dünyada hizmet verecek

Resmi bir Microsoft blog yazısında, şirketin Gaming Cloud Kurumsal Başkan Yardımcısı Kareem Choudhry, xCloud'un hem geliştiricilere hem de oyunculara nasıl fayda sağlayacağı konusunda geniş açıklamalar yaptı. Choudhry, Project xCloud'un, Xbox One'ın şu anki 3.500 oyun kütüphanesini çalıştırmak için gereken teknik kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Choudhry ayrıca, Xbox One için şu anda geliştirilmekte olan 1.900'den fazla oyun olduğunu ve hepsinin de xCloud'da yayınlanabileceğini belirtti.

Buna karşın, şu anda Google’ın rakip oyun yayın hizmeti Stadia’nın kaç oyunu destekleyebileceğine dair bir gösterge yok. Akış altyapısı konusunda Choudhry, Microsoft'un xCloud'u dünyadaki 54 Azure bölgesinin 13'ünde veri merkezlerine dağıttığını belirtti. Choudhry'ye göre bu dağıtım, Microsoft'un nihai hedefi olan xCloud'u tüm küresel Azure bölgelerine yaymak için sadece başlangıç. Ek olarak Choudhry, Microsoft'un oyun yapımcılarına daha iyi akış desteği sağlamak için Xbox Geliştirici Kiti'ne (XDK) yeni özellikler eklediğini de sözlerine ekledi.

https://news.xbox.com/en-us/2019/05/24/project-xcloud-more-for-gamers-and-developers/ Yorum Yaz
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GR33K 1 hf.
Zula, wolfteam oynayan çocuklar böyle teknolojik gelişmeleri eleştiriyor ve beğenmiyor 😂😂
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İlke Kurtlutepe 1 hf. yeni yorumcu BlackBeasT
Ben hiçbir şeyin fanlığını yapmıyorum. Ben de isterdim Microsoft'un da kaliteli exclusive'leri olsun, Sony ile rekabet etsin. Ama yapmadıkları sürece benim için bir 'konsol' değil kırpılmış bir PC'den farksızlar. Claud gaming için ise Türkiye için çok erken olduğu için konuşmaya gerek yok zaten. Önce ülkede adam gibi internet olsun, ondan sonra bakarız duruma.
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İlke Kurtlutepe 1 hf. yeni yorumcu
*kaliteli* exclusive oyun yapmadıktan sonra ağzınla kuş tutsan bile çöpsün. Biraz Sony'den örnek alın da sizin de GOW gibi oyununuz olsun.
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BlackBeasT 1 hf. İlke Kurtlutepe
Bırakın boş beleş fanlık işlerini... Bu haberden anladığın bumu? Google bile Cloud gaming için yatırım yapıyor. Yakın zamanda MS ile Sony Bulut tabanlı oyun deneyimi ve yapay zeka için anlaşma yaptı. Sony'de uzun zamandır PS now ile Cloud gaming üstünde testler yapıyor.
EU ve USA'da kim önce Cloud Gaming işinde iyi gelişme sağlarsa parayı vuracak, Oyun Dünyası ne senin nede TR ekseninde dönmüyor...
Dünya ekonomisi daralıyor Oyun konsolu yapayım 60$ Oyun, DLC ve hizmetleri ücretli yapmak, Firmalara yeterli gelmiyor. Cloud Gaming ile makul fiyatlara Mobil ve TV'de oyun oynatarak daha fazla kişiye ulaşmak istiyorlar.
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interwap 1 hf.
Yani 3600 oyun yayınlayamıyacak mı?
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Mutlak.Sıfır 1 hf.
Xbox'da oyun yok
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Coffee Lake 1 hf.
Yeni oyun devrimi bu artık. Fiziki konsollar yavaş yavaş bitecek.
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Tugrul_512bit 1 hf.
Bizde Azure bulut bölgesi var mı?
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TheStarBox 1 hf. Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Bizde Azure bulut bölgesi var mı?

Maalesef Türkiye'de azure bulut servis merkezi yok.
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