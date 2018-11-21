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Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği

Chrome tarayıcısının 64-bit olarak ARM tabanlı Windows 10 cihazlarda çalışması için Google ve Microsoft önemli bir iş birliği yapıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Qualcomm ortaklığında başlayan ARM tabanlı Windows bilgisayar konsepti üçüncü nesle doğru ilerlerken geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft yerleşik olarak 64-bitlik uygulama geliştirebileceğiniz Visual Studio sürümünü kullanıma sundu. Böylece geliştirici tarafında hareketlilik başladı.

Karşılıklı jestler

32-bitlik uygulamaların emülatör üzerinde çalışmasının aksine 64-bitlik yerleşik uygulamalar donanımdan tam olarak istifade ediyor ve daha verimli çalışıyor. Bu sayede ARM tabanlı Windows bilgisayarların daha fazla kabul görmesi mümkün hale gelecek.

Ayrıca Bkz. "Bixby 3.0 sürümü katlanabilir telefon ile gelecek"

Windows platformunda Chrome tarayıcısı olan Google da 64-bit trendine ayak uydurmakta kararlı. Geçen yıl Chrome kurucu dosyasını kurallara aykırı olduğu için Windows mağazasından kaldırmasına rağmen Microsoft ile önemli bir iş birliği yapıyor.

İş birliği kapsamında Chrome tarayıcısının ve haliyle Chromium projesinin 64-bit olarak Windows 10 üzerinde en verimli şekilde çalışması hedefleniyor. Elbette Microsoft bu yerleşik uygulamayı mağazaya kabul edecek mi belli değil.

Bunun yanında Chrome OS cihazlarında Windows 10 işletim sisteminin dual-boot şeklinde çalıştırılabilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Muhtemelen Microsoft tarafından da karşı bir jest gelecektir. Chromium projesinin yerleşik olarak çalışması bazı bileşenlerini temel alan Slack ve Visual Studio Code gibi yazılımların da performansını artıracak.

 

https://www.theverge.com/2018/11/21/18106162/microsoft-google-chrome-windows-10-arm-support-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 ay
bunda MS-DOS çalışacak mı !?
hala daha MS-dos kullanan işyerlerinin var olduğu unutulmamalı
adamlar bu noktada zaten yeni yazılım satamıyor,
en azından yeni donanım satma derdindeler !
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