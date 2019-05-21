Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu

Teknoloji Editörü
Pazartesi günü öğleden sonra, Gmail yanlışlıkla birden çok kullanıcıya, bilinmeyen bir cihazın hesaplarında oturum açtığını bildiren bir güvenlik uyarısı gönderdi. Kullanıcılar tarafından paniğe neden olan bu bildirim, sızan bilgilere göre bir hatadan kaynaklanıyor olabilir.
Hata sonucu gönderildiGönderilen güvenlik uyarısından kaç kullanıcının etkilendiği şu an için bilinmiyor. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Google Apps yöneticisinin açıklamalarına göre, bu bildirim Google'ın Yönetici Paneli'nden bir hata sonucu gönderildi. Şirketin konuyu araştırdığı ve neden böyle bir durumun yaşandığının ortaya çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor.
"Yeni bir cihazda oturum açıldı" bildirimi almak korkutucu bir durumdur. Zira bu bildirimi alan birçok kullanıcı şifrelerini değiştirmiş durumda ancak konuya iyi tarafından bakacak olursak, en azından sızan bilgilere göre hesaplarının yabancı kişilerin eline geçmediğini söyleyebiliriz. Eğer siz de böyle bir bildirim aldıysanız, paniğe kapılmanıza gerek yok. Gmail mühendisleri problemin nedenini bulmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar.
https://mashable.com/article/gmail-new-device-sign-in-bug/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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