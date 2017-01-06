Microsoft yaklaşan Surface Book 2'yi Intel Kaby Lake ile güçlendirecek

Microsoft, yeni nesil Surface Book'u (Microsoft Surface Book i7 olarak) kısa süre önce piyasaya sürmüştü. Cihaz daha birkaç aylık olmasına rağmen Surface Book 2 olarak gelmesi beklenen yeni nesil Surface Book'la ilgili söylentileri engelleyememiş durumda.

Bildiğiniz gibi Intel'in en son işlemcisi Intel Kaby Lake, nihayet seri üretime hazır hale geldi. Dolayısıyla, teknoloji devlerinin çoğu yaklaşan amiral gemisi cihazlarında bu işlemciye yer vermek isteyecek. Microsoft, bu konuda geride kalmak istemiyor ve yeni nesil Surface Book'da Kaby Lake kullanmayı planlıyor.

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Intel'in yeni nesil işlemcisi, günümüzdeki diğer tüm yonga setlerine kıyasla daha yüksek işlem hızına ek olarak, güç tüketimi açısından da verimlilik getiriyor. Bu nedenle teknoloji devlerinin çoğu yeni Intel Kaby Lake'i bekliyorlar.

İnternette dolaşan bir diğer söylentiye göre Microsoft, 2017 sonundan önce, Kaby Lake ile çalışan Surface cihazları piyasaya sürebilir. Gelen haberlere bakılırsa, Apple'ın da aynı işlemci serisini yeni nesil cihazlarına dahil ettiğini görebiliriz. Şimdilik, Surface Pro 5 de dahil olmak üzere yeni nesil Surface ürünleriyle ilgili Microsoft'tan resmi bir duyuru beklemekten başka şansımız yok.

http://en.yibada.com/articles/183212/20170104/microsoft-surface-book-price-slashed-by-150-surface-book-2-release-date-nearing.htm