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Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı

Yazılım devi Microsoft Windows 10’u bir yandan daha da ileriye taşırken olumsuzlukların da ardı arkası kesilmiyor.
3 gün
5,5b
1
19
Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Windows 10 kullanıcı kitlesi büyümeye devam ederken güncel işletim sisteminin güncellemelerle ortaya çıkan sorunları da devam ediyor. Son gelen haberlerdeki sorunlu yama, test kullanıcıları tarafından hatalı olduğu bildirilmesine rağmen son kullanıcılara da servis edildi.

Release Preview Ring’deki kullanıcıların ağustos ayında Windows Insider aracılığıyla Microsoft’u bilgilendirilmesine rağmen yayınlanan güncelleme KB 4512941 olarak kayda geçti. Bing aracılığıyla aramayı devre dışı bırakan kullanıcılarda güncelleme sonrasında arama özelliği cevap vermemeye başlarken Cortana işlemcinin bir çekirdeğini tamamen kullanıyor.

Soruna geçici çözüm 

Çözüm olaraksa şu anda Bing’i yeniden etkinleştirme ve Cortana’yı kapatma önerilmekte. Bununla birlikte Microsoft’un test aşamasındaki kullanıcılarının geri bildirimine rağmen sorunlu güncelleştirmeyi son kullanıcılara göndermeye başlaması tepki çekeceğe benziyor.
Hatırlayacağınız üzere firma geçtiğimiz günlerde test aşamasında iyileştirmeye giderek bir adım daha eklediklerini duyurmuştu. Açıkçası Insider kullanıcılarının uyarılarını göz önünde bulundurmadıktan sonra yeni bir aşamanın pek bir işlevi kalmıyor. Umarız önümüzdeki günlerde Windows 10 güncelleştirmeleri daha iç rahatlığıyla kurulabilir hale gelir.

https://www.guru3d.com/news-story/new-windows-10-build-update-can-cause-high-cpu-activity.html Yorum Yaz
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MRT_ 3 gün en beğenilen
Sorun Cortana da olduğunu için Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiyor.
2 Yanıt Yanıtla +16
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khrmndgn 2 gün
Gerizekalı microsoft'un yapacağı akıllı asistan dan ne olacak
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Omisis046 9 sa.

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ilker67 9 sa.
Stick PC bir anda kendini kapatmaya başladı... Bu güncelleme yüzünden gereksiz yere ısınıp bunu yapabilir mi?
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djcool 1 gün
Msmg ile 2016 ltsb sürümünden Windows search, defender, telemetry ve daha bir çok bileşeni kaldırdım. Çok hızlı ve stabil halde şu anda. Search zaten çok ram kullanıyor. Başka arama programları kullanıyorum onun yerine. İkide bir sinir olmaktansa böyle güzel.
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FreeRun 2 gün
Windows 10 daha kendini doğru düzgün çalıştıramıyor disk kullanımı işlemci kullanımı hep yoğun, kendini düzgün çalıştıramayan bir sistem, kaldı ki bunda iş yapabilesin, stabilitesi son derece kötü, düşük özellikli ve ssd olmayan donanım kullannanlara sabır diliyorum.
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DH Misafiri 2 gün
iyice b.ka sardı win10
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smart1978 2 gün
Finall olmayan insider surumleri yani BETA vs olanlar zaten HEP SORUNLUDUR! Yayinlanmasi cog olagandir! Sorunsuz ise o zaten Final surumudur :) . Neyin kafasinda bu insanlar anlamis degilim :) ...
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DH Misafiri 2 gün
işte 1903 böyle bir şey 1907 olsaydı tek sorun olmazdı :)
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khrmndgn 2 gün
Gerizekalı microsoft'un yapacağı akıllı asistan dan ne olacak
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SEO19 3 gün
sürünün :)
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drjacob 3 gün
cortana ile ilgili ama bizde yok cortana :)
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microsoft, windows 10 ve
7 etiket daha windows insider kb 4512941 Windows Yazılım Metehan Göktaş Popüler MPopüler
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