Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için Google Chrome'dan yolun sonu: Güncelleme desteği bitiyor

Tam Boyutta Gör 13 yıl önce piyasaya sürülen Windows 7, 10 yıl önce kullanıcıların beğenisine sunulan Windows 8 ve son olarak 9 yıl önce piyasadaki yerini alan Windows 8.1 artık bir devrin kapandığına şahit olacak. Chrome 110 güncellemesi bir devri sonlandıracak.

2022'nin en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome 2 hf. önce eklendi

Google Chrome 110 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Google'ın bu konu hakkında paylaştığı ilgili yazıda bu sürümün 7 Şubat 2023 tarihinde yayımlanacağı duyuruldu. Bu tarihin kesin olmadığını net bir dil ile söyleyen arama motoru devi yeni Google Chrome güncellemelerinin Windows 10'da veya daha üst bir sürümde çalıştırılabileceğini açıkladı.

10 Ocak 2023 tarihinde Windows 7 ESU'ya, Windows 8'e ve Windows 8.1'e güncelleme desteği vermeyi keseceğini söyleyen Google, bu işletim sistemlerindeki Chrome'un eski sürümlerinde kullanım açısından herhangi bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi.

Tam Boyutta Gör Google'dan Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 kullanıcıları ​​​​​için bu konu hakkında tavsiye niteliğinde olan bir yazı geldi. Bu yazıda güvenlik güncellemelerinden ve diğer yeni Chrome eklentilerinden mahrum kalmak istemeyen kullanıcılara Windows 10'un ve daha üst bir Windows sürümünün kullanılması tavsiye edildi.

Reklam engelleyici yazılımları ortadan kaldırma hareketi ile milyonlarca kullanıcıdan tepki çeken Google'ın bu hamlesi de oldukça tepki çekebilir. Güvenlik açıkları ile de boğuşan Chrome'un kullanıcıları koruma bağlamında Opera karşısındaki şansı oldukça azaldı.

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Windows 7 ve Windows 8 Google Chrome güncellemesi alamayacak