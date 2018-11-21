Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bixby 3.0 sürümü katlanabilir telefon ile gelecek

Daha iyi ses anlama, daha iyi komut işleme ve daha fazla dil desteği gibi yenilikler sunması beklenen Bixby 3.0 dijital asistan katlanabilir Samsung telefonu ile kullanıma sunulacak.
6 ay
4,1b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Giderek büyüyen akıllı asistan segmentinde Samsung’un hamlesi Bixby platformu ile olmuştu. Siri’nin arkasındaki isim olan ViV Labs’ın satın alınması sonrasında son şekli verilen Bixby asistanı Galaxy S8 serisi ile lanse edilmişti.

Bixby 3.0 neler sunuyor?

Aradan geçen zaman boyunca geliştirilmeye devam eden Bixby bununla birlikte istenen seviyeye bir türlü gelemedi ve bölüm şefinin görevden alınması söz konusu oldu. Galaxy Note 9 ile birlikte tanıtılan Bixby 2.0 sürümü ise eskiye oranla doğal dil işleme ve içerik farkındalığı açısından önemli güncellemeler aldı.

Ayrıca Bkz. "LG Q9 sızmaya devam ediyor"

Samsung’un Bixby Capsules ile asistanı üçüncü taraf geliştiricilere açması sonrasında Bixby 3.0 söylentileri de başladı. Gelen bilgilere göre Bixby 3.0 sürümü ilk katlanabilir akıllı telefon ile birlikte piyasaya çıkacak.

Samsung’un yaşanan talihsizliklere rağmen yapay zekâ konusunda oldukça agresif olduğu ve iki yıl içerisinde Ar-Ge çalışmalarına 22 milyar dolar harcayacağı biliniyor. Bu bakımdan Bixby 3.0 sürümünün eksik kalınan pek çok noktayı tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Başta komutları anlamlandırma ve işleme olmak üzere daha fazla dil desteği gibi pek çok geliştirmenin yeni sürümde yer alması bekleniyor. Ayrıca atanmış Bixby tuşunun daha fonksiyonel hale getirileceği de gelen bilgiler arasında. Samsung’un ilk katlanabilir telefonunun yıl ortalarında piyasaya çıkacağı düşünüldüğünde Bixby 3.0 için de an az bir altı aylık zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-bixby-3-0-foldable-smartphone-release_id111181 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khaos 6 ay
donanım/telefon üreticilierinin sanal asistan ısrarları ellerinde patlayacak sanal asistan yaygın kullanıma entegre yazılım ile olur bu da global olduğu için android dolayısıyla google asistan,kendine ait seçeneksiz apple/ios siri ve yine masaüstü/dizüstü yazılım piyasasını domine eden microsoft un cortana'nın oyun sahası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Sanal asistan konusunda firmalar niye bu kadar ısrarlı, Apple, Google, Microsoft. Bir şekilde bu asistanları da reklama bağlayacaklar herhalde uzun vadede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Belki birinci jenerasyonda problemler olabilir ama diğer jenerasyonlarda çok daha iyi ürünler piyasada görebiliriz. Ek olarak yeni bir akımın öncüsü olan Samsungu tebrik ederiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 ay
Turkce destegi olamadan versiyon atlamalari da cok ilginc... Turkiye in pek umurunda degiller anlasilan ...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 6 ay smart1978
Google da yıllardır Türkçe sesli komut desteği vermiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Apple, yapay zeka teknolojileri üreten Silk Labs'ı satın aldı 6 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 6 ay Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu? 6 ay Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı 6 ay Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu 6 ay Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu 6 ay Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği 6 ay Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi 6 ay Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor 6 ay Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi 6 ay Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor 6 ay Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak 6 ay Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor 6 ay Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER 6 ay Cooler Master MP750 Soft RGB fare matı duyuruldu 6 ay Nubia Red Magic Mars Geekbench’te görüntülendi 6 ay Turkcell’de AKK kalkıyor, “gerçek limitsiz internet” geliyor! 6 ay Su taşkınlarının Mars yüzeyinde kanyonlar oluşturduğu keşfedildi 6 ay Samsung mobil bölümü krizin eşiğinde 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Bixby 3.0 sürümü katlanabilir telefon ile gelecek Sonraki Yeni Spectacles gözlükler daha pahalı olacak 6 ay Çin’deki bellek fiyatıyla oynama soruşturmasında milyar dolarlık cezalar yolda 6 ay 2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi 6 ay Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı 6 ay Hem güneş enerjisini depolayan hem de binaları havalandıran çatı sistemi 6 ay Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı 6 ay Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı 6 ay NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşımayı planlıyor 6 ay Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı 6 ay 3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor 6 ay Scythe, Katana 5 işlemci soğutucusunu duyurdu 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman 6 ay Elon Musk, devasa uzay gemisi BFR'nin yeni ismini açıkladı 6 ay LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon 6 ay G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu 6 ay Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz 6 ay Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı 6 ay LG Q9 sızmaya devam ediyor 6 ay Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor 6 ay Steam Link üretimi sona erdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim