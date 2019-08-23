Microsoft daha fazla DirectX 12 destekli oyunun Windows 7’ye gelmesini istiyor

Microsoft hatırlayacağınız üzere emekliye ayırmak üzere olduğu Windows 7’ye DirectX 12 desteği ekleyerek donanım ve oyun dünyasını bir hayli şaşırtmıştı. Üstelik DirectX 12 destekli ilk oyununu da alan emektar işletim sistemi görünüşe göre Microsoft tarafında daha da ilgi görmeye devam ediyor.
DirectX 12 destekli daha fazla oyun gelebilirGeliştiriciler için yayınladığı "Development Guidance Document" ile DirectX 12 destekli oyunların Windows 7’ye aktarımını kolaylaştırmayı amaçlayan ABD merkezli firma böylelikle güncel API’nin hem oyuncular ve geliştiriciler tarafında benimsenme oranını arttırmayı amaçlıyor.
https://www.overclock3d.net/news/software/microsoft_makes_it_easier_to_port_directx_12_games_to_windows_7/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
steve balmir mi yapmış bu aptalca açıklamayı :D
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windows 10, directx 12 ve