Windows 10’un görev yöneticisine GPU sıcaklığı eklenecek

Microsoft, Windows 10’a son zamanlarda ilgi çekici özellikler ekleme başladı. Görev yöneticisine kullanışlı işlevler ekleyen yazılım devinin son geliştirmesi yine görev yöneticisine geliyor.
WDDM 2.4 ve üzeri gerekiyorWindows Insider build 18963’te ortaya çıkan özelliğe göre artık ek programa gerek kalmadan görev yöneticisi üzerinden GPU sıcaklığınızı takip edebileceksiniz. Şu an için sadece harici grafik birimleriyle çalışan özellik ayrıca ekran kartınızın WDDM 2.4 ve üzeriyle uyumlu olmasını da gerektiriyor.
https://www.howtogeek.com/437378/windows-10-will-show-gpu-temperature-in-the-task-manager/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle