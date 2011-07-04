Microsoft ve Baidu işbirliği yapıyor

Çin’in en büyük arama motoru Baidu, Google’a uluslararası alanda rakip olabilmek için var gücüyle çalışıyor. Global arama motoru pazarında çok gerilerde olsa da 1.5 milyarlık Çin nüfusu en büyük avantajı. Sadece arama motoru olarak değil Google’ın var olduğu hemen her alana yatırım yapmayı ihmal etmeyen Baidu, son olarak Çinli bir seyahat arama motoruna 300 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Baidu’nun bu konudaki son hamlesi Microsoft ile yaptığı arama motoru işbirliği oldu. İkili daha önce 2006 yılında ücretli olarak bir işbirliğine gitmişti. Bu anlaşmaya göre o dönem Microsoft’un arama motoru işlevi gören Live Search ve MSN sitesinin Çin versiyonunda görüntülenecek listelemeler Baidu tarafından sağlanacaktı.

Bing arama motoru faaliyete geçtiğinde aynı anlaşma bu kez Bing ile yapılmıştı. Ancak son yapılan işbirliğinde tam tersi bir durum söz konusu. Baidu arama motorunda yapılan tüm İngilizce aramalar artık Bing tarafından sağlanacak. Sonuç listeleri ise yine Baidu’nun sayfasında görüntülenecek.

İki firma bu işbirliği üzerinde uzun süredir çalışıyordu. Böylece Bing arama motoru 450 milyon Çin internet kullanıcısına daha kolay erişme imkanı buldu. Google’ın siber saldırılar ve sansürlemeler ile saf dışı bırakıldığı Çin pazarı Microsoft için yeni bir hareket sahası olacak.

Bilindiği gibi Çin’de Google’a erişim Hong Kong üzerindeki Google.cn sunucularından sağlanıyor.