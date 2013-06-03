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Microsoft ve Samsung uygun fiyatlı akıllı gözlük planları yapıyor

5 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Samsung uygun fiyatlı akıllı gözlük planları yapıyor

Google'ın Glass adlı giyilebilir bilgisayar gözlük modeli ile birlikte popülaritesi bir anda artan akıllı gözlük trendine her geçen gün yeni plan ve projeler ekleniyor.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Microsoft ve Samsung akıllı gözlük teknolojisini geleceğin bilgisayar sistemleri olarak görüyor ve altı ay içerisinde sektöre girmiş olmayı umuyor. 

Microsoft, Vuzix firması ile bazı görüşmeler yaparken, Samsung ise Google Glass modelinin pek çok parçasını tedarik ediyor. Hizmet ve donanım anlamında büyük kaynaklara sahip olan bu iki firmanın sektörde yabancılık çekmeyeceği dile getiriliyor. 

Özellikle Samsung'un elindeki büyük tecrübe ile uygun fiyatlı on milyonlarca akıllı gözlük satışına imza atabileceği düşünülüyor. Bundan da dolaylı olarak Google ve Android işletim sistemi kazançlı çıkacak.

Şu anda fiyatları oldukça yüksek olan akıllı gözlük modelleri yeni oyuncuların katılması ile 200$-500$ seviyelerine inebilecek. Böylece tüketicinin daha çok ilgisi çekilmiş olacak. Analizler gelecekte giyilebilir cihaz sektörünün 50 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını tahmin ediyor.

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dR.ElessaR 5 yıl en beğenilen
Microsoft yapacaksa görev yöneticisi için bir buton koysun. :)
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Zuko 5 yıl
Konunun yer aldığı kategoriye bak: Zamanzigo.
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pastadanadam 5 yıl
Arkadaş ne gerek var şu gözlüklere.İnsanlar bu kadar muhtaç mı teknolojiye? :S
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hawloo 5 yıl
Samsung yine Google'ın oyuncağı oluyor.
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HeavyClocker 5 yıl
Microsoft niye bu projeleri Nokia ile yapmıyor ki? Tamam Nokia ile yaparsa deneyimi yok,malzemeler daha pahalı tutabilir ama hiç değilse aralarındaki ilişki daha iyi.
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OverClocK1ng 5 yıl
Takozcu Microsoft gitmiş yine takoz gözlük üreten Vuzix ile konuşuyormuş.
Tencere yuvarlanmış...
Daha önce Vuzix gözlük kullandım. Ekranlı gözlük yapıyorlardı. Sen de bir cihazın görüntü çıkışına takıyordun ve 126 ekranda video izler gibi izliyordun.
Hatta Rihanna'nın Umbrella klibini izlemiştim hatırlıyorum.
Zorlanarak da olsa hatırlıyorum ki eskiden ismi iCuiti idi.
Sonradan Vuzix yaptılar.
Samsung doğru yolda yine. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok...
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DH Misafiri 5 yıl
Microsoft ile Samsung Ancak Kopyala+Yapistir Yapabilir, Sür Piyasaya YapaBilir.
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dR.ElessaR 5 yıl
Microsoft yapacaksa görev yöneticisi için bir buton koysun. :)
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swat882 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Microsoft ile Samsung Ancak Kopyala+Yapistir Yapabilir, Sür Piyasaya YapaBilir.

iyi o zamanda sende gidip google dan 5000 dolara alırsın gözlüğü...
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hawloo 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Microsoft ile Samsung Ancak Kopyala+Yapistir Yapabilir, Sür Piyasaya YapaBilir.

Kopyala + yapıştır'ı Microsoft çıkardı zaten sen ne diyon?
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