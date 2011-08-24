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Microsoft yeni Windows 8 dosya kopyalama ve taşıma arayüzünü detaylandırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,3b
1
88
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft yeni Windows 8 dosya kopyalama ve taşıma arayüzünü detaylandırdı
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Microsoft Windows 7 işletim sisteminin XP'yi geçerek pazardaki payını artırması için var gücüyle çalışırken sonraki nesil işletim sistemi Windows 8 hakkında da bilgiler vermeye devam ediyor. 

Yeni Windows 8 işletim sisteminin Windows Phone 7'den tanıdığımız Metro kullanıcı arayüzü ve Live Tile özelliğini kullanacağı daha önce açıklanmıştı. Microsoft gelecek ürünlerini Metro arayüzü ve Live Tile odaklı dizayn etmek istiyor. Windows 8'in tasarım haricinde işlevselliğine ait bir kaç detayı daha Microsoft geçtiğimiz Salı günü tanıttı. 

Windows 8 ürün yöneticisi Alex Simons Windows 8 beta sürümünün 4. yapısındaki değişiklikleri resmi Windows 8 blogunda duyurdu. Bunlardan ilki en genel dosya komutlarından olan kopyala, taşı, ad değiştir ve sil komutları artık kopyalama işleri adı altında toplanıyor olması. Simons dosya adı çakışmasının önüne geçmek ve eylemin başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak için kopyalama tecrübesinde iyileştirmeler yapmak istediklerini belirtti.

Windows 8 devam eden kopyalama eylemlerini yönetmek ve izlemek için tümünü tek bir arayüzde topluyor. Bu arayüzden tüm eylemlere erişmek, durdurmak ve devam ettirmek mümkün olacak. Kalan süre hesaplaması ile ilgili oyalayıcı bilgiler yerine kesin ve anahtar bilgiler verilecek. Her eylemin yanında veri transferinin hızı, transfer oranı trendi ve ne kadar veri kaldığına dair bir grafik gösterilecek. Kullanıcılar böylece kopyalama eylemlerini kontrol etmek için teşvik edilmiş olacak.

Simons yıllardır kalan süre hesaplanması ile ilgili yapılan eleştiri ve esprilerin kaynağı olan bu sorunu çözmek için çaba harcadıklarını açıkladı.

Windows 8'deki diğer bir yenilik ise dosya adı çakışmalarını çözmek için yapıldı. Windows 7'de biraz karmaşık olan dosya adı çakışması yerine daha açık, kısa ve etkili bir çözüm üzerinde çalışılıyor. Buna göre yeni çakışma arayüzünde sol tarafta tüm kaynak dosyaları sağ tarafta ise hedef konum olacak. Dosyaların önizleme resimleri üzerine gelerek dosya yolunu görmek veya çift tıklayarak dosyayı açmak mümkün olacak.

Son yenilik ise bazı onay diyaloğu kutularının kaldırılması. Özellikle kullanıcılardan çok eleştiri alan onay diyalogları kaldırılacak. Örneğin "Bu dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermek istediğinizden emin misiniz?" sorusuyla kullanıcılar bir daha karşılaşmayacak.

Simons kullanıcıya kolaylık sunacak tecrübeleri en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca yeni özellikleri anlatan bir video da yayınlandı.

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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
gerçekten kopyalama konusuna el atıldığı iyi oldu.Sürekli veri taşıyorum düzenliyorum.xpden sonra win7de kopyalama daha iyi hale gelmişti bana çok faydası oldu umarım wi8de bir adım öteye gider.


