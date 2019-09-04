Microsoft yeni Surface Pro firmware güncellemelerini yayınladı

Microsoft, en son iki Surface Pro modeli için yeni ürün yazılımı (firmware) güncellemelerini yayınladı. Ancak değişiklik bu kez geçmişte olduğu kadar çok iyileştirme getirmedi.

Hemen yüklenmesi tavsiye ediliyor

Surface Pro güncelleme bölümünde yer alan bilgilere göre yeni yazılım güncellemeleri Microsoft Surface Pro 5 ve Surface Pro 6 için yayınlandı. Cihazların bu güncellemeyi alabilmesi için en az Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi'ni (sürüm 1803) çalıştırması gerekiyor. Sistem kararlılığının artırıldığı belirtilen güncelleme ile ilgili fazla bir detay verilmedi ve kullanıcıların en kısa sürede yüklemeleri tavsiye ediliyor.

https://support.microsoft.com/en-ca/help/4469841/surface-pro-6-update-history

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Microsoft bugüncellemesinin, çoğu kişinin geçen ay şikayet ettiğisorununu çözüp çözmediğini henüz onaylamış değil. Şirket bu aradatarihinde tanıtımını yapacağıile ilgili son rötuşları yapıyor. Büyük yeniliklerle gelmesi beklenen cihazın tümise tanıtım etkinliğinde öğrenebileceğiz.