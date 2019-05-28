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Microsoft'un yeni yapay zekası, metni konuşmaya başarılı bir şekilde aktarıyor

Yazılım devi Microsoft, Çinli araştırmacılarla geliştirdiği yeni yapay zeka destekli teknolojide, metinden sese dönüştürme işlemini oldukça gerçekçi bir hale getiriyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Metinden sese dönüştürme işlemi günümüzde çok da ileri seviyelerde değil. Zira konuşmadaki duraksamalar ve vurgular bir bilgisayar yardımıyla oluşturulduğunu kolayca anlamamızı sağlıyor. Ancak Microsoft'un geliştirdiği yeni bir yapay zeka teknolojisiyle, insan konuşmasına çok yakın bir dönüştürme işlemi yapılabilecek.

Yüzde 99.84 anlaşılabilirlik oranı

Microsoft ve Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen bu yapay zeka, 200 ses örneğine dayanarak gerçekli konuşmalar yaratabiliyor. Geliştirilen bu yeni teknoloji, beyindeki nöronları taklit eden derin nöral ağlara dayanıyor. Transformers olarak da adlandırılan bu  nöral ağlar, her girdi ve çıktıyı analiz ederek, çok uzun dizileri bile verimli bir şekilde işleyebiliyor.
Sonucun hafif bir robotik sesle alındığı bu teknolojide, yüzde 99.84'lük bir kelime anlaşılabilirliği oranı yakalanıyor. En önemlisi ise bu konuşmanın, diğer dönüştürme işlemlerine göre son derece gerçekçi olması. Microsoft, geliştirdiği bu yapay zeka ile yakın bir zamanda daha da gerçekçi diyaloglar oluşturulabileceğini de belirtiyor.

https://www.engadget.com/2019/05/26/microsoft-ai-realistic-speech-with-little-training/ Yorum Yaz
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Melbourne1 1 hf.
Bunlar kıyametin alametleri.Kafir abd insanlığın sonunu getiriyor
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OverClocK1ng 1 hf.
Microsoft ve Başarı. Pek beklenti içine girmeyeyim ama hadi inşallah diyeyim...
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DH Misafiri 1 hf.
Google bunu yıllardır yapıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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alaz1903 1 hf. DH Misafiri
Microsoft da yıllardır bunu yapıyor. Hem de daha uzun zamandan beri. Genius gibi ortaya çıkmadan önce daha farklı ve daha doğal bir okuma yöntemi geliştirilmiş olabilir diye düşünmediniz mi?
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sosisvesalam 1 hf.
Edge de böyle bir özellik vardı fena değildi daha da gelişse güzel olur.
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Lenora 1 hf.
napak ölek mi
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aydınayhan 1 hf.
% 0.16 lık hatada az degıl
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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Güzel gelişmeler. İleride konuşmayı başka bir diline sesli olarak çevirirse tadından yenmez.
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