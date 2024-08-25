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    Çin, Amazon ve Microsoft üzerinden Nvidia hızlandırıcılarına ulaşıyor

    Teknik olarak en yeni Nvidia hızlandırıcılarına erişimi olmayan Çin, farklı yöntemlerle engelleri aşıyor. Çin hükümeti ambargoyu delmek için üniversiteleri devreye soktu. 
    Çin Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekâ fırtınası tüm hızıyla devam ederken elbette makine öğrenme modellerini eğitmek bu fırtınanın en kritik noktasında. Nvidia’nın da yıllardır hızlandırıcılarının kapış kapış gitmesinin en büyük sebebi de bu.

    Çin oyunları

    Reuters tarafından hazırlanan bir rapora göre Çin halen Nvidia’nın A100 ve H100 gibi en yeni hızlandırıcılarına ulaşabiliyor, yapay zekâ projelerini en verimli şekilde eğitebiliyor. Böylece yarıştan geri kalmıyor.

    Çin’in bu sunuculara Amazon ve Microsoft gibi bulut altyapısı sağlayan şirketlerden hizmet satın alarak yaptığı belirtiliyor. Ambargolar nedeniyle Çin’e teknoloji ve yazılım ihraç etmek yasak ancak bulut altyapısının kullandırılması konusunda bir kısıtlama bulunmuyor.

    Çinli pek çok üniversitenin belirli araştırma projeleri kapsamında Amazon ve Microsoft gibi firmalardan hizmet aldığı, sonrasında da makine öğrenme modellerini eğittikleri ifade ediliyor. Hizmet ise Çinli aracı firmalardan alınıyor. Yani doğrudan Amazon’dan satın alınmıyor. Ülkede Alibaba gibi hizmet sağlayıcılar da yapay zekâ eğitimi sunuyor ancak üniversitelerin Nvidia’yı tercih ettiği belirtiliyor.

    Konu uzun süredir Kongre’nin gündeminde ve bazı kongre üyeleri Çin’e sunulan bulut altyapısı hizmetlerinin de kara liste denetimine tabi olmasını istiyor. Bununla ilgili bir düzenleme olacak mı özellikle seçim öncesi dönemde net değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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