Twitter kâra geçmeye çok yakın

Uzun süredir mali kayıplarla boğuşan ve kullanıcı sayısını arttırmak için farklı çözümler deneyen Twitter, yavaş yavaş zararları azaltmaya başladı. Firmanın üçüncü çeyrekteki zararı son üç yılın en düşüğüne geriledi.

Yeni çözümler

Firmanın yaptığı açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 590 milyon dolar civarında oldu. Faaliyet zararı ise 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 330 milyona ulaştı. Son çeyrekte 4 milyon kullanıcı daha eklendi.

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Uzmanlar Twitter’ın çok uzun bir süre yüksek büyüme rakamlarına ulaşamayacağını düşünüyor. Yani eldeki kullanıcılar ile bir çözüm bulunması gerekiyor. Twitter de hemen hemen bunu sağlamış durumda.

Zararı azaltacak en önemli faktörlerden birisi günlük aktif kullanıcı sayısı. Yıl boyunca yüzde 12-14 arasında büyüyen günlük kullanıcı sayısı platform ile daha fazla etkileşim anlamına geliyor.

İkinci olarak çalışanlara hisse bazlı ödenen tazminat miktarları son çeyrekte yüzde 36 düşüş gösterdi. Son olarak faaliyet zararının istikrarlı bir şekilde azalması dördüncü çeyrekte kâra geçilebileceği ihtimalini arttırıyor.