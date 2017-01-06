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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft yaklaşan Surface Book 2'yi Intel Kaby Lake ile güçlendirecek

Teknoloji devlerinin çoğu yaklaşan amiral gemisi cihazlarında Intel Kaby Lake serisi işlemcilere yer vermek istiyor. Microsoft da yaklaşan Surface Book 2'yi Kaby Lake işlemciyle güçlendirecek.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, yeni nesil Surface Book'u (Microsoft Surface Book i7 olarak) kısa süre önce piyasaya sürmüştü. Cihaz daha birkaç aylık olmasına rağmen Surface Book 2 olarak gelmesi beklenen yeni nesil Surface Book'la ilgili söylentileri engelleyememiş durumda.
Bildiğiniz gibi Intel'in en son işlemcisi Intel Kaby Lake, nihayet seri üretime hazır hale geldi. Dolayısıyla, teknoloji devlerinin çoğu yaklaşan amiral gemisi cihazlarında bu işlemciye yer vermek isteyecek. Microsoft, bu konuda geride kalmak istemiyor ve yeni nesil Surface Book'da Kaby Lake kullanmayı planlıyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8'in ilk gerçek görüntüsü sızdırıldı"
Intel'in yeni nesil işlemcisi, günümüzdeki diğer tüm yonga setlerine kıyasla daha yüksek işlem hızına ek olarak, güç tüketimi açısından da verimlilik getiriyor. Bu nedenle teknoloji devlerinin çoğu yeni Intel Kaby Lake'i bekliyorlar.
İnternette dolaşan bir diğer söylentiye göre Microsoft, 2017 sonundan önce, Kaby Lake ile çalışan Surface cihazları piyasaya sürebilir. Gelen haberlere bakılırsa, Apple'ın da aynı işlemci serisini yeni nesil cihazlarına dahil ettiğini görebiliriz. Şimdilik, Surface Pro 5 de dahil olmak üzere yeni nesil Surface ürünleriyle ilgili Microsoft'tan resmi bir duyuru beklemekten başka şansımız yok.

http://en.yibada.com/articles/183212/20170104/microsoft-surface-book-price-slashed-by-150-surface-book-2-release-date-nearing.htm Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl
Hayallerimin laptopu... Ama sadece hayallerimin ötesi yok :D
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exterminant 2 yıl
tr ye gelse de uçukluğu bir de gözümüzle görsek
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tuilde 2 yıl
İyi hoş cok guzelde fiyatlar cok ucuk
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