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    Anlık Bildirim

    Apple, reklam filmi için özür diledi

    Apple, yeni iPad Pro’yu tanıtmak için çektiği "Crush" adlı reklam filmi nedeniyle eleştiri odağı olmuştu. Apple, reklam filmindeki amaçlarını yansıtamadıkları için özür diledi.
    Apple, reklam filmi için özür diledi Tam Boyutta Gör
    Apple, kısa bir süre önce aralarında bir piyano, video kameralar ve boya kutularının da bulunduğu çeşitli enstrüman ve kreatif nesnelerin endüstriyel bir pres tarafından yok edildiği bir reklam filmi yayınladı. Elbette bu reklam, yeni iPad Pro’nun ultra ince yapısına ve geniş kabiliyetlerine bir referans oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak bu reklam kreatif topluluk arasında yaygın eleştirilere yol açtı. Apple ise reklamın “hedefi ıskaladığını” söyleyerek özür diledi.

    Apple’dan özür

    Şirketin pazarlama iletişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Tor Myhren, yaptığı açıklamada “Apple'da yaratıcılık bizim DNA'mızda var ve dünyanın her yerindeki yaratıcıları güçlendiren ürünler tasarlamak bizim için son derece önemli... Bu video ile hedefi ıskaladık ve özür dileriz.” dedi.

    "Crush" adlı reklam, Apple'ın YouTube kanalında ve CEO Tim Cook'un X hesabında milyonlarca kez izlendi ve halen platformlarda kalmaya devam ediyor. Öte yandan Apple, bu reklamı TV’de de yayınlamayı planlıyordu ancak bu planların iptal edildiği belirtiliyor.

    Yeni iPad Pro, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince ürün olmakla birlikte yepyeni M4 çipi ile birlikte geliyor. Yapay zeka çıkarımı ve genel performansta önemli kazanımlar sunan iPad Pro, Apple’a göre üretkenlik uygulamalarını kolaylıkla çalıştıracak güçte. Zaten reklam filminin alt metni de buydu; her şeyi yapabilen tek cihaz. Ek olarak reklam filminin LG’nin 16 yıl önce yayınladığı bir reklama çok benzemesi de olayın tuzu biberi olmuştu.

    Bununla birlikte Apple’a gösterilen bu reklam tepkisinin sadece bu reklam özelinde görmek de zor. Zira Apple bir süredir yaratıcılık eksikliği yaşadığı için eleştiriliyordu. Firma, eskiden olduğu gibi insanları heyecanlandıran yeni ürünler üretmekte zorlanıyor. Vision Pro piyasaya sürüldükten sadece aylar sonra beklendiğinden daha erken bir şekilde tüm ilgiyi kaybetti. iPhone dahil olmak üzere tüm büyük kategorilerde satışlar önceki aynı dönemlere göre düşüş yaşıyor. Elbette firma halen mobil dünyanın tartışmasız zirvesinde yer alıyor ancak yatırımcılar önemli alanlarda geri kalma (yapay zeka) ve başarısız projelerden (Apple Car) rahatsız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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