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Microsoft yeni reklamında iPad Pro ile alay etti

Neredeyse eline geçen her fırsatta açık bir şekilde Apple'a sataşmaktan geri durmayan Microsoft, yayınladığı son reklam filminde iPad Pro ile adeta dalga geçti.
2 yıl
7,3b
1
30
Windows
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her ne kadar akıllı telefon pazarında istediği başarıyı bir türlü yakalayamasa da özellikle donanım ve hibrit cihazlar konusunda artan ivmeli grafik çizen Microsoft, bu alanda en önemli rakibi Apple’a taş atmaktan vazgeçmiyor. Aslında her iki üreticinin de kasten dahil olduğu, haberimize konu olan son tartışmanın fitilini Apple ateşledi.
Yayınladığı video ile iPad Pro’nun üstün yeteneklerinden bahseden Apple, Windows 10 yüklü hem tablet hem de bilgisayar formatındaki ürünleri üstü kapalı bir şekilde eleştirmişti. Konuya dair sessizliğini bozan Microsoft ise daha önce yaptığı gibi açık bir şekilde Apple’ı hedef aldığı yeni reklamını paylaştı.
iPad Pro ve Surface Pro 4'ün karşı karşıya geldiği görüntülerde Cortana, Siri’ye partinin ne için olduğunu soruyor. Siri ise artık bir klavyesi olduğunu söyleyerek 'Artık senin gibi bir bilgisayarım.' diyor. Cortana bu cevabın üzerine Intel i7 işlemcisinden ve tam sürüm ofis uygulamalarından bahsediyor. Siri sadece klavyesi olduğunu söylemekle yetiniyor ve konuşmanın gidişatını sevmediğini belirtiyor. Trackpad ve harici portlar üzerinden yüklenmeye devam eden Cortana’ya karşı Siri'nin son cümlesi 'Bu parti olayı belki iyi bir fikir değildi.' oluyor. Bakalım Apple video karşısında nasıl bir tutum içerisine girecek...

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santhora 2 yıl en beğenilen
Microsoft bu kadar mükemmel bir cihazı nasıl pazarlayamıyor gerçekten anlamak zor!
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ciroer 2 yıl
ipad gereksiz olmakla birlikte surface de hayvan gibi pahalı.
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s_mail 2 yıl
Vallahi yazık surface adam gibi ülkeye gelmiyor. hepsi aşırı pahalı. ipad pro aldım air 2den bir gram farkı yok kalemi haricinde. (5 saniye erken açılıyor)
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flexii_87 2 yıl
surface pro modellerinin ne olduğunu bilmeyen fanboylar yine çoşturmuşlar

surface pro modellerinin asıl rakibi macbook modelleridir
kullanışlık açısında ipad modelleri oyuncak çoçuk tableti gibi kalıyor
ios markete lafım yok 10numara beş yıldız, windows market çöp kabul edelim
fakat surface alan kişi mobilite avantajını kullanarak masaüstü windows sisteminde profsy. çalışmalar yapmak ve için alıyor, öyle ekrana iki sağa sola kaydır, fotoya zoom yap, iki foto çekinip efekt koyim, dıddırı dıd dı piyano çal vs. diye tablet almıyolar
saygılarımla.
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Krone 2 yıl
iPad'in yarısı kadar etmez. Samsung, Google ve Microsoft alay ediyorlar ama bir türlü başaramıyorlar
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Neyinkafasi 2 yıl Krone
Krone

iPad'in yarısı kadar etmez. Samsung, Google ve Microsoft alay ediyorlar ama bir türlü başaramıyorlar


Yiğidi öldür hakkını yeme.Hiçbir ipad veya tablet bir surface etmez.Windowstaki işlevsellik hiçbirinde yok.Satamıyor,çünkü pahalı. ayrıca çoğu ülkeye gelmiyor.
ipad surfaceden iyi demek ile kafayı kuma gömmek arasında fark yok.
Gerçi i7,256gb ssd, 16gb ram konfigürasyonu + windowsu olan bir cihazı, ipadle karşılaştırandan ne beklersin.İçinden geçer ipadin.
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furkanavshar 2 yıl Krone
Krone

iPad'in yarısı kadar etmez. Samsung, Google ve Microsoft alay ediyorlar ama bir türlü başaramıyorlar


Birader ben de yılların ipad kullanıcısıyım ama senin bu söylediğin tarihin en büyük cehalet talihsizliklerinden biri olmuş kusura bakma. Surface'ın her modeli, ipad'in her modeline ateş eder, dönüp arkasına bakmaz bile. Sadece o kadar popüler değil ve sadece bir kaç ülkede piyasaya çıkıyor. MS onları dünya pazarına sunsa ipadlerimizi saklayacak delik ararız yeminle.
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Captain_Ivy 2 yıl
Apple bunu altında kalmaz.
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2K 2 yıl
Alet istediği kadar iyi olsun Apple bir kere 'arzu nesnesi' haline gelmeyi başardı. Bu işler ile hiç ilgisi olmayıp, aletin sahip olduğu özellikleri umursamadan millet direk Apple alıyor ya da istiyor artık. Haliyle bu kadar çok satınca da diğer insanlarda en iyisi Apple değil mi mantığı oluşmaya başlıyor.
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limoncu7 2 yıl
Microsoft alay etmeden önce kendine bir baksın bu kafayla çok yaşamazlar.
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Eeltorm 2 yıl
Surface iyide bir türlü çoğu insanın marka algısına yerleşmeyi başaramadı.
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neo01470 2 yıl
Ipad den iyi diyenler soruyorum neye göre iyi ? Dokunmatik olarak kullanımda windows iyi olabilir mi ? Kalem optimizasyonlarından apple dan daha iyi olabilir mi ? Kaç tane kaleme optimize uygulaması var windowsun ?
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Niklaus1864 2 yıl
Böyle alaycı videolar yapacağına önce uygun fiyatlı ülkeme getir ondan sonra konuş.
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eas722 2 yıl
Türkiye dışında Surface'a ulaşmak çok zor değil. Fiyatı da gayet makul. MS için önemli bir pazar değiliz ancak yurtdışında gerçekten popüler.
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DarkHellKnightX 2 yıl
Surface geçekten mükemmel bir cihaz fakat Apple pazarlama konusunda daha iyi.
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zotacing 2 yıl
Microsoft gitsin kumda oynasın.


Daha telefon yapmayı beceremediler, 2013'den beri WP düzelcek, market dolacaktı. Symbian'dan farkı yok.



Microsoft'un, Apple'ı eleştirmesi demek, Tofaş'ın, Mercedes'i eleştirmesi ile aynı şeydir.
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Kaiserslautern34 2 yıl
İkiside koskoca şirket. Acaba bu saçma sapan dalaşma reklamlarını şirketteki hangi velet beyinliler planlayıp onaylattırıyor. Ulan sen sessizliğinle döversin zaten Microsoft'sun sen. Neden cevap verme çabasında bulunuyorsun ? Onlar gereken cevabı satışlarda alıyorlar zaten.
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