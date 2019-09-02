Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı

Windows 10 kullanıcı kitlesi büyümeye devam ederken güncel işletim sisteminin güncellemelerle ortaya çıkan sorunları da devam ediyor. Son gelen haberlerdeki sorunlu yama, test kullanıcıları tarafından hatalı olduğu bildirilmesine rağmen son kullanıcılara da servis edildi.
Release Preview Ring’deki kullanıcıların ağustos ayında Windows Insider aracılığıyla Microsoft’u bilgilendirilmesine rağmen yayınlanan güncelleme KB 4512941 olarak kayda geçti. Bing aracılığıyla aramayı devre dışı bırakan kullanıcılarda güncelleme sonrasında arama özelliği cevap vermemeye başlarken Cortana işlemcinin bir çekirdeğini tamamen kullanıyor.
Soruna geçici çözüm
Çözüm olaraksa şu anda Bing’i yeniden etkinleştirme ve Cortana’yı kapatma önerilmekte. Bununla birlikte Microsoft’un test aşamasındaki kullanıcılarının geri bildirimine rağmen sorunlu güncelleştirmeyi son kullanıcılara göndermeye başlaması tepki çekeceğe benziyor.
https://www.guru3d.com/news-story/new-windows-10-build-update-can-cause-high-cpu-activity.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5542 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve