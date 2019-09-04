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LG, 42 bin dolarlık 8K OLED TV'sini satışa sundu

Güney Koreli teknoloji devi LG yeni TV'lerini piyasaya sürmeye başladı. Şirket dünyanın ilk 8K OLED TV'sini ve 8K NanoCell TV'sini astronomik rakamlarla fiyatlandırdı.
1 gün
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji üreticilerinden LG, yeni akıllı TV modellerini satışa sunmaya başladı. Şirket dünyanın ilk 8K OLED TV'sini ve 8K NanoCell TV'sini başta Avustralya, Almanya ve Fransa olmak üzere global pazara dağıtmaya başladığını duyurdu.

Astronomik fiyatla satışa çıktı

Günümüzde 4K yayınlar gittikçe çoğalırken 8K için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ancak şirket bu konuda bir ilki gerçekleştirerek 88 inçlik 8K OLED TV modelini kullanıcılarla buluşturdu. Henüz el değmemiş bir teknoloji olduğu için, akıllı televizyonun fiyatının 42 bin dolar olduğunu da belirtelim. TV 7680 × 4320 çözünürlüğe sahip ve HDMI 2.1, AirPlay 2 ve HomeKit desteği ile geliyor.
Bununla beraber bazı pazarlarda da Google Asistan veya Alexa desteği ile birlikte gelecek olan 8K TV'lerle ilgili LG'nin Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon şu açıklamalarda bulundu: "Yeni 8K TV'ler, LG'nin tüketicilere yerleşik ekran endüstrisi standartları tarafından tanımlandığı gibi gerçek 8K'yi sağlamaya kararlı olduğunu gösteriyor. LG 8K OLED ve NanoCell TV'ler yalnızca daha fazla piksel içeren televizyonlar değil, aynı zamanda en yeni ekran teknolojilerimizin tümünü sunar."


http://www.lgnewsroom.com/2019/09/real-8k-oled-and-nanocell-tvs-from-lg-begin-global-rollout/ Yorum Yaz
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kayamtky 1 gün
LG, gel senle anlaşalım, başında ki 4' ü at, 2000 dolara el sıkışalım.
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DH Misafiri 1 gün
Samsung un micro LED TV lerini beklemek lazım
O zaman piyasa nasıl olur
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by__metallica 1 gün
Beyler bilen varsa aydınlatsın niye bu kadar pahalı ? Ar-Ge adı altında mı sokmaya çalışıyorlar ? Yoksa üretim maliyeti mi çok ?
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hazarRS 1 gün by__metallica
Ar-Ge + Üretim adedi + üretim-taşıma ve pazarlama maliyeti vs.
Bunların hepsi fiyatı etkileyen şeyler. Sınırlı sayıda üretilebilen(üretim bandının kaldırabileceği adette) ve sınırlı kesime hitap eden böyle ürünler yüksek fiyatla satılır hep. Mesela pazar araştırması sonucunda bunu 1000 kişi alacak sonucu çıkmışsa ar-ge ve üretim maliyetleri kabaca 1000e bölünüyor. Tabi yine de bu kadar para aşırı fazla. Satıştan çok prestij için üretiliyor genelde bu tip şeyler.
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xml-arif 1 gün
günümüzde 4k nerede çoğalıyor bilen aydınlatsın beni
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murdocklawless 1 gün
42 bin dolar ver, ekran yansın.
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sniper23 1 gün
Samsung'un 85 inç 8k Televizyonu 15.000$ bunu almak varken LG niye alınsın ki?
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esmerbuyucu 1 gün sniper23
OLED diyor, okuyamıyor musun?
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Sedunar 1 gün yeni yorumcu
O paraya öküz alınır
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Mr. Jingles 1 gün
4K yayınlar çoğalıyor ama bu onların yaygın oldukları anlamına gelmez. 4K’nın yaygınlaşmadığı bir ortamda 8K’dan söz etmek mantıksız bir söylem. 4K ne zaman standartlaşır o zaman yavaş yavaş 8K birer ikişer çıkmaya başlar.
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Taim1735 1 gün
Ülkemizde 35.000 TL civarında olursa alırım.
O fiyatlara düşmesi zaman alır sanırım.
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cenkakay08 1 gün Taim1735
O fiyata düşmesi imkansız.
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cleancoder 10 sa. Taim1735
4-5 sene sonra fiyatların bayağı bir düşeceğini düşünüyorum. Hep böyle olur bu işler. Hele bir rakip ürünler de tanıtılsın, üretim maliyetleri biraz düşsün de..
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HoLyZz! 1 gün
Artık alışveriş sitelerinde "Villamı sattım/Ferrarimi sattm bunu aldım, çok memnunum, parkta yatıyorum ama iyi ısıtıyor tv" esprileri de görürüz.
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Amd64x2 1 gün HoLyZz!
Benim favorim HDMI kablo hocam
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