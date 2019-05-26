Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 3.500 oyun yayınlayabilecek

Microsoft, yeni bulut tabanlı oyun servisi olan Project xCloud'un perdesini yavaş yavaş kaldırmaya devam ediyor. Şirketten yapılan yeni bir açıklamaya göre Azure bulut bilgi işlem ağından yararlanılarak kullanıcılara sunulacak olan bu serviste 3.500'den fazla oyun yayınlanabilecek.

Tüm dünyada hizmet verecek

https://news.xbox.com/en-us/2019/05/24/project-xcloud-more-for-gamers-and-developers/

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Resmi birblog yazısında, şirketin Gaming Cloud Kurumsal Başkan Yardımcısı, xCloud'un hem geliştiricilere hem de oyunculara nasıl fayda sağlayacağıgeniş açıklamalar yaptı. Choudhry, Project xCloud'un, Xbox One'ın şu ankiçalıştırmak için gereken teknik kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Choudhry ayrıca, Xbox One için şu anda geliştirilmekte olan'den fazla oyun olduğunu ve hepsinin de xCloud'dabelirtti.Buna karşın, şu anda Google’ın rakip oyun yayın hizmetidestekleyebileceğine dair bir gösterge yok. Akış altyapısı konusunda Choudhry, Microsoft'un xCloud'u dünyadakiAzure bölgesinin'ünde veri merkezlerine dağıttığını belirtti. Choudhry'ye göre bu dağıtım, Microsoft'un nihai hedefi olan xCloud'u tümAzure bölgelerine yaymak için sadece başlangıç. Ek olarak Choudhry, Microsoft'undaha iyi akış desteği sağlamak için'ne (XDK) yeni özellikler eklediğini de sözlerine ekledi.