espiriyi bilmeyenler için
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ayrıca tahmini süre hesaplanmaması gereken bir durumdur.Çünkü Sabit diskler her zaman aynı performansı veremiyor.Ben adamlarda hiç suç bulmuyorum.Bilgisayarda bir dosya kopyalarken tahmini 10 dakika diyor.Adam sıkılıp oyun açıyım,film izleyeyim vs vs diyor tabi buda diskin hızını keseceği için süre uzuyor.Bundan doğal bir şey yok. %'de hesabı daha hoş olur.
gerçekten kopyalama konusuna el atıldığı iyi oldu.Sürekli veri taşıyorum düzenliyorum.xpden sonra win7de kopyalama daha iyi hale gelmişti bana çok faydası oldu...
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DH Misafiri 8 yıl
"windows 7 ye hayal kırıklığı diyen arkadaş bilgisayara el sürmesin zaten.Ne biliyim dünya turuna çıksın bahçeyle uğraşsın amatör ligde futbol oynasın"
Diyen arkadaş Windows 98 varken sen beşikteydin be dostum ne anlarsın sen pc 'den arkadaşa ne yorum yapmışsın XP, Win7 'den kötü virüs vs. sıkıntı imiş. Sen portlarını açık tutarsan bütün sistemler sana kötü gelir. Böyle futbolu mutbolu karıştırmayın.
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faradaygv 8 yıl
"windows 7 ye hayal kırıklığı diyen arkadaş bilgisayara el sürmesin zaten.Ne biliyim dünya turuna çıksın bahçeyle uğraşsın amatör ligde futbol oynasın"
Diyen arkadaş Windows 98 varken sen beşikteydin be dostum ne anlarsın sen pc 'den arkadaşa ne yorum yapmışsın XP, Win7 'den kötü virüs vs. sıkıntı imiş. Sen portlarını açık tutarsan bütün sistemler sana kötü gelir. Böyle futbolu mutbolu karıştırmayın.
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X-FI 8 yıl
ben beğendim...
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AC@DC 8 yıl
i1-news.softpedia-static.com/...
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.
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pntgrmyk 8 yıl
bu ozellık ıyı olmus sureklı kopyalama yapan bırıyım ve kızdırıyodu bazen hele duraklatma ıslemıde daha guzel olmus. Bence bırazda temelden degısıklık yapılması lazım bıraz daha hızlı acılması bıraz daha sıstemı az yorması lazım. Son olarak gorsellıkte ıyılestırmelere gıdılebılır mesela 4-6 farklı boyut masaustu olabılır bunu 3.partı ıle yapıyoduk ama artık wın8e entegre gelse ıyı olur
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brev 8 yıl

pntgrmyk

bu ozellık ıyı olmus sureklı kopyalama yapan bırıyım ve kızdırıyodu bazen hele duraklatma ıslemıde daha guzel olmus. Bence bırazda temelden degısıklık yapılması lazım bıraz daha hızlı acılması bıraz daha sıstemı az yorması lazım. Son olarak gorsellıkte ıyılestırmelere gıdılebılır mesela 4-6 farklı boyut masaustu olabılır bunu 3.partı ıle yapıyoduk ama artık wın8e entegre gelse ıyı olur


Bende yoğun kopyalama yapan biriyim bu iş için teracopy isimli programı kurdum uzun süredir onu kullanıyorum.Pek bir problem yaşatmadı şimdiye kadar bana, tavsiye ederim...Şimdilik onu kullanabilirsin.
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DH Misafiri 8 yıl
ubuntuda yüzyıldır olan olayı bünyesine kattığı için microsoft a teşekkürü borç biliriz :)
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XGNUX 8 yıl
mr.respect
Windosws 8 tabiki 7 nin geliştirilmiş versiyonu olacaktır. Baştan yazılan bir sistem olsa vista gibi başka bir isim altında olurdu. 7 den sonra 8 geliyorsa bu bir basamak gelişmişi olacak yani aynı sistem. Şimdi gelelim uyarı pencerelerine. Bu geri dönüşüm kutusuna gönderilsinmi falan gibi sorular xp de zaten kapatılabiliyordu. Çoğu kimse bilmez bunu
Şimdi bu yeni sistemde komple kaldırıyorlarsa hata yaparlar. Sen koy kardeşim isteyen ayarlardan açar istemeyen kapatır. Bence bu bir gelişme değil gerilemedir şayet komple yok ediyorlarsa. Tercihlerin olduğu bir sistem bence daha demokrat olacaktır. Belide xp gibi sistemlerin birçok özelliklerinden millet hakkıyla faydalanmadığı için avam tabakanın anlıyacağı daha basit ve az özellikli bir sistem gelişecek. Ve en acısıda milletin dilinde dahada gelişmiş bir sistem diye yayılacak.

