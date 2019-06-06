Microsoft’tan Ethereum akıllı sözleşmelerini doğrulayacak araç

Son dönemde blok zinciri konusundaki yatırımlarını arttıran ve Azure bulut altyapısına uyumlu bir uygulama geliştirme servisi ekleyen Microsoft şimdi de topluluğa yönelik bir adım atıyor.

VeriSol neler sunuyor?

Yapılan açıklamaya göre Azure blok zinciri servislerine Ethereum akıllı sözleşmelerinin doğrulanabilmesi için özel bir araç eklendi. VeriSol adındaki araç blok zinciri geliştiricilerinin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha"

Ethereum bilindiği üzere akıllı sözleşmelere yer vermesi ile öne çıkmış ve ilgi görmüştü. Sayısız kripto para projesi Ethereum sözleşmeleri üzerinde hayata geçirildi ve başarılı oldu. Bununla birlikte akıllı sözleşmelerin güvenlik açısından doğrulanması şart.

VeriSol aracı Solidity programlama dili ile yazılmış akıllı sözleşmeleri doğrulama ve analiz etme amacı taşıyor. Normalde geliştiricilerin matematiksel mantık motorları kullanarak sözleşmeleri doğrulaması gerekiyor ve bu da eğitim süreçleri gerektirdiği için belirli bir maliyet çıkarıyor.

VeriSol aradaki eğitim ve pratik gerekliliğini eleyerek maliyetleri ortadan kaldırmayı planlıyor. Araç Azure üzerindeki akıllı sözleşmelerde test ediliyor ve başarılı sonuçlar alıyor. Microsoft aracını açık kaynak hale getirerek ana akım sözleşmelere de sunmayı planlıyor.