Apple, reklam filmi için özür diledi

Tam Boyutta Gör Apple, kısa bir süre önce aralarında bir piyano, video kameralar ve boya kutularının da bulunduğu çeşitli enstrüman ve kreatif nesnelerin endüstriyel bir pres tarafından yok edildiği bir reklam filmi yayınladı. Elbette bu reklam, yeni iPad Pro’nun ultra ince yapısına ve geniş kabiliyetlerine bir referans oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak bu reklam kreatif topluluk arasında yaygın eleştirilere yol açtı. Apple ise reklamın “hedefi ıskaladığını” söyleyerek özür diledi.

Apple’dan özür

Şirketin pazarlama iletişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Tor Myhren, yaptığı açıklamada “Apple'da yaratıcılık bizim DNA'mızda var ve dünyanın her yerindeki yaratıcıları güçlendiren ürünler tasarlamak bizim için son derece önemli... Bu video ile hedefi ıskaladık ve özür dileriz.” dedi.

Apple'ın tepki çeken iPad Pro reklamı çalıntı çıktı 13 sa. önce eklendi

"Crush" adlı reklam, Apple'ın YouTube kanalında ve CEO Tim Cook'un X hesabında milyonlarca kez izlendi ve halen platformlarda kalmaya devam ediyor. Öte yandan Apple, bu reklamı TV’de de yayınlamayı planlıyordu ancak bu planların iptal edildiği belirtiliyor.

Yeni iPad Pro, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince ürün olmakla birlikte yepyeni M4 çipi ile birlikte geliyor. Yapay zeka çıkarımı ve genel performansta önemli kazanımlar sunan iPad Pro, Apple’a göre üretkenlik uygulamalarını kolaylıkla çalıştıracak güçte. Zaten reklam filminin alt metni de buydu; her şeyi yapabilen tek cihaz. Ek olarak reklam filminin LG’nin 16 yıl önce yayınladığı bir reklama çok benzemesi de olayın tuzu biberi olmuştu.

Bununla birlikte Apple’a gösterilen bu reklam tepkisinin sadece bu reklam özelinde görmek de zor. Zira Apple bir süredir yaratıcılık eksikliği yaşadığı için eleştiriliyordu. Firma, eskiden olduğu gibi insanları heyecanlandıran yeni ürünler üretmekte zorlanıyor. Vision Pro piyasaya sürüldükten sadece aylar sonra beklendiğinden daha erken bir şekilde tüm ilgiyi kaybetti. iPhone dahil olmak üzere tüm büyük kategorilerde satışlar önceki aynı dönemlere göre düşüş yaşıyor. Elbette firma halen mobil dünyanın tartışmasız zirvesinde yer alıyor ancak yatırımcılar önemli alanlarda geri kalma (yapay zeka) ve başarısız projelerden (Apple Car) rahatsız.

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Apple, reklam filmi için özür diledi