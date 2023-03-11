Tam Boyutta Gör Fortnite'ın yeni siberpunk temalı "Mega" sezonu başladı, ancak PC kullanıyorsanız, popüler oyunu oynamaya devam edebilmek için Windows 10 veya daha yüksek bir sürümde olmanız gerekiyor.

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Epic Games, GeForce Now öneriyor

Oyununun geliştiricileri herkesin pek de hoşuna gitmeyecek bir duyuru yayınladılar. En azından Windows'un eski sürümlerinin yenilerinden daha iyi çalıştığı görüşünü benimseyenler için. Yapılan duyuruya göre Fortnite artık Windows 7 veya Windows 8 yüklü bilgisayarlarda çalışmayacak. Desteklenen minimum işletim sistemi sürümü artık Windows 10.

Geliştiriciler bu durumdan Aralık ayında bahsetmişlerdi, bu nedenle eski işletim sistemleri için desteğin geri çekilmesi şirketin duyurularını yakından takip edenler için sürpriz değil. Windows'un en son sürümünü yükleyemeyenlere ise Epic Games, bulut tabanlı GeForce Now hizmetini kullanmalarını öneriyor.

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Fortnite artık Windows 7 ve 8 PC'lerde çalışmayacak