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Microsoft, üçüncü parti Facebook geliştiricilerini uyardı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, üçüncü parti Facebook geliştiricilerini uyardı
Microsoft, Windows Phone platformu için alternatif Facebook uygulaması geliştiren bazı geliştiricileri uygulamaları mağaza üzerinden kaldırmaları yönün de uyardı.

Bu uyarının arkasında Facebook'un Microsoft'a gönderdiği bir uyarı metni yer alırken, bu metinde fikri mülkiyet haklarından en az birini ihlal ettiği düşünülen 41 farklı uygulama yer aldığı belirtiliyor. Uyarının ardından harekete geçen Microsoft ise, ihlalde bulunduğu düşünülen uygulamaların incelenerek gerekli görüldüğü durumlarda kaldırılması için adımlar atıldığını ifade ediyor.

İçerik ihlalinde bulunan uygulamanın kaldırılması için tanınan sürecin bir iş günü olduğunu da belirtelim.

http://www.wpcentral.com/facebook-windows-phone-store-trademark-infringement Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şeriat Sucuğu 6 yıl
Önce düzgün çalışan Bi uygulama yayınlayıp ihtiyacı karşılasın maykrozoft
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ArdiaroS 6 yıl
En iyisi. Millet her gördüğünü indiriyor sonra vay efendim şifrem çalındı vay efendim telefonum kapandı
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