Microsoft vites yükseltti; Internet Explorer 10 için birinci platform önizlemesi çıktı

Google Chrome'un hızlı yükselişi karşısında strateji değiştirerek Firefox için uzun süreli aralıklarla büyük güncellemeler yapmak yerine daha kısa aralıklarla daha fazla sayıda sürüm çıkarmaya başlayan Mozilla'dan sonra Microsoft'un da tarayıcı çalışmalarını hızlandırdı. Çok sayıda yeni özelliğe sahip olan Internet Explorer 9'u kısa sayılabilecek bir süre önce kullanıma sunan Microsoft, Las Vegas'daki MIX etkinliğinde Internet Explorer 10 için ilk platform ön-izlemesini yayınladı.

HTML5 için gelişmiş destek, arka plan imajları için CSS3 gradientlere destekleyen tarayıcı, hem x86 hem de ARM platformu (Windows 8 ile) üzerinde çalışacak şekilde geliştiriliyor. Microsoft'un Internet Explorer'dan sorumlu başkan yardımcısı Dean Hachaovitch açıklamasında, "Bugün web üzerinde HTML 5 için tek doğal yol Windows 7 ile Internet Explorer 9'dur. Internet Explorer 9 ile irlikte web siteler i modern donanımların gücünden faydalanır ve modern işletim sistemi bir yıl önce mümkün olmayan deneyimi sağlar. Internet 10 ise geliştiricilerin web üzerinde yaptıklarının sınılarını daha ileriye taşıyacak." dedi.

Internet Explorer 10'un birinci platform önizlemesini indirmek için ilgili adres; http://ie.microsoft.com/testdrive/Info/Downloads/Default.html