Microsoft, Windows Phone 7 ile yüksek satış başarısı hedefliyor

Microsoft, ilk defa Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Windows Phone 7 ile hedeflerini yüksek tutuyor. Google Android ve iPhone OS'un elde ettiği başarı ve Windows Mobile 6.x serisinin giderek daha fazla kan kaybetmesi karşısında Windows Phone 7 (Windows Mobile 7) işletim sistemi için kolları sıvayan Microsoft, satış hedefleriyle ilgili ilk ciddi açıklamasını Paris'teki ReMIX etkinliğinde yaptı.

Microsoft'un resmi sunumuna göre, Redmond merkezli firma Windows Phone 7'nin ilk yılında 30 milyon satış adedine ulaşacağını tahmin ediyor. Son çeyrekte pazara sürülecek yeni işletim sisteminin 2011 sonu itibariyle bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı henüz bilinmiyor ancak Microsoft, yapılan radikal değişiklikler, yeni kullanıcı ara yüzü ve pek çok önemli güncelleme ile Windows Phone 7'nin, kullanıcıları etkileyeceğinden emin.

2009 yılında 18 milyon Windows Mobile lisansı satan Microsoft'un, 2011 sonu itibariyle 30 milyon Windows Phone 7 lisansı satıp satamayacağı merakla beklenedursun, yeni platformun akıllı telefon pazarına renk getirip, rekabeti arttıracağına kesine gözüyle bakılıyor.