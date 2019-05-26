Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 3.500 oyun yayınlayabilecek

Teknoloji Editörü
Microsoft, yeni bulut tabanlı oyun servisi olan Project xCloud'un perdesini yavaş yavaş kaldırmaya devam ediyor. Şirketten yapılan yeni bir açıklamaya göre Azure bulut bilgi işlem ağından yararlanılarak kullanıcılara sunulacak olan bu serviste 3.500'den fazla oyun yayınlanabilecek.
Tüm dünyada hizmet verecekResmi bir Microsoft blog yazısında, şirketin Gaming Cloud Kurumsal Başkan Yardımcısı Kareem Choudhry, xCloud'un hem geliştiricilere hem de oyunculara nasıl fayda sağlayacağı konusunda geniş açıklamalar yaptı. Choudhry, Project xCloud'un, Xbox One'ın şu anki 3.500 oyun kütüphanesini çalıştırmak için gereken teknik kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Choudhry ayrıca, Xbox One için şu anda geliştirilmekte olan 1.900'den fazla oyun olduğunu ve hepsinin de xCloud'da yayınlanabileceğini belirtti.
Buna karşın, şu anda Google’ın rakip oyun yayın hizmeti Stadia’nın kaç oyunu destekleyebileceğine dair bir gösterge yok. Akış altyapısı konusunda Choudhry, Microsoft'un xCloud'u dünyadaki 54 Azure bölgesinin 13'ünde veri merkezlerine dağıttığını belirtti. Choudhry'ye göre bu dağıtım, Microsoft'un nihai hedefi olan xCloud'u tüm küresel Azure bölgelerine yaymak için sadece başlangıç. Ek olarak Choudhry, Microsoft'un oyun yapımcılarına daha iyi akış desteği sağlamak için Xbox Geliştirici Kiti'ne (XDK) yeni özellikler eklediğini de sözlerine ekledi.
https://news.xbox.com/en-us/2019/05/24/project-xcloud-more-for-gamers-and-developers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
EU ve USA'da kim önce Cloud Gaming işinde iyi gelişme sağlarsa parayı vuracak, Oyun Dünyası ne senin nede TR ekseninde dönmüyor...
Dünya ekonomisi daralıyor Oyun konsolu yapayım 60$ Oyun, DLC ve hizmetleri ücretli yapmak, Firmalara yeterli gelmiyor. Cloud Gaming ile makul fiyatlara Mobil ve TV'de oyun oynatarak daha fazla kişiye ulaşmak istiyorlar.
Maalesef Türkiye'de azure bulut servis merkezi yok.