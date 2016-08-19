Microsoft yeni reklamında iPad Pro ile alay etti

Haber Editörü
Her ne kadar akıllı telefon pazarında istediği başarıyı bir türlü yakalayamasa da özellikle donanım ve hibrit cihazlar konusunda artan ivmeli grafik çizen Microsoft, bu alanda en önemli rakibi Apple’a taş atmaktan vazgeçmiyor. Aslında her iki üreticinin de kasten dahil olduğu, haberimize konu olan son tartışmanın fitilini Apple ateşledi.
Yayınladığı video ile iPad Pro’nun üstün yeteneklerinden bahseden Apple, Windows 10 yüklü hem tablet hem de bilgisayar formatındaki ürünleri üstü kapalı bir şekilde eleştirmişti. Konuya dair sessizliğini bozan Microsoft ise daha önce yaptığı gibi açık bir şekilde Apple’ı hedef aldığı yeni reklamını paylaştı.
iPad Pro ve Surface Pro 4'ün karşı karşıya geldiği görüntülerde Cortana, Siri’ye partinin ne için olduğunu soruyor. Siri ise artık bir klavyesi olduğunu söyleyerek 'Artık senin gibi bir bilgisayarım.' diyor. Cortana bu cevabın üzerine Intel i7 işlemcisinden ve tam sürüm ofis uygulamalarından bahsediyor. Siri sadece klavyesi olduğunu söylemekle yetiniyor ve konuşmanın gidişatını sevmediğini belirtiyor. Trackpad ve harici portlar üzerinden yüklenmeye devam eden Cortana’ya karşı Siri'nin son cümlesi 'Bu parti olayı belki iyi bir fikir değildi.' oluyor. Bakalım Apple video karşısında nasıl bir tutum içerisine girecek...
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surface pro modellerinin asıl rakibi macbook modelleridir
kullanışlık açısında ipad modelleri oyuncak çoçuk tableti gibi kalıyor
ios markete lafım yok 10numara beş yıldız, windows market çöp kabul edelim
fakat surface alan kişi mobilite avantajını kullanarak masaüstü windows sisteminde profsy. çalışmalar yapmak ve için alıyor, öyle ekrana iki sağa sola kaydır, fotoya zoom yap, iki foto çekinip efekt koyim, dıddırı dıd dı piyano çal vs. diye tablet almıyolar
saygılarımla.
Yiğidi öldür hakkını yeme.Hiçbir ipad veya tablet bir surface etmez.Windowstaki işlevsellik hiçbirinde yok.Satamıyor,çünkü pahalı. ayrıca çoğu ülkeye gelmiyor.
ipad surfaceden iyi demek ile kafayı kuma gömmek arasında fark yok.
Gerçi i7,256gb ssd, 16gb ram konfigürasyonu + windowsu olan bir cihazı, ipadle karşılaştırandan ne beklersin.İçinden geçer ipadin.
Birader ben de yılların ipad kullanıcısıyım ama senin bu söylediğin tarihin en büyük cehalet talihsizliklerinden biri olmuş kusura bakma. Surface'ın her modeli, ipad'in her modeline ateş eder, dönüp arkasına bakmaz bile. Sadece o kadar popüler değil ve sadece bir kaç ülkede piyasaya çıkıyor. MS onları dünya pazarına sunsa ipadlerimizi saklayacak delik ararız yeminle.
Daha telefon yapmayı beceremediler, 2013'den beri WP düzelcek, market dolacaktı. Symbian'dan farkı yok.
Microsoft'un, Apple'ı eleştirmesi demek, Tofaş'ın, Mercedes'i eleştirmesi ile aynı şeydir.
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