Microsoft ve Alphabet kuantum kodu yazmayı öğretecek

Kuantum bilgisayar kavramı, programlamadan bağımsız olarak göz korkutucu olabilir, ancak Microsoft bu konuyla igili programa ile ilgilenen kullanıcılara yardım eli sunabileceğini düşünüyor. Şirket yaptığı yeni iş birlikleri ile kuantum kod yazmayı öğretecek.

İlk iki bölüm ücretsiz olacak

Microsoft, kuantum bilgisayarlarda kullanılan Q# programlama dili konusunda yeni bir etkileşimli kurs oluşturmak için Google'ın ana şirketi Alphabet ve Brilliant.org ile ortaklık kurdu. Bu kurs sayesinde, Q#'da kuantum hesaplama ve programlamanın temellerini öğrenebilirsiniz. Şirket bu kursun, yeni nesil kuantum bilgisayar bilimcilerini ve mühendislerini güçlendireceğine inanıyor.

https://www.engadget.com/2019/05/26/microsoft-brilliant-quantum-computing-curriculum/

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Yeni kuantum kodlama kursu sıfırdan başlıyor ve öğrencilerive becerilerine uygun bir şekilde bir araya getiriyor. Öğrenciler hareket halindeyken basitoluşturabilecek ve simüle edebilecek ya da bir geliştirme ortamı indirmeden web üzerinde'da gelişmiş kuantum algoritmaları uygulayabilecekler. Sınırlı bir süre için, Q# kodlamasına etkileşimli bir giriş de dahil olmak üzere, kuantum kod yazma kursunun ilk iki bölümü tüm kullanıcılar içinolacak.