Bixby 3.0 sürümü katlanabilir telefon ile gelecek

Giderek büyüyen akıllı asistan segmentinde Samsung’un hamlesi Bixby platformu ile olmuştu. Siri’nin arkasındaki isim olan ViV Labs’ın satın alınması sonrasında son şekli verilen Bixby asistanı Galaxy S8 serisi ile lanse edilmişti.

Bixby 3.0 neler sunuyor?

Aradan geçen zaman boyunca geliştirilmeye devam eden Bixby bununla birlikte istenen seviyeye bir türlü gelemedi ve bölüm şefinin görevden alınması söz konusu oldu. Galaxy Note 9 ile birlikte tanıtılan Bixby 2.0 sürümü ise eskiye oranla doğal dil işleme ve içerik farkındalığı açısından önemli güncellemeler aldı.

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Samsung’un Bixby Capsules ile asistanı üçüncü taraf geliştiricilere açması sonrasında Bixby 3.0 söylentileri de başladı. Gelen bilgilere göre Bixby 3.0 sürümü ilk katlanabilir akıllı telefon ile birlikte piyasaya çıkacak.

Samsung’un yaşanan talihsizliklere rağmen yapay zekâ konusunda oldukça agresif olduğu ve iki yıl içerisinde Ar-Ge çalışmalarına 22 milyar dolar harcayacağı biliniyor. Bu bakımdan Bixby 3.0 sürümünün eksik kalınan pek çok noktayı tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Başta komutları anlamlandırma ve işleme olmak üzere daha fazla dil desteği gibi pek çok geliştirmenin yeni sürümde yer alması bekleniyor. Ayrıca atanmış Bixby tuşunun daha fonksiyonel hale getirileceği de gelen bilgiler arasında. Samsung’un ilk katlanabilir telefonunun yıl ortalarında piyasaya çıkacağı düşünüldüğünde Bixby 3.0 için de an az bir altı aylık zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz.