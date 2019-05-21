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Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu

Geçtiğimiz Pazartesi günü birçok Gmail kullanıcısına, hesaplarınıa yeni bir cihaz tarafından giriş yapıldığını belirten bir bildirim gönderildi. Devamındaki gelişmeler ise kafa karıştırıcı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pazartesi günü öğleden sonra, Gmail yanlışlıkla birden çok kullanıcıya, bilinmeyen bir cihazın hesaplarında oturum açtığını bildiren bir güvenlik uyarısı gönderdi. Kullanıcılar tarafından paniğe neden olan bu bildirim, sızan bilgilere göre bir hatadan kaynaklanıyor olabilir.

Hata sonucu gönderildi

Gönderilen güvenlik uyarısından kaç kullanıcının etkilendiği şu an için bilinmiyor. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Google Apps yöneticisinin açıklamalarına göre, bu bildirim Google'ın Yönetici Paneli'nden bir hata sonucu gönderildi. Şirketin konuyu araştırdığı ve neden böyle bir durumun yaşandığının ortaya çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor.
Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu
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"Yeni bir cihazda oturum açıldı" bildirimi almak korkutucu bir durumdur. Zira bu bildirimi alan birçok kullanıcı şifrelerini değiştirmiş durumda ancak konuya iyi tarafından bakacak olursak, en azından sızan bilgilere göre hesaplarının yabancı kişilerin eline geçmediğini söyleyebiliriz. Eğer siz de böyle bir bildirim aldıysanız, paniğe kapılmanıza gerek yok. Gmail mühendisleri problemin nedenini bulmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar.

https://mashable.com/article/gmail-new-device-sign-in-bug/ Yorum Yaz
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Kadima 2 hf. en beğenilen Tugrul_512bit
Pi sayısı sonsuza kadar gidiyor

FBI'ın hesabımıza giriş yaptıkları arka kapının bildirim vermesini kapatmayı unutmuşlar
1 Yanıt Yanıtla +43
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AirSupport 2 hf. gowlet
FBI bakmaz ama CIA bakar. İşi bu adamların
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Kadima 2 hf. gowlet
Senin mesaj kutun Spam dolu olabilir ama herkesin ki öyle değil
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DH Misafiri 2 hf.
Allah razı olsun Turgut iki haftadır şifreni çözmeye çalışıyordum sağolasın :)
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Askaparta 2 hf. AirSupport
İnterneti hocam ama Kuzgun Airport olabilir.
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Askaparta 2 hf.
Her gün skandal. Az kullanalım.
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AirSupport 2 hf. Askaparta
Mail’i mi az kullanalım anlamadım? Kuzgunla mı haberleşelim?
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PurposeLess sinan 2 hf.
arkadaşlar gmailime bağlı google play oyunlarıma giremiyorum, sabah ki mailden sonra. imdat, yardım!!!!!!
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x-c9 2 hf.
Kesin birileri girip çıkıp veri çalmamıştır kesin
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PurposeLess sinan 2 hf.
bana da google hesabınız devre dışı bırakıldı maili geldi, yıllardır kullandığım mail adresiydi, bi an tırstım açıkcası.
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Tugrul_512bit 2 hf.
Şifrenizi asla 123456 yapmayın. Zor birşey olsun. Mesela benim şifrem pi sayısının son 7 hanesi.
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Kadima 2 hf. Tugrul_512bit
Pi sayısı sonsuza kadar gidiyor

FBI'ın hesabımıza giriş yaptıkları arka kapının bildirim vermesini kapatmayı unutmuşlar
1 Yanıt Yanıtla +43
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astegon 2 hf. Tugrul_512bit
Eheheheh virgülden sonra hangi basamağa kadar gidiyorsunuz

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Mesudum 2 hf. Tugrul_512bit
Seçeceğiniz her şifre Pi sayısı içinde bir yerde bulunacaktır, ancak sonunda demeseydiniz keşke :)
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Escapetolife 2 hf.
Bende Gmail paralı olacakmış diye korktum başlığı görünce.
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Noctivagant 2 hf. Escapetolife
Olur mu olur. gmail hesabım yok iken kullandığım mynet paralı oluyor mesela. Bazı önemli yerlerde ki hesaplarım mynetti saatlerce uğraşmak zorunda kaldım başka mail adreslerine geçirmek için. origin hesabım mynetti mesela.
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