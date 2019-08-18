Windows 10’un görev yöneticisine GPU sıcaklığı eklenecek

Microsoft, Windows 10’a son zamanlarda ilgi çekici özellikler ekleme başladı. Görev yöneticisine kullanışlı işlevler ekleyen yazılım devinin son geliştirmesi yine görev yöneticisine geliyor.

WDDM 2.4 ve üzeri gerekiyor

https://www.howtogeek.com/437378/windows-10-will-show-gpu-temperature-in-the-task-manager/

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ortaya çıkan özelliğe göre artık ek programa gerek kalmadan görev yöneticisi üzerinden GPU sıcaklığınızı takip edebileceksiniz. Şu an için sadece harici grafik birimleriyle çalışan özellik ayrıca ekran kartınızınve üzeriyle uyumlu olmasını da gerektiriyor.Ek olarak şu anda sıcaklığıbiriminde gösteren görev yöneticisine hatırlayacağınız üzere daha önce de uygulamalara göregösterecek şekilde bir güncelleme gelmişti. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.