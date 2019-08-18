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Windows 10’un görev yöneticisine GPU sıcaklığı eklenecek

Microsoft’un popüler işletim sistemi Windows 10 yıllar içinde hem performans kanadında hem de ek özellikler alanında gittikçe daha iyi bir konuma geldi.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Windows 10’un görev yöneticisine GPU sıcaklığı eklenecek
 
Microsoft, Windows 10’a son zamanlarda ilgi çekici özellikler ekleme başladı. Görev yöneticisine kullanışlı işlevler ekleyen yazılım devinin son geliştirmesi yine görev yöneticisine geliyor.

WDDM 2.4 ve üzeri gerekiyor 

Windows Insider build 18963’te ortaya çıkan özelliğe göre artık ek programa gerek kalmadan görev yöneticisi üzerinden GPU sıcaklığınızı takip edebileceksiniz. Şu an için sadece harici grafik birimleriyle çalışan özellik ayrıca ekran kartınızın WDDM 2.4 ve üzeriyle uyumlu olmasını da gerektiriyor.
Ek olarak şu anda sıcaklığı Celsius biriminde gösteren görev yöneticisine hatırlayacağınız üzere daha önce de uygulamalara göre GPU kullanımı gösterecek şekilde bir güncelleme gelmişti. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.howtogeek.com/437378/windows-10-will-show-gpu-temperature-in-the-task-manager/ Yorum Yaz
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DjarumBlack- 30 dk.

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matrix52 47 dk.
Geçen ay çıkardıkları sürümde amd kartlarda FPS kilitlenmişti şimdi GPU sıcaklığını eklediler onu da yanlış gösteriyor. Insider sürümleri Intel&nvidia odaklı yapılıyor bir kişi bile amd sistemle kontrol etmiyor sürümleri.
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MRT_ 31 dk. matrix52
Ekran görüntüsünü twitterda paylaştım Microsoft Insider mühendisinden cevap geldi.
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MRT_ 49 dk.
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Quuredo 51 dk.
Güzel ama ek yazılıma gerek duymadan CPU, GPU, Junk Doc vb. Sıcaklıkları görev yöneticisinden artık görülmesi lazım. (GPU için yapılıyorsa diğerlerinide eklemeleri gerekli.)
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