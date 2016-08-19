Microsoft yeni reklamında iPad Pro ile alay etti

Her ne kadar akıllı telefon pazarında istediği başarıyı bir türlü yakalayamasa da özellikle donanım ve hibrit cihazlar konusunda artan ivmeli grafik çizen Microsoft, bu alanda en önemli rakibi Apple’a taş atmaktan vazgeçmiyor. Aslında her iki üreticinin de kasten dahil olduğu, haberimize konu olan son tartışmanın fitilini Apple ateşledi.

Yayınladığı video ile iPad Pro’nun üstün yeteneklerinden bahseden Apple, Windows 10 yüklü hem tablet hem de bilgisayar formatındaki ürünleri üstü kapalı bir şekilde eleştirmişti. Konuya dair sessizliğini bozan Microsoft ise daha önce yaptığı gibi açık bir şekilde Apple’ı hedef aldığı yeni reklamını paylaştı.

iPad Pro ve Surface Pro 4'ün karşı karşıya geldiği görüntülerde Cortana, Siri’ye partinin ne için olduğunu soruyor. Siri ise artık bir klavyesi olduğunu söyleyerek 'Artık senin gibi bir bilgisayarım.' diyor. Cortana bu cevabın üzerine Intel i7 işlemcisinden ve tam sürüm ofis uygulamalarından bahsediyor. Siri sadece klavyesi olduğunu söylemekle yetiniyor ve konuşmanın gidişatını sevmediğini belirtiyor. Trackpad ve harici portlar üzerinden yüklenmeye devam eden Cortana’ya karşı Siri'nin son cümlesi 'Bu parti olayı belki iyi bir fikir değildi.' oluyor. Bakalım Apple video karşısında nasıl bir tutum içerisine girecek...