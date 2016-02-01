Microsoft denizin dibine veri merkezleri kurmak istiyor

Google güneş enerjisiyle çalışan drone'larla gökyüzünden internet hizmeti sunmak isterken Microsoft ise okyanusun dibine veri merkezleri kurma niyetinde. Bu fikir çılgınca gelse de Microsoft bu sayede veri merkezlerinin daha hızlı, daha çevreci ve kurulumu daha kolay bir yöntem olduğunu düşünüyor.

Geçen yıl Ağustos ayında mühendisler Pasifik Okyanus'unun 9 metre altına dev bir kapsül yerleştirmişti. Bu kapsülde tek katmanlı bir veri merkezi yer alıyordu. Kapsülü soğutmak için basınçlı nitrojen kullanan mühendisler her ne kadar bu kapsüle doğrudan müdahale edemeseler de sistemi aktif hale getirmeyi başarmışlardı. Tabi bu sistem su altında olduğundan yaklaşık 100 sensörle her bir yanı basınç, nem ve en önemlisi hareket konularında gözetim altında tutuldu. Bu etkenler veri merkezlerinin zarar görmesine sebep olabilir.



Veri merkezlerinin denizde olmasının en önemli avantajını ise kıyılarda yaşayanlar görecekler. Genellikle şehirlerin dışında iç bölgelerde kurulduğundan deniz kıyısında yaşayanlar performans sıkıntıları yaşayabiliyorlardı. Deniz altındaki veri merkezleri kıyılarda yaşayanların teorik olarak gecikme yaşamadan verilere ulaşmasını sağlayabilir.



http://www.engadget.com/2016/02/01/project-natick-underwater-datacenter/?ncid=txtlnkusaolp00000595