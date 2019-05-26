LG 2019 ThinQ TV modellerine Alexa desteği geliyor

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi LG'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya göre LG 2019 ThinQ TV modelleri çok yakında Amazon Alexa desteğine kavuşacak. Yeni özelliğin bu ay Kuzey Amerika'daki müşterilere sunulacağı, Avrupa ve Asya'ya ise önümüzdeki haftalarda ulaşacağı belirtiliyor.
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Sadece ThinQ modellerinde olacak
Tüm LG TV'leri yükseltme elde etmeyecekler, yalnızca yapay zekaya sahip olan şirketin 2019 modelleri (ThinQ) Alexa desteği alacak. Bunlar ise LG UHD TV, NanoCell TV ve OLED TV olarak listelenmiş. Bu gelişme ile birlikte Alexa'nın bazı LG TV'lerde harici bir cihaz olarak kullanılmasına da gerek kalmayacak.Alexa desteği ile kullanıcılar akıllı ev ürünlerini kontrol edebilecek, TV'ye sorularını sorabilecek ve 90.000'den fazla Alexa becerilerine erişebilecekler. LG'nin ThinQ TV'leri zaten Google Asistan desteğine sahip (2018'den beri), ama Amazon'un akıllı asistanını tercih eden kullanıcılar için Alexa seçeneğinin de olması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
https://www.tweaktown.com/pressrelease/13475/2019-lg-ai-thinq-tvs-add-amazon-alexa-support/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle