Çin, Amazon ve Microsoft üzerinden Nvidia hızlandırıcılarına ulaşıyor

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ fırtınası tüm hızıyla devam ederken elbette makine öğrenme modellerini eğitmek bu fırtınanın en kritik noktasında. Nvidia’nın da yıllardır hızlandırıcılarının kapış kapış gitmesinin en büyük sebebi de bu.

Çin oyunları

Reuters tarafından hazırlanan bir rapora göre Çin halen Nvidia’nın A100 ve H100 gibi en yeni hızlandırıcılarına ulaşabiliyor, yapay zekâ projelerini en verimli şekilde eğitebiliyor. Böylece yarıştan geri kalmıyor.

Nvidia Çin’de fırtına gibi 1 ay önce eklendi

Çin’in bu sunuculara Amazon ve Microsoft gibi bulut altyapısı sağlayan şirketlerden hizmet satın alarak yaptığı belirtiliyor. Ambargolar nedeniyle Çin’e teknoloji ve yazılım ihraç etmek yasak ancak bulut altyapısının kullandırılması konusunda bir kısıtlama bulunmuyor.

Çinli pek çok üniversitenin belirli araştırma projeleri kapsamında Amazon ve Microsoft gibi firmalardan hizmet aldığı, sonrasında da makine öğrenme modellerini eğittikleri ifade ediliyor. Hizmet ise Çinli aracı firmalardan alınıyor. Yani doğrudan Amazon’dan satın alınmıyor. Ülkede Alibaba gibi hizmet sağlayıcılar da yapay zekâ eğitimi sunuyor ancak üniversitelerin Nvidia’yı tercih ettiği belirtiliyor.

Konu uzun süredir Kongre’nin gündeminde ve bazı kongre üyeleri Çin’e sunulan bulut altyapısı hizmetlerinin de kara liste denetimine tabi olmasını istiyor. Bununla ilgili bir düzenleme olacak mı özellikle seçim öncesi dönemde net değil.

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