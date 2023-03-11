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    Anlık Bildirim

    Fortnite artık Windows 7 ve 8 PC'lerde çalışmayacak

    Fortnite artık minimum Windows 10 işletim sistemine sahip PC'lerde çalışmaya başlayacak. Bu da popüler oyunun artık Windows 7 ve 8'i desteklemeyeceği anlamına geliyor.
    Oy Ver
    Fortnite artık Windows 7 ve 8 PC'lerde çalışmayacak Tam Boyutta Gör
    Fortnite'ın yeni siberpunk temalı "Mega" sezonu başladı, ancak PC kullanıyorsanız, popüler oyunu oynamaya devam edebilmek için Windows 10 veya daha yüksek bir sürümde olmanız gerekiyor.

    Epic Games, GeForce Now öneriyor

    Oyununun geliştiricileri herkesin pek de hoşuna gitmeyecek bir duyuru yayınladılar. En azından Windows'un eski sürümlerinin yenilerinden daha iyi çalıştığı görüşünü benimseyenler için. Yapılan duyuruya göre Fortnite artık Windows 7 veya Windows 8 yüklü bilgisayarlarda çalışmayacak. Desteklenen minimum işletim sistemi sürümü artık Windows 10.

    Geliştiriciler bu durumdan Aralık ayında bahsetmişlerdi, bu nedenle eski işletim sistemleri için desteğin geri çekilmesi şirketin duyurularını yakından takip edenler için sürpriz değil. Windows'un en son sürümünü yükleyemeyenlere ise Epic Games, bulut tabanlı GeForce Now hizmetini kullanmalarını öneriyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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