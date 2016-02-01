Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft denizin dibine veri merkezleri kurmak istiyor

Teknoloji firmaları yeryüzünden sonra gökyüzüne de adım atarken denizin dibini de boş geçmeye niyetli değiller. Microsoft su altında veri merkezleri kurma niyetinde.
3 yıl
4,1b
1
5
Çevre Birimleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft denizin dibine veri merkezleri kurmak istiyor
 
Google güneş enerjisiyle çalışan drone'larla gökyüzünden internet hizmeti sunmak isterken Microsoft ise okyanusun dibine veri merkezleri kurma niyetinde. Bu fikir çılgınca gelse de Microsoft bu sayede veri merkezlerinin daha hızlı, daha çevreci ve kurulumu daha kolay bir yöntem olduğunu düşünüyor.
Geçen yıl Ağustos ayında mühendisler Pasifik Okyanus'unun 9 metre altına dev bir kapsül yerleştirmişti. Bu kapsülde tek katmanlı bir veri merkezi yer alıyordu. Kapsülü soğutmak için basınçlı nitrojen kullanan mühendisler her ne kadar bu kapsüle doğrudan müdahale edemeseler de sistemi aktif hale getirmeyi başarmışlardı. Tabi bu sistem su altında olduğundan yaklaşık 100 sensörle her bir yanı basınç, nem ve en önemlisi hareket konularında gözetim altında tutuldu. Bu etkenler veri merkezlerinin zarar görmesine sebep olabilir.
Veri merkezlerinin denizde olmasının en önemli avantajını ise kıyılarda yaşayanlar görecekler. Genellikle şehirlerin dışında iç bölgelerde kurulduğundan deniz kıyısında yaşayanlar performans sıkıntıları yaşayabiliyorlardı. Deniz altındaki veri merkezleri kıyılarda yaşayanların teorik olarak gecikme yaşamadan verilere ulaşmasını sağlayabilir. 

http://www.engadget.com/2016/02/01/project-natick-underwater-datacenter/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batumatu 3 yıl en beğenilen
Fenomenon
Aklı sıra veri merkezi kuruyoruz ayağına denizin dibinde petrol arayacaklar. Ben yemem bunları. Bunların hepsi illimünütü işte.

Eğer espriyse komik değil, ciddiyse hiç ama hiç komik değil...
FenomenonAklı sıra veri merkezi kuruyoruz ayağına denizin dibinde petrol arayacaklar. Ben yemem bunları. Bunların hepsi illimünütü işte.
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 3 yıl
Haberin başlığını okuyunca direkt soğutma maliyetlerinden ciddi oranda tasarruf edebilecekleri aklıma geldi. Nihayetinde veri merkezinin soğutulması için içinde bulunulan okyanus suyusunun sıcaklığından yararlanılabilirdi. İçerideki ortam ısı boruları yardımıyla kapsül dışına iletilebilirdi ve okyanus tarafından soğutulurdu diye düşündüm ama adamlar yinede nitrojen kullanmışlar.. Anlam veremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 3 yıl
Denizin altında ya da kıyıda kurulsa ne olacak, bu ülkede Adana'da Turk Telekom şebekesinde barınan bir sunucuya Adanalı bir Turkcell kullanıcısı girdiğinde trafik İstanbul üzerinden kıvranıyor mu kıvranıyor. O zaman veri merkezi kıyıya kurulacak da kıyıdakiler hızlı bağlanacak, gecikme az olacak hikaye. Doğru düzgün arabağlantı yok operatörlerin arasında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Neyin pesindesin Microsoft
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batumatu 3 yıl en beğenilen
Fenomenon
Aklı sıra veri merkezi kuruyoruz ayağına denizin dibinde petrol arayacaklar. Ben yemem bunları. Bunların hepsi illimünütü işte.

Eğer espriyse komik değil, ciddiyse hiç ama hiç komik değil...
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Aklı sıra veri merkezi kuruyoruz ayağına denizin dibinde petrol arayacaklar. Ben yemem bunları. Bunların hepsi illimünütü işte.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dünyanın en değerli şirketi artık Apple değil! 3 yıl Fable Legends, DX12 sayesinde %40 performans artışı sunacak 3 yıl Samsung Galaxy S7 arka kapak görselleri de sızdırıldı 3 yıl Serious Sam 4 Vulkan API Desteğine Sahip Olacak 3 yıl Sony Xperia C6 çizimleri internete sızdırıldı 3 yıl Samsung'un 360 derecelik sanal gerçeklik kamerası resmiyete kavuşabilir 3 yıl Donanım tabanlı grafik kartı sanallaştırması dönemi başlıyor 3 yıl G.Skill Ripjaws MX780 oyuncu faresi inceleme videosu 3 yıl Apple'ın iPad Pro'su son çeyrekte Microsoft'un tüm Surface serisinden çok sattı 3 yıl Apple kendi dizilerini geliştirmeyi planlıyor 3 yıl WhatsApp'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1 Milyarı aştı 3 yıl Windows 10 işletim sisteminin yükselişi sürüyor 3 yıl NASA'dan iletişimde devrim yapacak buluş: Işık tabanlı modemler 3 yıl Samsung'un yeni mobil tarayıcısı, testlerde gövde gösterisi yapıyor 3 yıl iOS platformunun en iyilerinden SKRWT, Android'e geldi 3 yıl Asus'dan depolama odaklı VivoMini VC65 modüler mini PC serisi 3 yıl The Division'ı GTX980 Ti üzerinde Ultra Detay seviyesinde oynuyoruz Bölüm:2 3 yıl Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car 3 yıl Hindistan ve Fransa, Kızıl Gezegen'e keşif aracı indirmenin peşinde 3 yıl Java eklentileri için ölüm fermanı verildi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft denizin dibine veri merkezleri kurmak istiyor Sonraki Samsung'un bu yıl için planladığı tablet modelleri internete sızdırıldı 3 yıl Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi 3 yıl Facebook uygulamasını silen, enerjiden yüzde 20 tasarruf ediyor 3 yıl ABD, teknoloji eğitimi için 4 milyar dolar bütçe ayırdı 3 yıl Xiaomi Mi 5, Windows 10 versiyonuyla gelebilir 3 yıl Google drone'lar ile gökyüzünden 5G internet sunmayı planlıyor 3 yıl Sony'den Type-C ve Type-A çift bağlantı destekli USB bellek serisi 3 yıl Samsung'dan Güney Kore'ye gelen turistlere ücretsiz Galaxy Note 5 3 yıl Nokia akıllı telefon patent anlaşmalarıyla gelir elde etmeye devam ediyor 3 yıl Elon Musk: SpaceX 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacak 3 yıl Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak 3 yıl Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu 3 yıl BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti 3 yıl Samsung Galaxy S7, resmen 21 Şubat 2016'da geliyor 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2, dünyanın en hızlısı olmaya geliyor 3 yıl G.Skill'den en hızlı 128GB DDR4 bellek kiti 3 yıl Star Wars: Bölüm 9 dijitalle değil film ile çekilecek 3 yıl Google'dan drone'lar ile 5G interneti yayma projesi: Skybender 3 yıl Samsung Galaxy S7 davetiyeleri hazır 3 yıl iPad Air 3 için Smart Connector iddiası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim