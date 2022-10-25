Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için Google Chrome'dan yolun sonu: Güncelleme desteği bitiyor

Google Chrome 110 güncellemesi ne zaman çıkacak?
Google'ın bu konu hakkında paylaştığı ilgili yazıda bu sürümün 7 Şubat 2023 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu. Bu tarihin kesin olmadığını net bir dil ile söyleyen arama motoru devi yeni Google Chrome güncellemelerinin Windows 10'da veya daha üst bir sürümde çalıştırılabileceğini açıkladı.
10 Ocak 2023 tarihinde Windows 7 ESU'ya, Windows 8'e ve Windows 8.1'e güncelleme desteği vermeyi keseceğini söyleyen Google, bu işletim sistemlerindeki Chrome'un eski sürümlerinde kullanım açısından herhangi bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi.
Reklam engelleyici yazılımları ortadan kaldırma hareketi ile milyonlarca kullanıcıdan tepki çeken Google'ın bu hamlesi de oldukça tepki çekebilir. Güvenlik açıkları ile de boğuşan Chrome'un kullanıcıları koruma bağlamında Opera karşısındaki şansı oldukça azaldı.Kaynakça https://phandroid.com/2022/10/24/chrome-will-be-ending-support-for-windows-7-and-8/ https://support.google.com/chrome/thread/185534985/sunsetting-support-for-windows-7-8-1-in-early-2023?hl=en Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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