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Microsoft vites yükseltti; Internet Explorer 10 için birinci platform önizlemesi çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft vites yükseltti; Internet Explorer 10 için birinci platform önizlemesi çıktı
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Google Chrome'un hızlı yükselişi karşısında strateji değiştirerek Firefox için uzun süreli aralıklarla büyük güncellemeler yapmak yerine daha kısa aralıklarla daha fazla sayıda sürüm çıkarmaya başlayan Mozilla'dan sonra Microsoft'un da tarayıcı çalışmalarını hızlandırdı. Çok sayıda yeni özelliğe sahip olan Internet Explorer 9'u kısa sayılabilecek bir süre önce kullanıma sunan Microsoft, Las Vegas'daki MIX etkinliğinde Internet Explorer 10 için ilk platform ön-izlemesini yayınladı.

HTML5 için gelişmiş destek, arka plan imajları için CSS3 gradientlere destekleyen tarayıcı, hem x86 hem de ARM platformu (Windows 8 ile) üzerinde çalışacak şekilde geliştiriliyor. Microsoft'un Internet Explorer'dan sorumlu başkan yardımcısı Dean Hachaovitch açıklamasında, "Bugün web üzerinde HTML 5 için tek doğal yol Windows 7 ile Internet Explorer 9'dur. Internet Explorer 9 ile irlikte web siteler i modern donanımların gücünden faydalanır ve modern işletim sistemi bir yıl önce mümkün olmayan deneyimi sağlar. Internet 10 ise geliştiricilerin web üzerinde yaptıklarının sınılarını daha ileriye taşıyacak." dedi.

Internet Explorer 10'un birinci platform önizlemesini indirmek için ilgili adres; http://ie.microsoft.com/testdrive/Info/Downloads/Default.html

Microsoft vites yükseltti; Internet Explorer 10 için birinci platform önizlemesi çıktı
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Microsoft vites yükseltti; Internet Explorer 10 için birinci platform önizlemesi çıktı
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getta 8 yıl en beğenilen

Ivoorzwart

ie kullanan kaldı mı?

Ben kullanıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
eklenti desteği olmadıktan sonra ie yi at çöpe
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nevom 8 yıl
IE 9 gerçekten çok fazla yol katetti. Ama canımı sıkan şey örneğin Youtube'da video izlerken IE kapatıyorum ama hala video sesi geliyor :D bunu nasıl düzeltebilirim bilen arkadaşlarım var mı?
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Batuist 8 yıl
gelişmeler iyidir.. iyice geliştirsinlerde bu teknolojiyi kullanan web sayfaları da artsın.. hiç html5 demolarındaki gibi bir sayfaya rastlamadım...
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spaydix 8 yıl
en sonunda microsoft opera yı satın alır demedi deneyin :D
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cokobo 8 yıl
chrome + bazen ff4 kullanıyorum.
Şimdi ie9 u bi denerim (pek umudum yok)ve tekrar chrome + ff olur :))
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Ignite 8 yıl
ie9 ve 10 xp içinde yapılmalı o zaman kullanıcı sayısı tekrar yükselir
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waltran 8 yıl
ie9 uda test ettik fazla birşey katmıyor bence. daha geçen sürekli çöküyor diye haberide çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. ayrıca diğer tarayıcılara çok ram yiyor diyorsunuzda, yesin abi, yemeyecekse bilgisayarda neden ram takılı? bugün 2 gb den az ramli bilgisayar kaldımıki bu durumda yesin, 500mb ama mis gibi hızlı çalışsın ne olacak.
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sertacarslan 8 yıl

waltran

ie9 uda test ettik fazla birşey katmıyor bence. daha geçen sürekli çöküyor diye haberide çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. ayrıca diğer tarayıcılara çok ram yiyor diyorsunuzda, yesin abi, yemeyecekse bilgisayarda neden ram takılı? bugün 2 gb den az ramli bilgisayar kaldımıki bu durumda yesin, 500mb ama mis gibi hızlı çalışsın ne olacak.


Öyle deme, halen 32 bitteyiz, takamıyoruz ki keyfimize göre 8-10 GB ram!
E ram 2 GB olunca, 1 GB'si zaten işletim sistemince işgal edilince, kalan 1-2 GB'da 500 MB çok ciddi oluyor, makine ne yapacağını şaşırıyor.
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Necessa®i 8 yıl
firefox işi batırdı
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M.Gokhan93 8 yıl
Şu İE'yi bi adam edemediler gitti. Halbuki kullanıcıların isteği belli. Hız ve sadelik. Bunu yapsınlar yeter.
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Menow 8 yıl
Mühendisliğin ve işi bilmenin en iyi farkı nasıl ortaya çıkar bilirmisiniz?
Gerektiği noktada gerektiği kadarı ile en iyi max. performanslı çözüm ile
= Chrome!
Ancak ie9 işleri bozuyor. Şu an deniyorum.
1. Gerçekten her türlü sayfada gayet hızlanmış.
2. Javascript motoru çok gelişmiş ve grafiksel hızlandırmada yanına yaklaşabilen yok. Firefox4 bile...!
Bu nedenle şu sırada ie9 ciddi anlamda iyi bir rakip. Ve gerçekten ie de bişeyler değişmiş. Win7 ile beraber akıllarını başlarına toplamışlar. Artık yeniliğe daha açık ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha yönelik çözümler üretiyorlar.
Umarız Microsoft bu yapısını uzun süre devam ettirir. Aslında özümde Microsoftun piyasadan silinmesini ve ücretsiz Google'ın Android işletim sisteminin veya Ubuntu gibi Linux sürümlerinin hakim olmasını diliyorum.
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| OMG! | 8 yıl
ie microsoft çatısı altındaysa yokolma gibi bi şey olmaz. microsoft ieyi tekrar toparlamak için büyük çaba sarf ediyor,şuanki durumda performans açısından üst sıralarda olan chrome ve operayı yakaladı siz dişli bir rakip olamaz diyorsunuz. ie artık eski ie değil diğerleri kadar sağlamdır ve daha da sağlam olacaktır.
chrome'a gelince google chrome için sistem kaynaklarını biraz daha fazla kullanmaya başlayacak,çok ufak bir arttırım,fakat tarayıcı daha da hızlanacak,hataları hızlı bir şekilde halledip istedikleri stabiliteye ulaşmaya başladılar bile,ayrıca en iyi arabirim chromeda.
apple ise safariyi biraz daha hızlandıracak,safari şuan geride kalmış olabilir fakat onuda ienin yaptığına benzer bir sıçramayla izliycez.
opera ise herzamanki ivmesiyle devam ediyor,ufak hataları düzeltiyorlar,eklenti sayısını arttırıp,arabirimi daha da estetik hale getiriyorlar. opera her zaman sağlam rakip.
ff ise bugün nokianın konumunda,birşeyler için uğraşıyor ama geride kaldı,ff4 hızlandı,sistem gereksimini azalttı fakat hala chrome,ie ya da opera kadar hızlı değil. onlar kadar syabil değil,ayrıca eklentilerle hala problemi var,en popüler eklentiler en çok yavaşlatan eklentiler. ff eğer hemen birşeyler yapmazsa yok olacak isim bellidir,söz konusu mozilla da olunca hızlı birşeyler ortaya çıkarmalarını beklemekse biraz zor gibi :)
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sağdan soldan estarabim 8 yıl
Bence fx57 vites yükseltti bu kaçıncı haber
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infom@n 8 yıl
Şu FF fanatiklerinin yorumlarını okudukça kusasım geliyor.
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