Windows7 içinde dileyen UAC modunu kapatabilir...
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Elessar Eredhian 8 yıl
Boşta 1 GB Ram yemesin diyenleri hala anlayamıyorum, anlamam da mümkün değil. Bu insanlar Windows 3.1'den Windows 95'e nasıl geçti acaba? Yoksa 95 de 3 mb boyutunda da benim mi haberim yok?

Ayrıca birisi de 1 gb ramle 64 bit çalıştıramadığını söylemiş Win7'yi kötülemiş. Daha önce kaç kez insanlar "64Bit için en az 2 GB raminiz olmasını öneriyoruz..." diyecekler acaba?
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Elessar Eredhian 8 yıl
Neyse artık aptal kopyalama programlarıyla uğraşmamıza gerek kalmaz belki...
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mr.respect 8 yıl
Windosws 8 tabiki 7 nin geliştirilmiş versiyonu olacaktır. Baştan yazılan bir sistem olsa vista gibi başka bir isim altında olurdu. 7 den sonra 8 geliyorsa bu bir basamak gelişmişi olacak yani aynı sistem.

Şimdi gelelim uyarı pencerelerine. Bu geri dönüşüm kutusuna gönderilsinmi falan gibi sorular xp de zaten kapatılabiliyordu. Çoğu kimse bilmez bunu


Şimdi bu yeni sistemde komple kaldırıyorlarsa hata yaparlar. Sen koy kardeşim isteyen ayarlardan açar istemeyen kapatır. Bence bu bir gelişme değil gerilemedir şayet komple yok ediyorlarsa. Tercihlerin olduğu bir sistem bence daha demokrat olacaktır.

Belide xp gibi sistemlerin birçok özelliklerinden millet hakkıyla faydalanmadığı için avam tabakanın anlıyacağı daha basit ve az özellikli bir sistem gelişecek. Ve en acısıda milletin dilinde dahada gelişmiş bir sistem diye yayılacak.
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arrivederci 8 yıl
windows 7 ye hayal kırıklığı diyen arkadaş bilgisayara el sürmesin zaten.Ne biliyim dünya turuna çıksın bahçeyle uğraşsın amatör ligde futbol oynasın
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XGNUX 8 yıl
yhackup
ama xp vistadan daha iyiydi bu da gerçek yani belki win8de win9 için bi geçiş donemı olacak

mesajlarını takip ettim okudum biraz vista2 felan filan demişsin :) zaten windows7 de yapı olarak windowsVista nın devamıdır performans ve güvenlik tarafında değişiklikler vardır, xp vistadan iyidir diyorsun kaç kez enine boyuna windowsVista yı inceledin tamam performance biraz düşüktü ama güvenlik tarafı gayet iyiydi, windowsxp nin bugün geldiği durum microsoft tarafından güncelleme verilmiyor virus trojan vs vs gibi saldırılara gayet açık (her nekadar sağlam antivirus ler kullansanızda)
En basitinden şöyle söyleyim size UAC diye bir yenilik vardı Vista da ve 7 de, bugün birçok kişinin canını sıkan bir pencere sürekli evet hayır soruyor, birçok kişi şikayetlendi, halbuki mükemmel bir özelliktir bu, bilgisayarınıza bir virus bulaştığında kendi kafasına göre ilerleyemez UAC (user account control) evet hayır uyarısı ile önünü keser virus bu sayede cevap veremeyeceği için bilgisayarınıza girememiş olur, bu özelliğide linux ubuntu tarafından almıştır entegre etmiştir.
Koyu bir microsoft cu değilim yada linux cu, burda anlatmak isteğim bir kaç son kullanıcının araştırmadan etmeden birşeyler yazması,birde windows7 kullanıpta oyun oynayıp da kötüleyen var önce kullandığınız işletim sistemini değiştirin sonra biraz öğrenin araştırın sonra gelin yazın tartışalım, microsoft tarihinin client tarafındaki en sağlam işletim sistemi 7 dir 8 çıkana kadar
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yhackup 8 yıl XGNUX
XGNUX

yhackup



ama xp vistadan daha iyiydi bu da gerçek yani belki win8de win9 için bi geçiş donemı olacak




mesajlarını takip ettim okudum biraz vista2 felan filan demişsin :) zaten windows7 de yapı olarak windowsVista nın devamıdır performans ve güvenlik tarafında değişiklikler vardır, xp vistadan iyidir diyorsun kaç kez enine boyuna windowsVista yı inceledin tamam performance biraz düşüktü ama güvenlik tarafı gayet iyiydi, windowsxp nin bugün geldiği durum microsoft tarafından güncelleme verilmiyor virus trojan vs vs gibi saldırılara gayet açık (her nekadar sağlam antivirus ler kullansanızda)



En basitinden şöyle söyleyim size UAC diye bir yenilik vardı Vista da ve 7 de, bugün birçok kişinin canını sıkan bir pencere sürekli evet hayır soruyor, birçok kişi şikayetlendi, halbuki mükemmel bir özelliktir bu, bilgisayarınıza bir virus bulaştığında kendi kafasına göre ilerleyemez UAC (user account control) evet hayır uyarısı ile önünü keser virus bu sayede cevap veremeyeceği için bilgisayarınıza girememiş olur, bu özelliğide linux ubuntu tarafından almıştır entegre etmiştir.



Koyu bir microsoft cu değilim yada linux cu, burda anlatmak isteğim bir kaç son kullanıcının araştırmadan etmeden birşeyler yazması,birde windows7 kullanıpta oyun oynayıp da kötüleyen var önce kullandığınız işletim sistemini değiştirin sonra biraz öğrenin araştırın sonra gelin yazın tartışalım, microsoft tarihinin client tarafındaki en sağlam işletim sistemi 7 dir 8 çıkana kadar


bak ben win8 i kötülediğimden değil veya win7yi bastan berı dıyorum win7 şimdiye kadar gelmiş geçmiş en saglam adam akılı çalışan sistem bu gerçek vistayı yaklaşık 6-8 ay kullandım haklısın uzun zaman degıl ama bu surede cok cıleden cıkardı ozellıkle oyunlarda falan her neyse xpden sonra vista kullanıp takrar xpye geçtim çoğu zaman çift işleti sistemi kullandım xp-ubuntu neden xp program uyumlulugu neden ubuntu internette dolasımım gorsel efekler zevk verıyordu ınsana güvenlik kısmına gelınce win98 xpden daha guvenlı degılmıydı benim 98 bilgisayarıma hıc ama hıc vırus bulastırmadım dıkkatlı kullandım belkı ondandır. ben sadece yasadıklarımdan dolayı konusuyorum sen sorun yasamamısındır sorun yoktu dersın ama ben yasadım sevmedım yanı kotulugu ben sevmedım.

ve bence win8 için çok erken win7 uzun bı sure dayanır bence...
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XGNUX 8 yıl
berkcan_06
bakalım nasıl birşey olacak bu windows 8 7 gibi hayal kırıklığı olmaz inşallah

senin için windows7 hayal kırıklığı ise kullandığın işletim sistemini bir an önce değiştir madem beğenmedin kullanma ozaman
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Recharged 8 yıl
Güzel görünüyor.Bunun yanında yeni bir çok şey göreceğiz her halde.
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