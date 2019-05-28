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Programlama Dersleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft ve Alphabet kuantum kodu yazmayı öğretecek

Microsoft, kuantum bilgisayarlar için geliştirilen Q# programlama dilini öğretmek için harekete geçti. Şirket Alphabet ve Brilliant ile ortaklaşa bir kurs hazırladığını açıkladı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Programlama Dersleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kuantum bilgisayar kavramı, programlamadan bağımsız olarak göz korkutucu olabilir, ancak Microsoft bu konuyla igili programa ile ilgilenen kullanıcılara yardım eli sunabileceğini düşünüyor. Şirket yaptığı yeni iş birlikleri ile kuantum kod yazmayı öğretecek.

İlk iki bölüm ücretsiz olacak

Microsoft, kuantum bilgisayarlarda kullanılan Q# programlama dili konusunda yeni bir etkileşimli kurs oluşturmak için Google'ın ana şirketi Alphabet ve Brilliant.org ile ortaklık kurdu. Bu kurs sayesinde, Q#'da kuantum hesaplama ve programlamanın temellerini öğrenebilirsiniz. Şirket bu kursun, yeni nesil kuantum bilgisayar bilimcilerini ve mühendislerini güçlendireceğine inanıyor.
Yeni kuantum kodlama kursu sıfırdan başlıyor ve öğrencileri programlarına ve becerilerine uygun bir şekilde bir araya getiriyor. Öğrenciler hareket halindeyken basit kuantum algoritmaları oluşturabilecek ve simüle edebilecek ya da bir geliştirme ortamı indirmeden web üzerinde Q#'da gelişmiş kuantum algoritmaları uygulayabilecekler. Sınırlı bir süre için, Q# kodlamasına etkileşimli bir giriş de dahil olmak üzere, kuantum kod yazma kursunun ilk iki bölümü tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak.

https://www.engadget.com/2019/05/26/microsoft-brilliant-quantum-computing-curriculum/ Yorum Yaz
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Spider_hip 2 hf. en beğenilen Tugrul_512bit
Sürekli İmamoğlu kazanıyor, sürekli seçim iptal edilip tekrarlanıyor, loop a girmişler çıkılmıyor.
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Tugrul_512bit 2 hf.
Acilen bunu öğrenip paralel evrenlerdeki istanbul seçimlerinin sonuçlarını öğrenmeliyiz.
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interwap 2 hf.
Hevesli arkadaşlar şimdiden çalışmalara başlasın.
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Tugrul_512bit 2 hf.
Acilen bunu öğrenip paralel evrenlerdeki istanbul seçimlerinin sonuçlarını öğrenmeliyiz.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Spider_hip 2 hf. Tugrul_512bit
Sürekli İmamoğlu kazanıyor, sürekli seçim iptal edilip tekrarlanıyor, loop a girmişler çıkılmıyor.
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