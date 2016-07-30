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Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Mobil cephede yüzü bir türlü gülmeyen Microsoft’ta fırtınalı günler dinmek bilmiyor. Şirket bünyesinden yayınlanan son açıklamaya göre teknoloji devi 2850 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor.
2 yıl
5,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor
2013 yılında 7.2 milyar dolar karşılığında bir dönemin efsanesi Nokia’yı bünyesine katan Microsoft bu hamlesiyle mobil cihazlar alanında önemli bir atılım yapmayı hedeflemişti. Zamanın CEO’su Steve Ballmer’ın geleceğe yönelik cesur bir adım olarak nitelendirdiği satın alma işlemi sonrası adeta hayaller ve gerçekler zıtlığı yaşandı.
2015'e gelindiğinde ise gerçeği görerek Nokia satın almasını başarısızlık şeklinde yorumlayan Microsoft bu yüzden 7.6 milyar dolar zararauğradığını açıkladı. Ardından kritik bir kararla küçülmeye giden teknoloji devi dünya çapında çoğu mobil departmanlarda olmak üzere 7800 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Geride bıraktığımız mayıs ayında ise Nokia’nın telefon bölümünü ve isim haklarını 350 milyon dolara Tayvan merkezli elektronik firması Foxconn'a satan Microsoft’ta halen sular durulmuş değil.
Öyle ki elde edilen güncel bilgilere göre 2850 çalışanının daha işine son vereceğini açıklayan teknoloji üreticisi bu operasyondaki toplam işten çıkarmaların 4.700'e ulaştığını bildirdi. Ayrıca 30 Haziran tarihiyle 114 bin kişiyi istihdam ettiğini söyleyen Microsoft’un işten çıkardığı 4.700 kişinin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 4’üne denk geldiği ifade ediliyor. Bulut depolama servislerinde beklentileri karşılayan ancak mobil cihazlar konusunda -Windows Phone’daki başarısızlıklar da eklenince- rekabetin oldukça gerisinde kalan Microsoft’un çıkış için yeni yollar aradığı dile getiriliyor. 

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tahir40 2 yıl en beğenilen
Nokia'nın laneti... Başına Truva atı Elop'u geçirip batırdığınız telefonun mucidi, yaşı küçük olmayanların hemen hepsinin kullanmışlığı olduğu Nokia'yı batırıp ele geçirdiniz, başkasını ocağını batırıp ordan ekmek mi yiyeceğinizi sandınız...
Nokia'nın laneti... Başına Truva atı Elop'u geçirip batırdığınız telefonun mucidi, yaşı küçük olmayanların hemen hepsinin kullanmışlığı olduğu Nokia'yı batırıp ...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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selcuksert38 2 yıl tahir40
tahir40

Nokia'nın laneti... Başına Truva atı Elop'u geçirip batırdığınız telefonun mucidi, yaşı küçük olmayanların hemen hepsinin kullanmışlığı olduğu Nokia'yı batırıp ele geçirdiniz, başkasını ocağını batırıp ordan ekmek mi yiyeceğinizi sandınız...

BAZILARI KOCA ŞİRKETİN BATACAĞINI ZANNEDİYOR....
tahir40Nokia'nın laneti... Başına Truva atı Elop'u geçirip batırdığınız telefonun mucidi, yaşı küçük olmayanların hemen hepsinin kullanm...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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fburucu 2 yıl
Microsoft'un Nokia dan zarar etmesinin en büyük sebebi Nokia telefonların ilk önce symbian işletim sistemleriyle üretilmesiydi.Sonradan bu hatalarını anlayıp Windows işletim sistemine geçselerde iş işten geçmesiydi.
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personalcomputer 2 yıl
Taşıma suyla değirmen dönmez.
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BekirTemel 2 yıl
dünyada kriz varcılar gelebilir.
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black_flood 2 yıl
öyle zart diye yüksek kapasiteli modellere bile desteği kestim deyip yeni model satmaya kalkar ise olacak olan budur işte. 1 gb ram yetecekti hani neymiş efendim bir türlü çalıştıramamışlar ama yeni sattıklarında 1gb bu ne alaka diye sorunca işlemcisi olmadı diyor yaw zaten üst segmentte sattığın modellerim işlemcisi zaten öküz gibi güçlü 4K çekim yapıyor sen neden bahsediyorsun demek lazım microsofta. sanırım kafayı sıyırmışlar artık. 512 ramli ve giriş seviyesi cihazlara desteği kesmesini herkes anlar ama 1 gb ram ve 4 çekirdekte çalışmıyor yalanı da ne saçmalık 2 gb ramli model bile var desteklenmeyen yuh diyorum sadece.
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Kulak Misafiri 2 yıl
Bence Nokia, Microsoft'u kandırarak adam edemeyeceği mobil departmanı satarak, batışa giden yolu Microsoft'un üzerine yıktı ve ülkenin yüz karası olmaktan kendini kurtardı. Sonra "söz vermişti" bilmem neler gibi söylemlerle topu Microsoft'a attı. Bu aşamada Microsoft'un ikna olması araştırılmalı bence. Nasıl bir gelecek planı yaptı da bu oltaya geldi.
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Kara Börü 2 yıl
Keşke batsa yok olsa bu ve benzeri firmalar ama batmıyor işte
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DraGonS 2 yıl
Adamlar nokia'yı satın aldı, ama mobile işletim sistemi geliştirmedi ki. Symbian telefon satışları bile daha fazladır windows phone'dan. Burada nokia'yı satın alma girişiminde sıkıntı yok. İşletim sistemi geliştirMEME gibi bir gafleti görmezden gelemeyiz. Mobil bölümün başkanı bile iphone kullanıyor be. Rezilliğe bak.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bakkal rüstem amcayı mobil bölümün başına getirsen bu zıppıktan daha iyi işletim sistemi eksiği görür ve yapım talimatı verirdi.

