Microsoft daha fazla DirectX 12 destekli oyunun Windows 7’ye gelmesini istiyor

Microsoft hatırlayacağınız üzere emekliye ayırmak üzere olduğu Windows 7’ye DirectX 12 desteği ekleyerek donanım ve oyun dünyasını bir hayli şaşırtmıştı. Üstelik DirectX 12 destekli ilk oyununu da alan emektar işletim sistemi görünüşe göre Microsoft tarafında daha da ilgi görmeye devam ediyor.

DirectX 12 destekli daha fazla oyun gelebilir

https://www.overclock3d.net/news/software/microsoft_makes_it_easier_to_port_directx_12_games_to_windows_7/1

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Geliştiriciler için yayınladığıile DirectX 12 destekli oyunların Windows 7’ye aktarımını kolaylaştırmayı amaçlayan ABD merkezli firma böylelikle güncel API’nin hem oyuncular ve geliştiriciler tarafında benimsenme oranını arttırmayı amaçlıyor.Öte yandan Microsoft’un işletim sistemi kanadındaki kritik iyileştirmeler nedeniyle yeni konsol düzeyinde verim vadeden API’den en iyi yararlanım içinda ekleyelim.