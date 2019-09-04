Microsoft yeni Surface Pro firmware güncellemelerini yayınladı

Teknoloji Editörü
Microsoft, en son iki Surface Pro modeli için yeni ürün yazılımı (firmware) güncellemelerini yayınladı. Ancak değişiklik bu kez geçmişte olduğu kadar çok iyileştirme getirmedi.
Hemen yüklenmesi tavsiye ediliyor
Surface Pro güncelleme bölümünde yer alan bilgilere göre yeni yazılım güncellemeleri Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Pro 6 için yayınlandı. Cihazların bu güncellemeyi alabilmesi için en az Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi'ni (sürüm 1803) çalıştırması gerekiyor. Sistem kararlılığının artırıldığı belirtilen güncelleme ile ilgili fazla bir detay verilmedi ve kullanıcıların en kısa sürede yüklemeleri tavsiye ediliyor.Microsoft bu firmware güncellemesinin, çoğu kişinin geçen ay şikayet ettiği pil sorununu çözüp çözmediğini henüz onaylamış değil. Şirket bu arada 2 Ekim tarihinde tanıtımını yapacağı Surface Pro 7 ile ilgili son rötuşları yapıyor. Büyük yeniliklerle gelmesi beklenen cihazın tüm detaylarını ise tanıtım etkinliğinde öğrenebileceğiz.
https://support.microsoft.com/en-ca/help/4469841/surface-pro-6-update-history Yorum Yaz Paylaş Tweetle