Windows Phone 15 Yıl önce windows'un geliştirdiği POCKET PC işletim sistemlerinin arayüz deneyimini veremeyecek kadar futursuzca geliştirilMEMİŞ bir projedir.

Windows Phone 7 den beri aynı KAZIĞI kullanıcılara geçirip duruyor Microsoft.

Windows Phone 7 -> 7.5 -> 8 -> 8.1 -> 10 Yaşam döngüsü:
Başla:
"Çok süper bir proje olacak, kesinlikle en iyisi"
"Uzun süre destek verilecek, en eski telefona bile"
"Bir sürü uygulama olacak vız vızı....."
"Şu şu telefonlara destek veremeyeceğiz, donanımı yetmiyor"
"Bazı yazılımlar bazı telefonda çalışmayabilir"
"Bu olmadı yenisini yapacağız ama eskisinede güncelleme gelecek"
"Siz kullanıcıları çok seviyoruz o yüzden projeyi bitirip yeni bir projeye başlıyoruz. Ancak önceki nesile destek veremeyeceğiz ne yazık ki. "
"Yeni bir projeye başlıyoruz ama bak bu sefer yeminle güzel olacak"
"Bitir" : Yeniden Başla;




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igetsky 2 yıl
bastan belliydi bu rezillik tamda o satın alındığı gun demiştim batacak diye

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Barni Moloztaş 2 yıl
Eee
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Rizeli55 2 yıl
Şahsi kanaatim ...
kötü gidişin nedeni karo tasarımı...Gerçekten şu metro arayüzü MS için büyük zarar oldu...ki Win8 ve WP nun tutmamasının nedeni bu tasarım...Çünkü insanlar bir simgeye tıklamak istiyor...ben android iOS ve WP nun üçünü de kullandım...WP daki arayüz kullanışsız...Bunu anlamaları için illaki bölümün kapanmasına gerek yoktu...Keza başlat menüsü geri geldi...Karo arayüzü tutmayınca "tablet için ideal" dediler o da olmadı...Tablette de gene ikonlara tıklama aldı yürüdü...Win8 için çok kişi başlat geri gelsin dedi...Getirmemek için o kadar diretti ki MS...Baktılar ki gidişat kötü geri getirdiler...Müşteriyle inatlaşmayacan...işin özü bu...
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pUnduli 2 yıl Rizeli55
Rizeli55

Şahsi kanaatim ...
kötü gidişin nedeni karo tasarımı...Gerçekten şu metro arayüzü MS için büyük zarar oldu...ki Win8 ve WP nun tutmamasının nedeni bu tasarım...Çünkü insanlar bir simgeye tıklamak istiyor...ben android iOS ve WP nun üçünü de kullandım...WP daki arayüz kullanışsız...Bunu anlamaları için illaki bölümün kapanmasına gerek yoktu...Keza başlat menüsü geri geldi...Karo arayüzü tutmayınca "tablet için ideal" dediler o da olmadı...Tablette de gene ikonlara tıklama aldı yürüdü...Müşteriyle inatlaşmayacan...işin özü bu...

Mobildeki tek kullanışlı arayüzüne kullanışsız demenin mantığını anlamadım. Ortalama kullanıcının ancak arkaplanı değiştirip ikonların yerini belirlediği tasarım özelleştirebilir muteberken, widget ile ikon mantığını birleştiren UX harikası tasarım kötü.

Sırf Android ve iOS 'un saçma klasik arayüzleri yüzünden telefonu değiştiremedim, makul bir WP telefon çıksın diye bekliyorum.
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furyzer0 2 yıl Rizeli55
Rizeli55

Şahsi kanaatim ...
kötü gidişin nedeni karo tasarımı...Gerçekten şu metro arayüzü MS için büyük zarar oldu...ki Win8 ve WP nun tutmamasının nedeni bu tasarım...Çünkü insanlar bir simgeye tıklamak istiyor...ben android iOS ve WP nun üçünü de kullandım...WP daki arayüz kullanışsız...Bunu anlamaları için illaki bölümün kapanmasına gerek yoktu...Keza başlat menüsü geri geldi...Karo arayüzü tutmayınca "tablet için ideal" dediler o da olmadı...Tablette de gene ikonlara tıklama aldı yürüdü...Win8 için çok kişi başlat geri gelsin dedi...Getirmemek için o kadar diretti ki MS...Baktılar ki gidişat kötü geri getirdiler...Müşteriyle inatlaşmayacan...işin özü bu...

gerçekten siz istiyorsunuz ki hep aynı tas aynı hamam olsun sadece daha hızlansın windows 8 sırf bu yüzden beğenilmedi insanlar alıştığı şey daha kötü olsa bile onu istiyor.kişisel görüş olarak karoyu beğenmezsin anlarım ama neye dayanarak kullanışsız diyorsun anlamıyorum ben hiç hava durumuna gitmeden 5 günlük hava tahminine bakıyorum tweetlere bakıyorum her uygulama kendine has feedler veriyor alarmlarda alarmlarım gözüküyor bir tane oyun en yüksek skoru gösteriyor age of empires ta askerlerim hazır diye yazıyor bunlar notification gibi gözüme girmediğinden hem rahatsız edici olmuyor hem de widget gibi kaynak sömürmüyorlar interaktif tile larda gelecek seneye o zaman bomba olacak
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