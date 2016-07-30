Microsoft binlerce kişiyi işten çıkarıyor

2013 yılında 7.2 milyar dolar karşılığında bir dönemin efsanesi Nokia’yı bünyesine katan Microsoft bu hamlesiyle mobil cihazlar alanında önemli bir atılım yapmayı hedeflemişti. Zamanın CEO’su Steve Ballmer’ın geleceğe yönelik cesur bir adım olarak nitelendirdiği satın alma işlemi sonrası adeta hayaller ve gerçekler zıtlığı yaşandı.

2015'e gelindiğinde ise gerçeği görerek Nokia satın almasını başarısızlık şeklinde yorumlayan Microsoft bu yüzden 7.6 milyar dolar zararauğradığını açıkladı. Ardından kritik bir kararla küçülmeye giden teknoloji devi dünya çapında çoğu mobil departmanlarda olmak üzere 7800 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Geride bıraktığımız mayıs ayında ise Nokia’nın telefon bölümünü ve isim haklarını 350 milyon dolara Tayvan merkezli elektronik firması Foxconn'a satan Microsoft’ta halen sular durulmuş değil.

Öyle ki elde edilen güncel bilgilere göre 2850 çalışanının daha işine son vereceğini açıklayan teknoloji üreticisi bu operasyondaki toplam işten çıkarmaların 4.700'e ulaştığını bildirdi. Ayrıca 30 Haziran tarihiyle 114 bin kişiyi istihdam ettiğini söyleyen Microsoft’un işten çıkardığı 4.700 kişinin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 4’üne denk geldiği ifade ediliyor. Bulut depolama servislerinde beklentileri karşılayan ancak mobil cihazlar konusunda -Windows Phone’daki başarısızlıklar da eklenince- rekabetin oldukça gerisinde kalan Microsoft’un çıkış için yeni yollar aradığı dile getiriliyor.