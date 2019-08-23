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Microsoft daha fazla DirectX 12 destekli oyunun Windows 7’ye gelmesini istiyor

Yazılım devi Microsoft geçtiğimiz aylarda Windows 7’ye eklediği DirectX 12 desteği ile oyun dünyasını bir hayli şaşırtmıştı.
3 sa.
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Metehan Göktaş
Yazar
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Microsoft hatırlayacağınız üzere emekliye ayırmak üzere olduğu Windows 7’ye DirectX 12 desteği ekleyerek donanım ve oyun dünyasını bir hayli şaşırtmıştı. Üstelik DirectX 12 destekli ilk oyununu da alan emektar işletim sistemi görünüşe göre Microsoft tarafında daha da ilgi görmeye devam ediyor.

DirectX 12 destekli daha fazla oyun gelebilir

Geliştiriciler için yayınladığı "Development Guidance Document" ile DirectX 12 destekli oyunların Windows 7’ye aktarımını kolaylaştırmayı amaçlayan ABD merkezli firma böylelikle güncel API’nin hem oyuncular ve geliştiriciler tarafında benimsenme oranını arttırmayı amaçlıyor.
Öte yandan Microsoft’un işletim sistemi kanadındaki kritik iyileştirmeler nedeniyle yeni konsol düzeyinde verim vadeden API’den en iyi yararlanım için Windows 10’un önemini ısrarla vurguladığını da ekleyelim.

https://www.overclock3d.net/news/software/microsoft_makes_it_easier_to_port_directx_12_games_to_windows_7/1 Yorum Yaz
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ssbrutality 2 sa. en beğenilen
ben bu kadar tutarsız bir firma faha görmedim, hrm win7 yi baltalaya baltalaya bitirmeye çalışıyor hemde direct x 12 desteğini win7 de artırmak istiyor. Bu ne perhiz bu ne lahana
ben bu kadar tutarsız bir firma faha görmedim, hrm win7 yi baltalaya baltalaya bitirmeye çalışıyor hemde direct x 12 desteğini win7 de artırmak istiyor. Bu ne p...
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mert1907 36 dk.
Uzun zamandır W10 kullanıyorum bence gayet güzel bir sistem. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra sorun çıkardığını görmedim. Hızlı açılıp kapanan, programların daha tepkisel çalıştığı bir sistem. W7 kötü değil tabiki ama W10 bana daha kullanışlı geliyor.
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SakuraiTomoki 53 dk.
Bu Windows 10 neden beğenilmiyor anlamıyorum. İlk çıktığından beri kullanırım bilgisayarda belki bir, bilemedin iki kere mavi ekran hatası almışımdır. Bence şu anki arayüzüde güzel kullanışlı. Kullandığım en stabil işletim sistemlerinden biri Windows 10. Ne hikmetse genede beğenilmiyor.
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Red_devil33 1 sa.
W7 ye adam gibi da 12 gelirse sanırım denerim .
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***Leopard*** 1 sa.
Vulkan kullanılmasın istiyor MS , zira kendilerine has olmayan bir API'ın popülerleşmesi işlerine gelmez.
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ssbrutality 2 sa. en beğenilen
ben bu kadar tutarsız bir firma faha görmedim, hrm win7 yi baltalaya baltalaya bitirmeye çalışıyor hemde direct x 12 desteğini win7 de artırmak istiyor. Bu ne perhiz bu ne lahana
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Justs 2 sa.
Windows 7, gerçekten mükemmele yakın bir işletim sistemi. Kullanıcıların win10'a geçmesi çok sancılı olacak.
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walkererdem 2 sa.
windows 10 bir halta yaramadığı için SSD kullanmayan herkez windows 7 den devam ediyor. o da bunu farkında demek ki
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Spider_hip 2 sa. walkererdem
2 senedir Ssd kullanıyorum yinede Win7'deyim. En az 1-2 sene daha win 10'a geçmeyi düşünmüyorum. Belki o zamana kadar biraz adama çevirirler. Ya da yenilgiyi kabul edip adam gibi yeni bir işletim sistemi çıkartırlar ama ikisini de pek sanmıyorum.
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dere.beyi 2 sa.
ulan microsoft daha senin çıkardığın oyun(forza 4-7, gears of war4 vs.) w7 de çalışmıyor :D
steve balmir mi yapmış bu aptalca açıklamayı :D
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Musty3535123 3 sa.
bükemediği eli öpüyo, w7 forever.
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