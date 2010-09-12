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Microsoft mühendis arıyor; Zune HD 2 yolda mı ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Windows Phone 7 ile mobil işletim sisteminde büyük değişikliğin altına imza atan Redmond merkezli yazılım ve teknoloji devi Microsoft, kullanıcılar arasında büyük beğeni toplayan en güçlü medya oynatıcısı Zune HD'nin halefini hazırlıyor olabilir.

Firmanın kariyer sayfasında yayınlanan iş ilanına göre Microsoft; üst düzey mobil cihaz üretiminde görev almak üzere lisans düzeyinde Makine mühendisi ya da bağlantılı disiplinlerde yüksek lisans ya da doktora eğitimi almış mühendis arıyor. Elektro-mekanik alanında 8 sene çalışmış ve seri üretimde imalat prosesleri (talaşlı, talaşsız şekillendirme gibi) konusunda deneyimli olması istenen mühendisin bilgisayar destekli tasarım, özellikle Pro-Engineer WF 4.0 tasarım programında, yeterli bilgi sahibi olması isteniyor.

Nvidia Tegra platformundan aldığı destekle kullanıcıların beğenisini toplayan Zune HD'den sonra Microsoft'un bir nesil daha bu çizgi de bir medya oynatıcısı çıkarması, sonrasındaysa aynı iPhone-iPod Touch'da olduğu gibi, Windows Phone 7 işletim sisteminin birçok özelliğine sahip medya oynatıcısı hazırlayacağı konuşuluyor.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik'in hazırladığı Zune HD video incelemesine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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dennjS 9 yıl
sende herkese çomak sokmaktan vazgeçsene
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sadtneverdie 9 yıl
çok komiksin cem yılmaz a rakip olsana
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Rock_Rage 9 yıl
Hemen basvurayım beni tarif ediyorlar.Ben su autocadi bi kurayım ordan evden bozma bi zune tasarımı yapayım. :D
SAYGILARLA
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