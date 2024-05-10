Apple, reklam filmi için özür diledi

Apple’dan özür
Şirketin pazarlama iletişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Tor Myhren, yaptığı açıklamada “Apple'da yaratıcılık bizim DNA'mızda var ve dünyanın her yerindeki yaratıcıları güçlendiren ürünler tasarlamak bizim için son derece önemli... Bu video ile hedefi ıskaladık ve özür dileriz.” dedi.
"Crush" adlı reklam, Apple'ın YouTube kanalında ve CEO Tim Cook'un X hesabında milyonlarca kez izlendi ve halen platformlarda kalmaya devam ediyor. Öte yandan Apple, bu reklamı TV’de de yayınlamayı planlıyordu ancak bu planların iptal edildiği belirtiliyor.
Yeni iPad Pro, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince ürün olmakla birlikte yepyeni M4 çipi ile birlikte geliyor. Yapay zeka çıkarımı ve genel performansta önemli kazanımlar sunan iPad Pro, Apple’a göre üretkenlik uygulamalarını kolaylıkla çalıştıracak güçte. Zaten reklam filminin alt metni de buydu; her şeyi yapabilen tek cihaz. Ek olarak reklam filminin LG’nin 16 yıl önce yayınladığı bir reklama çok benzemesi de olayın tuzu biberi olmuştu.
Bununla birlikte Apple’a gösterilen bu reklam tepkisinin sadece bu reklam özelinde görmek de zor. Zira Apple bir süredir yaratıcılık eksikliği yaşadığı için eleştiriliyordu. Firma, eskiden olduğu gibi insanları heyecanlandıran yeni ürünler üretmekte zorlanıyor. Vision Pro piyasaya sürüldükten sadece aylar sonra beklendiğinden daha erken bir şekilde tüm ilgiyi kaybetti. iPhone dahil olmak üzere tüm büyük kategorilerde satışlar önceki aynı dönemlere göre düşüş yaşıyor. Elbette firma halen mobil dünyanın tartışmasız zirvesinde yer alıyor ancak yatırımcılar önemli alanlarda geri kalma (yapay zeka) ve başarısız projelerden (Apple Car) rahatsız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.