Microsoft, üçüncü parti Facebook geliştiricilerini uyardı

Microsoft, Windows Phone platformu için alternatif Facebook uygulaması geliştiren bazı geliştiricileri uygulamaları mağaza üzerinden kaldırmaları yönün de uyardı.





Bu uyarının arkasında Facebook'un Microsoft'a gönderdiği bir uyarı metni yer alırken, bu metinde fikri mülkiyet haklarından en az birini ihlal ettiği düşünülen 41 farklı uygulama yer aldığı belirtiliyor. Uyarının ardından harekete geçen Microsoft ise, ihlalde bulunduğu düşünülen uygulamaların incelenerek gerekli görüldüğü durumlarda kaldırılması için adımlar atıldığını ifade ediyor.





İçerik ihlalinde bulunan uygulamanın kaldırılması için tanınan sürecin bir iş günü olduğunu da belirtelim.

http://www.wpcentral.com/facebook-windows-phone-store-trademark-infringement