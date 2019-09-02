Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı

Windows 10 kullanıcı kitlesi büyümeye devam ederken güncel işletim sisteminin güncellemelerle ortaya çıkan sorunları da devam ediyor. Son gelen haberlerdeki sorunlu yama, test kullanıcıları tarafından hatalı olduğu bildirilmesine rağmen son kullanıcılara da servis edildi.

Soruna geçici çözüm

Çözüm olaraksa şu anda Bing’i yeniden etkinleştirme ve Cortana’yı kapatma önerilmekte. Bununla birlikte Microsoft’un test aşamasındaki kullanıcılarının geri bildirimine rağmen sorunlu güncelleştirmeyi son kullanıcılara göndermeye başlaması tepki çekeceğe benziyor.

https://www.guru3d.com/news-story/new-windows-10-build-update-can-cause-high-cpu-activity.html

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Release Preview Ring’deki kullanıcıların ağustos ayında Windows Insider aracılığıyla Microsoft’u bilgilendirilmesine rağmen yayınlanan güncellemeolarak kayda geçti. Bing aracılığıyla aramayı devre dışı bırakan kullanıcılarda güncelleme sonrasında arama özelliği cevap vermemeye başlarkenkullanıyor.Hatırlayacağınız üzere firma geçtiğimiz günlerde test aşamasında iyileştirmeye giderek bir adım daha eklediklerini duyurmuştu. Açıkçası Insider kullanıcılarının uyarılarını göz önünde bulundurmadıktan sonra yeni bir aşamanın pek bir işlevi kalmıyor. Umarız önümüzdeki günlerdegüncelleştirmeleri daha iç rahatlığıyla kurulabilir hale gelir.