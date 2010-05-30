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Microsoft, Windows Phone 7 ile yüksek satış başarısı hedefliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, ilk defa Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Windows Phone 7 ile hedeflerini yüksek tutuyor. Google Android ve iPhone OS'un elde ettiği başarı ve Windows Mobile 6.x serisinin giderek daha fazla kan kaybetmesi karşısında Windows Phone 7 (Windows Mobile 7) işletim sistemi için kolları sıvayan Microsoft, satış hedefleriyle ilgili ilk ciddi açıklamasını Paris'teki ReMIX etkinliğinde yaptı.

Microsoft'un resmi sunumuna göre, Redmond merkezli firma Windows Phone 7'nin ilk yılında 30 milyon satış adedine ulaşacağını tahmin ediyor. Son çeyrekte pazara sürülecek yeni işletim sisteminin 2011 sonu itibariyle bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı henüz bilinmiyor ancak Microsoft, yapılan radikal değişiklikler, yeni kullanıcı ara yüzü ve pek çok önemli güncelleme ile Windows Phone 7'nin, kullanıcıları etkileyeceğinden emin.

2009 yılında 18 milyon Windows Mobile lisansı satan Microsoft'un, 2011 sonu itibariyle 30 milyon Windows Phone 7 lisansı satıp satamayacağı merakla beklenedursun, yeni platformun akıllı telefon pazarına renk getirip, rekabeti arttıracağına kesine gözüyle bakılıyor.


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Batuist 9 yıl
bence microsoftun öncelikle bu işletim sistemi için yazılan yazılımlara daha büyük destek vermesi gerekli.. daha fazla ekstra uygulama ve oyun olması tercih edilebilirlik açısından şart... iphone sahibleri iphone os'tan ziyade üzerinde çalıştırabildikleri program ve oyun sayısı ile övünüyorlar... win mobile için ise bu sayı çok sınırlı.. bu sayıyı yükseltebilirlerse o zaman başarı elde edebilirler..
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sertacaygun 9 yıl
Android en mantıklısı aslında am Win7M'yi de görelim. Son kullanıcı için rekabet harika birşey.
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mutimuti 9 yıl
win mobile kullanıcıları sistemin esnekliği severler. win mob 7 pek esnek olacakmış gibi görünmüyor. mevcut kullanıcısı kaybedeceğni düşünüyorum. basit arayüz arayan büyük kitleyi iphone dan kopartabilirse belki başarı kazanır.
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