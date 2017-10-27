Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Twitter kâra geçmeye çok yakın

Günlük aktif kullanıcı sayısında çift haneli artışlar yaşayan sosyal ağ devi Twitter, yavaş yavaş faaliyet zararını azaltmaya başladı. Yakında firma faaliyet kârı elde edebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,7b
1
4
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir mali kayıplarla boğuşan ve kullanıcı sayısını arttırmak için farklı çözümler deneyen Twitter, yavaş yavaş zararları azaltmaya başladı. Firmanın üçüncü çeyrekteki zararı son üç yılın en düşüğüne geriledi.

Yeni çözümler

Firmanın yaptığı açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 590 milyon dolar civarında oldu. Faaliyet zararı ise 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 330 milyona ulaştı. Son çeyrekte 4 milyon kullanıcı daha eklendi.

Ayrıca Bkz. "Apple ve Samsung arasındaki patent davası sil baştan"

Uzmanlar Twitter’ın çok uzun bir süre yüksek büyüme rakamlarına ulaşamayacağını düşünüyor. Yani eldeki kullanıcılar ile bir çözüm bulunması gerekiyor. Twitter de hemen hemen bunu sağlamış durumda.

Zararı azaltacak en önemli faktörlerden birisi günlük aktif kullanıcı sayısı. Yıl boyunca yüzde 12-14 arasında büyüyen günlük kullanıcı sayısı platform ile daha fazla etkileşim anlamına geliyor.

İkinci olarak çalışanlara hisse bazlı ödenen tazminat miktarları son çeyrekte yüzde 36 düşüş gösterdi. Son olarak faaliyet zararının istikrarlı bir şekilde azalması dördüncü çeyrekte kâra geçilebileceği ihtimalini arttırıyor. 

 

https://www.recode.net/2017/10/26/16527682/twitter-earnings-q3-october-2017-jack-dorsey-twtr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
canmania 2 yıl
Twitter dan parayı Twitter değil, sosyal medya şirketleri kazanıyor. Twitter ‘a reklam vermek isteseniz sizden 3-4 bin tl para istiyor bundan dolayı insanlar da sözde sosyal medya şirketlerine 400-500 tl verip TT oluyorlar.
Facebook’daki gibi her bütçeye uygun reklam uygulamasına geçmezse kendisini değil milleti zengin etmeye devam eder
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 2 yıl
bi zahmet artık kara geçsin kullanmayan yok nasıl zarar ediyorlar anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 2 yıl
senelerdir twitterının nasıl kâr edemediğini anlayamadım gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 2 yıl
Yakında İnstagram gibi olmasa bare. Her yer reklam ve satıcı doldu. Amacından saparsa twitter da biter.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Amazon'un çalışan sayısı yarım milyonu geçti 2 yıl Xbox Game Pass Kasım 2017 oyunları duyuruldu 2 yıl Artık bataryalar hakkında daha detaylı bilgilere sahibiz 2 yıl Özbekistan ile 1000 Ejder Yalçın 4x4 üretimi için anlaşma imzalandı 2 yıl Honda'dan soğutucu özellikli sevimli taşıma robotu: RoboCas 2 yıl Patent davalarının ünlü yargıcı Lucy Koh: Artık çok yoruldum 2 yıl AMD Threadripper 1950X fiyatı ucuzladı 2 yıl Avrupa Komisyonu teknoloji şirketleri için yeni vergi politikası arıyor 2 yıl Yaz saati uygulaması değişiyor! 2 yıl DreamWorks kahramanları bu oyunda 2 yıl Yerli bölgesel yolcu uçağı projesi iptal mi edildi? 2 yıl Nvidia CEO'su Jensen Huang: Tamamen otonom araçlar 2021 yılına kadar gerçek olacak 2 yıl Motorola'dan 45. yıla özel Snapdragon 835'li telefon: Moto Z 2018 2 yıl Microsoft'un katlanabilir yeni mobil cihazıyla ilgili detaylar geldi 2 yıl McAfee artık ürünlerinin kaynak kodunun incelenmesine izin vermiyor 2 yıl SpaceX, patlamadan sonra ilk kez SLC-40 fırlatma rampasını kullanacak 2 yıl Nissan'dan tam otonom araçlar için hedef 2020 2 yıl Google'ın metin inceleme API'si ayrımcılık yapıyor 2 yıl Gen düzenlemede robotlar devreye giriyor 2 yıl Orta segmente yönelik Xperia R1 ve Xperia R1 Plus tanıtıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Twitter kâra geçmeye çok yakın Sonraki Netflix’ten yerelleşme konusunda ders: Saadettin Teksoy’lu Stranger Things fragmanı 2 yıl iPhone X alacaklara ekran değişim ücreti piyangosu: 1180TL 2 yıl Rusya ''Şeytan'' kod adlı nükleer füzesini test etti 2 yıl Adınıza şirket kurulup kurulmadığını interneten görebilirsiniz 2 yıl Suudi Arabistan'dan uzay şirketlerine 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Teknotel Kurumsal 2 yıl Şeffaf güneş paneli ile enerji devrimi yaşanabilir 2 yıl Twitter, Rusya destekli iki haber kuruluşunun reklamlarını engelledi 2 yıl Lexus, 2020'den sonra otonom sürüşü araçlarında sunacak 2 yıl Vestel’den Güney Koreli bir şirkete satın alma teklifi 2 yıl AMD'den mobil Ryzen işlemciler: Dizüstünde dengeler değişiyor 2 yıl OnePlus 5T'nin prototipine ait görüntüler ortaya çıktı 2 yıl Google geliştiricisi: "Kamera erişim iznine sahip iPhone uygulamaları casusluk yapabilir" 2 yıl LG Mobile yine kayıplarda 2 yıl Yunuslarda Alzheimer belirtisi saptandı 2 yıl Instagram, Superzoom ile yeni bir akım başlatıyor 2 yıl Facebook Workplace büyüyor ve gelişiyor 2 yıl Cooler Master yeni işlemci soğutucularını duyurdu 2 yıl FDA kök hücre yönteminin kronik yaralarda kullanılmasını onayladı 2 yıl Android 8.1 geliştirici sürümü yayınlandı: İşte yeni özellikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim