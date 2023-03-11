Fortnite artık Windows 7 ve 8 PC'lerde çalışmayacak

Epic Games, GeForce Now öneriyor
Oyununun geliştiricileri herkesin pek de hoşuna gitmeyecek bir duyuru yayınladılar. En azından Windows'un eski sürümlerinin yenilerinden daha iyi çalıştığı görüşünü benimseyenler için. Yapılan duyuruya göre Fortnite artık Windows 7 veya Windows 8 yüklü bilgisayarlarda çalışmayacak. Desteklenen minimum işletim sistemi sürümü artık Windows 10.
Geliştiriciler bu durumdan Aralık ayında bahsetmişlerdi, bu nedenle eski işletim sistemleri için desteğin geri çekilmesi şirketin duyurularını yakından takip edenler için sürpriz değil. Windows'un en son sürümünü yükleyemeyenlere ise Epic Games, bulut tabanlı GeForce Now hizmetini kullanmalarını öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez