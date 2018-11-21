Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği

Microsoft ve Qualcomm ortaklığında başlayan ARM tabanlı Windows bilgisayar konsepti üçüncü nesle doğru ilerlerken geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft yerleşik olarak 64-bitlik uygulama geliştirebileceğiniz Visual Studio sürümünü kullanıma sundu. Böylece geliştirici tarafında hareketlilik başladı.

Karşılıklı jestler

32-bitlik uygulamaların emülatör üzerinde çalışmasının aksine 64-bitlik yerleşik uygulamalar donanımdan tam olarak istifade ediyor ve daha verimli çalışıyor. Bu sayede ARM tabanlı Windows bilgisayarların daha fazla kabul görmesi mümkün hale gelecek.

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Windows platformunda Chrome tarayıcısı olan Google da 64-bit trendine ayak uydurmakta kararlı. Geçen yıl Chrome kurucu dosyasını kurallara aykırı olduğu için Windows mağazasından kaldırmasına rağmen Microsoft ile önemli bir iş birliği yapıyor.

İş birliği kapsamında Chrome tarayıcısının ve haliyle Chromium projesinin 64-bit olarak Windows 10 üzerinde en verimli şekilde çalışması hedefleniyor. Elbette Microsoft bu yerleşik uygulamayı mağazaya kabul edecek mi belli değil.

Bunun yanında Chrome OS cihazlarında Windows 10 işletim sisteminin dual-boot şeklinde çalıştırılabilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Muhtemelen Microsoft tarafından da karşı bir jest gelecektir. Chromium projesinin yerleşik olarak çalışması bazı bileşenlerini temel alan Slack ve Visual Studio Code gibi yazılımların da performansını artıracak.