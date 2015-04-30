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Microsoft, holografik sanal gerçeklik gözlüğü Hololens hakkında yeni bilgiler verdi

4 yıl
3,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, holografik sanal gerçeklik gözlüğü Hololens hakkında yeni bilgiler verdi
 
Dün düzenlediği Build 2015 Geliştiriciler Konferansı kapsamında yazılımsal olarak birçok tanıtım gerçekleştiren Microsoft, ilk duyurusunu geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı holografik sanal gerçeklik gözlüğü Hololens hakkında da yeni bilgiler verdi ve güzel bir tanıtım videosu yayınladı.
Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini tek bir potada eriten ve dün akşam yapılan gösterimlerde de kendisine hayran bırakan Microsoft Hololens, barındırdığı birçok sensör ile Holografik İşlemci Birimi adı verilen bir yongayla çalışma gösteriyor ve çeşitli Windows 10 uygulamalarını kişilerin karşısına getirebiliyor, gerçek dünyaya interaktif sanal objeler yerleştirebiliyor ve hepsinden önemlisi bu objeler ile etkileşime girilebiliyor.
Yüksek çözünürlüklü olarak çalışma gösteren, görüntü yayında ses deneyimi de yüksek olan, kablosuz olarak çalışan ve özel gövdesiyle kafa ayarlamalarını rahatlıkla yapılabilen ürün, Build 2015'de söylendiği kadarıyla Disney, NASA, Autodesk, ve Sketchfab gibi firmalar ortaklığında da ileriye dönük birçok uygulama için büyük bir destek potansiyeli taşıyor. Microsoft HoloLens ile örneğin insan anatomisi sanal gerçeklik temelinde incelenebiliyor ya da Raspberry Pi robot üzerine sanal bir karakter dahil edilebiliyor.
Microsoft, holografik sanal gerçeklik gözlüğü Hololens hakkında yeni bilgiler verdi
 
Eğitim, araştırma ya da tasarım gibi birçok alanda hayal gücüne bağlı sınırsız bir kullanım yapısı sunan Microsoft HoloLens'in şimdilik satış tarihi ve fiyatı hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Bahsi geçen tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/04/29/microsoft-demos-how-hololens-will-run-windows-10-apps/ Yorum Yaz
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Basteryus 4 yıl en beğenilen asdf_13
asdf_13
bu ürünü şuana kadar hiçbir editörün denemesine dahi izin verilmedi diye biliyorum.
muhtemelen ellerinde olanın çok daha fazlasını vaat ediyorlar.

benim hatırladığım kadarıyla önceki etkinlikte deneyenler olmuştu ve çok beğenilmişti. Çıkış tarihini ve fiyatını merakla bekliyorum
asdf_13bu ürünü şuana kadar hiçbir editörün denemesine dahi izin verilmedi diye biliyorum.muhtemelen ellerinde olanın çok daha fazlasını...
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Autopilot 4 yıl
Microsoft Yapar.
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JiggySaw 4 yıl
Fire_67
Oculus gibi bunlarda 2-3 yıl reklamla süründürür

Bu yıl içinde çıkıyor cihaz, Windows 10 çıktıktan sonra.
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arel.gr 4 yıl
bilgiyi,traşı bi tarafa bırakıp "beta" da olsa fiziki bişeyler sunulsun artık.
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doctor_bey 4 yıl
Video ve dökümanlardakileri yapabilirse müthiş bir şey olur, merakla bekliyorum
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kng09 4 yıl
microsoftun hiç bir ürünün reklamını yaptığı gibi performans gösterdiğine inanmıyorum. kinect örneği gibi hep hikaye boşuna heycanlanmaya gerek yok.
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kule_genclik 4 yıl
tanitimda gosterdikleri dogruysa sadece film ve skype icin bile alirim bu aleti
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1BilimAdamı 4 yıl
Oculus gibi bunlarda 2-3 yıl reklamla süründürür
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mementopolis 4 yıl
2 veya 3'cü versiyonu cikana kadar alinmaz diye düsünüyorum.

Hersey laftan ibaret . gösterdikleri demo'da cok lag vardi
. Ayrica önceden hazirlanmis bir gösteri idi.

Son kullanici deneyimi sart yoksa havada kaliyor .

Ayni seyi oculust rift icinde düsünüyorum.

Kinect gibi olabilir sonlari .
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asdf_13 4 yıl
bu ürünü şuana kadar hiçbir editörün denemesine dahi izin verilmedi diye biliyorum.
muhtemelen ellerinde olanın çok daha fazlasını vaat ediyorlar.

Edit: cümlenin doğrusu "..tarafsız hiçbir editörün.." olmalıydı galiba :)
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Basteryus 4 yıl asdf_13
asdf_13
bu ürünü şuana kadar hiçbir editörün denemesine dahi izin verilmedi diye biliyorum.
muhtemelen ellerinde olanın çok daha fazlasını vaat ediyorlar.

benim hatırladığım kadarıyla önceki etkinlikte deneyenler olmuştu ve çok beğenilmişti. Çıkış tarihini ve fiyatını merakla bekliyorum
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