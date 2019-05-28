Microsoft'un yeni yapay zekası, metni konuşmaya başarılı bir şekilde aktarıyor

Metinden sese dönüştürme işlemi günümüzde çok da ileri seviyelerde değil. Zira konuşmadaki duraksamalar ve vurgular bir bilgisayar yardımıyla oluşturulduğunu kolayca anlamamızı sağlıyor. Ancak Microsoft'un geliştirdiği yeni bir yapay zeka teknolojisiyle, insan konuşmasına çok yakın bir dönüştürme işlemi yapılabilecek.

Yüzde 99.84 anlaşılabilirlik oranı

Microsoft ve Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen bu yapay zeka, 200 ses örneğine dayanarak gerçekli konuşmalar yaratabiliyor. Geliştirilen bu yeni teknoloji, beyindeki nöronları taklit eden derin nöral ağlara dayanıyor. Transformers olarak da adlandırılan bu nöral ağlar, her girdi ve çıktıyı analiz ederek, çok uzun dizileri bile verimli bir şekilde işleyebiliyor.

https://www.engadget.com/2019/05/26/microsoft-ai-realistic-speech-with-little-training/

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Sonucun hafif birsesle alındığı bu teknolojide,bir kelime anlaşılabilirliği oranı yakalanıyor. En önemlisi ise bu konuşmanın, diğer dönüştürme işlemlerine göregerçekçi olması. Microsoft, geliştirdiği bu yapay zeka ile yakın bir zamanda daha daoluşturulabileceğini de belirtiyor.