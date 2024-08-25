Çin, Amazon ve Microsoft üzerinden Nvidia hızlandırıcılarına ulaşıyor

Çin oyunları
Reuters tarafından hazırlanan bir rapora göre Çin halen Nvidia’nın A100 ve H100 gibi en yeni hızlandırıcılarına ulaşabiliyor, yapay zekâ projelerini en verimli şekilde eğitebiliyor. Böylece yarıştan geri kalmıyor.
Çin’in bu sunuculara Amazon ve Microsoft gibi bulut altyapısı sağlayan şirketlerden hizmet satın alarak yaptığı belirtiliyor. Ambargolar nedeniyle Çin’e teknoloji ve yazılım ihraç etmek yasak ancak bulut altyapısının kullandırılması konusunda bir kısıtlama bulunmuyor.
Çinli pek çok üniversitenin belirli araştırma projeleri kapsamında Amazon ve Microsoft gibi firmalardan hizmet aldığı, sonrasında da makine öğrenme modellerini eğittikleri ifade ediliyor. Hizmet ise Çinli aracı firmalardan alınıyor. Yani doğrudan Amazon’dan satın alınmıyor. Ülkede Alibaba gibi hizmet sağlayıcılar da yapay zekâ eğitimi sunuyor ancak üniversitelerin Nvidia’yı tercih ettiği belirtiliyor.
Konu uzun süredir Kongre’nin gündeminde ve bazı kongre üyeleri Çin’e sunulan bulut altyapısı hizmetlerinin de kara liste denetimine tabi olmasını istiyor. Bununla ilgili bir düzenleme olacak mı özellikle seçim öncesi dönemde net değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.