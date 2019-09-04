LG, 42 bin dolarlık 8K OLED TV'sini satışa sundu

Teknoloji üreticilerinden LG, yeni akıllı TV modellerini satışa sunmaya başladı. Şirket dünyanın ilk 8K OLED TV'sini ve 8K NanoCell TV'sini başta Avustralya, Almanya ve Fransa olmak üzere global pazara dağıtmaya başladığını duyurdu.

Astronomik fiyatla satışa çıktı

Günümüzde 4K yayınlar gittikçe çoğalırken 8K için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ancak şirket bu konuda bir ilki gerçekleştirerek 88 inçlik 8K OLED TV modelini kullanıcılarla buluşturdu. Henüz el değmemiş bir teknoloji olduğu için, akıllı televizyonun fiyatının 42 bin dolar olduğunu da belirtelim. TV 7680 × 4320 çözünürlüğe sahip ve HDMI 2.1, AirPlay 2 ve HomeKit desteği ile geliyor.

Bununla beraber bazı pazarlarda da Google Asistan veya Alexa desteği ile birlikte gelecek olan 8K TV'lerle ilgili LG'nin Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon şu açıklamalarda bulundu: "Yeni 8K TV'ler, LG'nin tüketicilere yerleşik ekran endüstrisi standartları tarafından tanımlandığı gibi gerçek 8K'yi sağlamaya kararlı olduğunu gösteriyor. LG 8K OLED ve NanoCell TV'ler yalnızca daha fazla piksel içeren televizyonlar değil, aynı zamanda en yeni ekran teknolojilerimizin tümünü sunar."

http://www.lgnewsroom.com/2019/09/real-8k-oled-and-nanocell-tvs-from-lg-begin-global-rollout/