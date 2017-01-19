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Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu

Nintendo'nun büyük beğeni toplayan mobil oyunu Super Mario Run, Android kullanıcıları tarafından heyecanla bekleniyor. Şirket, oyunun Android sürümünün ne zaman çıkacağını açıkladı.
2 yıl
3,9b
1
25
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Nintendo, oldukça beğenilen Super Mario Run oyununun Mart ayı içerisinde Android platformuna geleceğini duyurdu. Kesin bir çıkış tarihi henüz belirtilmedi ancak Super Mario Run oynamak için sabırsızlanıyorsanız, önünüzde bir buçuk aylık bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Oyun çıktığında haberdar olmak için Google Play Store'da ön kayıt yaptırabilirsiniz.
Super Mario serisinin yeni üyelerine oyununu oynayabilmeleri için internet bağlantısı gerektiğini belirtelim. Ayrıca, oyun Dünya Turu (World Tour), Toad Rallisi (Toad Rally) ve Krallık Oluşturucu (Kingdom Builder) olmak üzere üç farklı moda sahip durumda.
Dünya Turu modu, tek oyunculu bir mücadele olup, koşarak ve sıçrayarak Prenses Şeftali'yi (Princess Peach) Bowser'ın pençesinden kurtarmanız gerekiyor. Tek elle oynanmak için tasarlanan oyundaki bu mod 6 farklı dünya ve 24 farklı bölüm içeriyor. Super Mario Run'u Google Play Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirebilmenize rağmen yalnızca bir kaç bölüm ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Daha sonra oyunu satın almak zorundasınız ve bu da 9.99 dolara (yaklaşık 38 TL) mal oluyor.
Ayrıca Bkz. "Hindistan'ın çılgın trafiği otonom araçlar için bulunmaz nimet"
Toad Rallisi, Rekabet amaçlı farklı bir meydan okuma modu olarak tasarlanmış durumda. Bu mod, altın toplamak ve Toad'lardan alkış almak için diğer oyunculara karşı rekabet etmenizi sağlıyor. Ancak bu bölümü oynayabilmeniz için dünyayı temizleme ya da krallığınızdaki bonusları toplamak gibi farklı yollarla edinebileceğiniz Ralli biletlerine ihtiyacınız var.
Son olarak, Krallık Oluşturucu modu ise oyuncuların kendi krallıklarını kurmak için altın toplamasına izin veriyor. Nintendo, Krallık Oluşturucu'ya 100'den fazla öğe eklemiş durumda. Bu nedenle toplanması gereken çok şey var.

https://twitter.com/Nintendo/status/821859181435027461?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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EnemyDestroyeD 2 yıl en beğenilen
Haber başlığı 'Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu' ama haberin içinde çıkış tarihi mevcut değil.Ne diyim allah sizi bildiği gibi yapsın :) iki tık fazla alıcaz diye YALAN YANLIŞ haber yapmaya devam.
Haber başlığı 'Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu' ama haberin içinde çıkış tarihi mevcut değil.Ne diyim allah sizi bildiği gibi ya...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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shadowtr 2 yıl
Arkadaş sen bizle billur mu geçiyorsun? Başlığa geliş tarihi belli oldu yazmışsın, habere giriyoruz kesin bir çıkış tarihi belirtilmedi.
Sen kendini ne sanıyorsun? Vaktimi çalıp üstüne sinirimi bozuyorsun. Yaptığınız işe saygınız yok, insanlara saygınız olsun. Ayıptır be!!!!





Arkadaş sen bizle billur mu geçiyorsun? Başlığa geliş tarihi belli oldu yazmışsın, habere giriyoruz kesin bir çıkış tarihi belirtilmedi.Sen kendini ne sa...
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SpesifikBrush 2 yıl
Toad kelimesini Otlubağa diye çevirmeyip Peach'i neden Şeftali diye çeviriyorsunuz anlamıyorum. Prenses Peach özel isimdir çevrilmez.
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abboww 2 yıl
Apple da oynadım gereksiz berbat appstore da ki yorumlarda beğenen yok çöp yazmışlar hep bölüm geçmeye para istiyor gelmesede olur bir şey
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shake06 2 yıl
beklentiyi tanıtımla yüksek tuttular oyun da böyle gelince haliyle pokemon go'nun yarı ömrüne bile gelemeden sildi herkes.. açıkçası o kadar tanıtım ve geri sayım yapıp böyle oyun olması bende hayal kırıklığı yarattı
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skydiver132 2 yıl
Prenses şeftali diyor ya. Yok armut. Özel isimler çevrilmez. Bilmiyor musunuz? Yapacağınız işe ...
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xmen121 2 yıl
mario her zaman
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cinemaker 2 yıl
demek ki gelse sitede başka haber okumucaz mı bağzı şeyler çok abartılıyo
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is25 2 yıl
sıktı artık, başta kaydolmuştum çıkınca haber diye ama şimdi sildim.
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Yahu bu ne saçma bir site oldu böyle. Dün başka bir editör yazıyor bugün başka bir editor:
bolumsonucanavari.com/...
Birbirinizden bile haberiniz yok mu sizin?
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cemecem21 2 yıl Jack Rabbit Slims
Orijinalden alıntı: Jack Rabbit Slims

Yahu bu ne saçma bir site oldu böyle. Dün başka bir editör yazıyor bugün başka bir editor:
bolumsonucanavari.com/...
Birbirinizden bile haberiniz yok mu sizin?

Aynı çatı altında olsalar da ikisi de farklı site. Herkes hem DH'yi hem de BSC'yi takip etmiyor. Bu yüzden normal bir hareket. Bu mantıkla Uygulama Haber bölümü olduğu gibi BSC'de olmalıydı ama telefonlar söz konusu olduğu için DH'de yer alıyor.
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cem650 2 yıl
yani oyunda oyun olsa bari... ne grafik var ne bir zevki var ve bir şekil var bu kadar zaman niye beklettiler oda ayrı bi muamma.
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flegga34 2 yıl cem650
cem650
yani oyunda oyun olsa bari... ne grafik var ne bir zevki var ve bir şekil var bu kadar zaman niye beklettiler oda ayrı bi muamma.

Her şey grafik mi arkadaşım? Ben telefona nes emulasyonu kurdum atari oyunları oynuyorum. Mazideki oyunların verdiği zevk en güzeli
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HAAltuntas 2 yıl
Tarih belli oldu denmiş fakat haberin içinde tarih yok.
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