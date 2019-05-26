LG 2019 ThinQ TV modellerine Alexa desteği geliyor

Teknoloji devi LG'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya göre LG 2019 ThinQ TV modelleri çok yakında Amazon Alexa desteğine kavuşacak. Yeni özelliğin bu ay Kuzey Amerika'daki müşterilere sunulacağı, Avrupa ve Asya'ya ise önümüzdeki haftalarda ulaşacağı belirtiliyor.

Sadece ThinQ modellerinde olacak

Tüm LG TV'leri yükseltme elde etmeyecekler, yalnızca yapay zekaya sahip olan şirketin 2019 modelleri (ThinQ) Alexa desteği alacak. Bunlar ise LG UHD TV, NanoCell TV ve OLED TV olarak listelenmiş. Bu gelişme ile birlikte Alexa'nın bazı LG TV'lerde harici bir cihaz olarak kullanılmasına da gerek kalmayacak.

https://www.tweaktown.com/pressrelease/13475/2019-lg-ai-thinq-tvs-add-amazon-alexa-support/index.html

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Alexa desteği ile kullanıcılar akıllı ev ürünlerini, TV'ye sorularını sorabilecek ve 90.000'den fazla Alexa becerilerine erişebilecekler.zatendesteğine sahip (2018'den beri), ama Amazon'un akıllı asistanını tercih eden kullanıcılar içinseçeneğinin de olması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.