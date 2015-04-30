Microsoft, holografik sanal gerçeklik gözlüğü Hololens hakkında yeni bilgiler verdi

Dün düzenlediği Build 2015 Geliştiriciler Konferansı kapsamında yazılımsal olarak birçok tanıtım gerçekleştiren Microsoft, ilk duyurusunu geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı holografik sanal gerçeklik gözlüğü Hololens hakkında da yeni bilgiler verdi ve güzel bir tanıtım videosu yayınladı.

Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini tek bir potada eriten ve dün akşam yapılan gösterimlerde de kendisine hayran bırakan Microsoft Hololens, barındırdığı birçok sensör ile Holografik İşlemci Birimi adı verilen bir yongayla çalışma gösteriyor ve çeşitli Windows 10 uygulamalarını kişilerin karşısına getirebiliyor, gerçek dünyaya interaktif sanal objeler yerleştirebiliyor ve hepsinden önemlisi bu objeler ile etkileşime girilebiliyor.

Yüksek çözünürlüklü olarak çalışma gösteren, görüntü yayında ses deneyimi de yüksek olan, kablosuz olarak çalışan ve özel gövdesiyle kafa ayarlamalarını rahatlıkla yapılabilen ürün, Build 2015'de söylendiği kadarıyla Disney, NASA, Autodesk, ve Sketchfab gibi firmalar ortaklığında da ileriye dönük birçok uygulama için büyük bir destek potansiyeli taşıyor. Microsoft HoloLens ile örneğin insan anatomisi sanal gerçeklik temelinde incelenebiliyor ya da Raspberry Pi robot üzerine sanal bir karakter dahil edilebiliyor.

Eğitim, araştırma ya da tasarım gibi birçok alanda hayal gücüne bağlı sınırsız bir kullanım yapısı sunan Microsoft HoloLens'in şimdilik satış tarihi ve fiyatı hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Bahsi geçen tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/04/29/microsoft-demos-how-hololens-will-run-windows-10-apps/