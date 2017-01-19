Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu

Super Mario Run oyununun Mart ayı içerisinde Android platformuna geleceğini duyurdu. Kesin bir çıkış tarihi henüz belirtilmedi ancak Super Mario Run oynamak için sabırsızlanıyorsanız, önünüzde bir buçuk aylık bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Oyun çıktığında haberdar olmak için Google Play Store'da ön kayıt yaptırabilirsiniz. Nintendo, oldukça beğenilenoyunununiçerisindeplatformuna geleceğini duyurdu. Kesin bir çıkış tarihi henüz belirtilmedi ancak Super Mario Run oynamak için sabırsızlanıyorsanız, önünüzde bir buçuk aylık bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Oyun çıktığında haberdar olmak için Google Play Store'dayaptırabilirsiniz.

Super Mario serisinin yeni üyelerine oyununu oynayabilmeleri için internet bağlantısı gerektiğini belirtelim. Ayrıca, oyun Dünya Turu (World Tour), Toad Rallisi (Toad Rally) ve Krallık Oluşturucu (Kingdom Builder) olmak üzere üç farklı moda sahip durumda.

Dünya Turu modu, tek oyunculu bir mücadele olup, koşarak ve sıçrayarak Prenses Şeftali'yi (Princess Peach) Bowser'ın pençesinden kurtarmanız gerekiyor. Tek elle oynanmak için tasarlanan oyundaki bu mod 6 farklı dünya ve 24 farklı bölüm içeriyor. Super Mario Run'u Google Play Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirebilmenize rağmen yalnızca bir kaç bölüm ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Daha sonra oyunu satın almak zorundasınız ve bu da 9.99 dolara (yaklaşık 38 TL) mal oluyor.

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Toad Rallisi, Rekabet amaçlı farklı bir meydan okuma modu olarak tasarlanmış durumda. Bu mod, altın toplamak ve Toad'lardan alkış almak için diğer oyunculara karşı rekabet etmenizi sağlıyor. Ancak bu bölümü oynayabilmeniz için dünyayı temizleme ya da krallığınızdaki bonusları toplamak gibi farklı yollarla edinebileceğiniz Ralli biletlerine ihtiyacınız var.

Son olarak, Krallık Oluşturucu modu ise oyuncuların kendi krallıklarını kurmak için altın toplamasına izin veriyor. Nintendo, Krallık Oluşturucu'ya 100'den fazla öğe eklemiş durumda. Bu nedenle toplanması gereken çok şey var.

https://twitter.com/Nintendo/status/821859181435027461?ref_src=twsrc%5Etfw