Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu

Pazartesi günü öğleden sonra, Gmail yanlışlıkla birden çok kullanıcıya, bilinmeyen bir cihazın hesaplarında oturum açtığını bildiren bir güvenlik uyarısı gönderdi. Kullanıcılar tarafından paniğe neden olan bu bildirim, sızan bilgilere göre bir hatadan kaynaklanıyor olabilir.

Hata sonucu gönderildi

https://mashable.com/article/gmail-new-device-sign-in-bug/

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Gönderilen güvenlik uyarısındanetkilendiği şu an için bilinmiyor. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Google Apps yöneticisinin açıklamalarına göre, bu bildirim Google'ın'nden bir hata sonucu gönderildi. Şirketin konuyu araştırdığı ve neden böyle birortaya çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor."Yeni bir cihazda oturum açıldı" bildirimi almakbir durumdur. Zira bu bildirimi alan birçok kullanıcı şifrelerini değiştirmiş durumda ancak konuyabakacak olursak, en azından sızan bilgilere göre hesaplarının yabancı kişilerin eline geçmediğini söyleyebiliriz. Eğer siz de böyle biraldıysanız, paniğe kapılmanıza gerek yok. Gmail mühendisleribulmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar.