Microsoft yeni Windows 8 dosya kopyalama ve taşıma arayüzünü detaylandırdı

Microsoft Windows 7 işletim sisteminin XP'yi geçerek pazardaki payını artırması için var gücüyle çalışırken sonraki nesil işletim sistemi Windows 8 hakkında da bilgiler vermeye devam ediyor.





Yeni Windows 8 işletim sisteminin Windows Phone 7'den tanıdığımız Metro kullanıcı arayüzü ve Live Tile özelliğini kullanacağı daha önce açıklanmıştı. Microsoft gelecek ürünlerini Metro arayüzü ve Live Tile odaklı dizayn etmek istiyor. Windows 8'in tasarım haricinde işlevselliğine ait bir kaç detayı daha Microsoft geçtiğimiz Salı günü tanıttı.





Windows 8 ürün yöneticisi Alex Simons Windows 8 beta sürümünün 4. yapısındaki değişiklikleri resmi Windows 8 blogunda duyurdu. Bunlardan ilki en genel dosya komutlarından olan kopyala, taşı, ad değiştir ve sil komutları artık kopyalama işleri adı altında toplanıyor olması. Simons dosya adı çakışmasının önüne geçmek ve eylemin başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak için kopyalama tecrübesinde iyileştirmeler yapmak istediklerini belirtti.





Windows 8 devam eden kopyalama eylemlerini yönetmek ve izlemek için tümünü tek bir arayüzde topluyor. Bu arayüzden tüm eylemlere erişmek, durdurmak ve devam ettirmek mümkün olacak. Kalan süre hesaplaması ile ilgili oyalayıcı bilgiler yerine kesin ve anahtar bilgiler verilecek. Her eylemin yanında veri transferinin hızı, transfer oranı trendi ve ne kadar veri kaldığına dair bir grafik gösterilecek. Kullanıcılar böylece kopyalama eylemlerini kontrol etmek için teşvik edilmiş olacak.





Simons yıllardır kalan süre hesaplanması ile ilgili yapılan eleştiri ve esprilerin kaynağı olan bu sorunu çözmek için çaba harcadıklarını açıkladı.





Windows 8'deki diğer bir yenilik ise dosya adı çakışmalarını çözmek için yapıldı. Windows 7'de biraz karmaşık olan dosya adı çakışması yerine daha açık, kısa ve etkili bir çözüm üzerinde çalışılıyor. Buna göre yeni çakışma arayüzünde sol tarafta tüm kaynak dosyaları sağ tarafta ise hedef konum olacak. Dosyaların önizleme resimleri üzerine gelerek dosya yolunu görmek veya çift tıklayarak dosyayı açmak mümkün olacak.





Son yenilik ise bazı onay diyaloğu kutularının kaldırılması. Özellikle kullanıcılardan çok eleştiri alan onay diyalogları kaldırılacak. Örneğin "Bu dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermek istediğinizden emin misiniz?" sorusuyla kullanıcılar bir daha karşılaşmayacak.





Simons kullanıcıya kolaylık sunacak tecrübeleri en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca yeni özellikleri anlatan bir video da yayınlandı.