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Microsoft yeni akıllı bilekliği için Band'in üretimini durdurdu

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Erhan Tan
Haber Editörü
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Microsoft yeni akıllı bilekliği için Band'in üretimini durdurdu
 Amerikalı teknoloji devi Microsoft, son dönemde hızla yükselen giyilebilir cihazlar alanına yatırım yapma konusunda birçok rakibinin gerisinde kalmış olsa da, geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürdüğü akıllı bilekliği Microsoft Band ile bu alana giriş yaptı. Fitness takibi için kullanılan akıllı bilekliklerin genel özelliklerinin yanı sıra birçok akıllı saat özelliğine de sahip olan Microsoft Band ilk başta sınırlı sayıda üretilmiş ve sadece ABD'de piyasaya sürülmüş olsa da, kullanıcıların Band'e gösterdiği yoğun ilgi Microsoft'u akıllı bilekliğin üretimine hız verip başka ülkelerde de satışa sunmaya ikna etti.
Microsoft için test maiyetinde olan Band'in kullanıcılardan gördüğü bu yoğun ilgi, Amerikalı teknoloji devinin giyilebilir cihazlar alanına yatırım yapmaya devam etmesini sağladı. Uzun süredir teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden Band 2'yi Worldwide Partner Conference 2015'te doğrulayan Microsoft yeni akıllı bilekliğin ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamamış olsa da, ortaya çıkan yeni bilgiler Band'in halefinin çok da uzakta olmadığını gösterdi.
 Microsoft'un yeni akıllı bilekliğinin çıkışı için hazırlıklara başladığı ve yeni ürününe odaklanmak için Band'in üretimine son verdiği söyleniyor. Microsoft cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, firmanın ikinci nesil akıllı bilekliğinin seri üretimine başlamak için Band'in üretimine son verdiği tahmin ediliyor. Bu da demek oluyor ki Microsoft mağazalarındaki Band'ler tükendikten sonra yerini yenileri değil, yeni nesil Band'ler alacak.
Öte yandan Band'i ilk başta sadece ABD'de piyasaya süren Microsoft'un Band 2'yi şimdiden bazı Avrupa ülkerinde test etmeye başlaması, firmanın yeni akıllı bilekliğini daha ilk baştan dünya genelinde satışa çıkarma ihtimalini arttırıyor.

http://gdgtarena.com/microsoft-is-halting-production-of-the-band-ahead-of-the-band-2-release/ Yorum Yaz
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ESAras 3 yıl
ilginç ilginç seyler ya
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