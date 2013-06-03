Microsoft ve Samsung uygun fiyatlı akıllı gözlük planları yapıyor





Google'ın Glass adlı giyilebilir bilgisayar gözlük modeli ile birlikte popülaritesi bir anda artan akıllı gözlük trendine her geçen gün yeni plan ve projeler ekleniyor.





Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Microsoft ve Samsung akıllı gözlük teknolojisini geleceğin bilgisayar sistemleri olarak görüyor ve altı ay içerisinde sektöre girmiş olmayı umuyor.





Microsoft, Vuzix firması ile bazı görüşmeler yaparken, Samsung ise Google Glass modelinin pek çok parçasını tedarik ediyor. Hizmet ve donanım anlamında büyük kaynaklara sahip olan bu iki firmanın sektörde yabancılık çekmeyeceği dile getiriliyor.





Özellikle Samsung'un elindeki büyük tecrübe ile uygun fiyatlı on milyonlarca akıllı gözlük satışına imza atabileceği düşünülüyor. Bundan da dolaylı olarak Google ve Android işletim sistemi kazançlı çıkacak.





Şu anda fiyatları oldukça yüksek olan akıllı gözlük modelleri yeni oyuncuların katılması ile 200$-500$ seviyelerine inebilecek. Böylece tüketicinin daha çok ilgisi çekilmiş olacak. Analizler gelecekte giyilebilir cihaz sektörünün 50 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını tahmin ediyor.