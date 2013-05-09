Microsof'tan futbol temalı yeni Skype videosu

Kısa bir süre önce Windows Live Messenger uygulamasına son vererek, anında mesajlaşma konusundaki tüm gücünü Skype'a kaydıran Microsoft, iki platform arasıdaki geçiş süreci çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Dünya genelinde 300 milyondan fazla kullanıcısı olan ve özellikle görüntülü sohbet yetenekleriyle ön plana çıkan Skype, Windows Live Messenger'dan gelen kullanıcılar ile birlikte artık çok daha büyük bir kitleye hitap ediyor.

Windows Live Messenger'ın özelliklerini bünyesinde barındıran, zaman içerisinde alacağı yeni güncellemeler ile arayüz bazında Live Messenger'ı başarılı kılan detayları da bünyesine katacak olan Skype, yerini aldığı uygulamadan farklı olarak "Cross Platform" olması yani akıllı telefonlardan bilgisayarlara hatta Xbox ekosistemine kadar farklı cihazlarda çalışabiliyor olması itibariyle de iletişim deneyimini farklı bir noktaya taşıyor.

Windows Live Messenger'dan Skype'a geçiş sürecini, kullanıcılarına net bir şekilde anlatmak isteyen Microsoft, yeni bir video daha servis etti. Futbol temalı bu video kapsamında, farklı cihazlara sahip olan üç arkadaşın, futbol müsabakası esnasında iletişim halinde olması ve gerektiğinde birbirleriyle video sohbet şeklinde de haberleşebiliyor ya da o anı ölümsüzleştireiliyor olmaları eğlenceli bir şekilde ekranlara getiriliyor.

Bu arada uzun yıllardır kullandığı Live Messenger'dan, Skype platformuna sorunsuz bir şekilde geçiş yapmak isteyenler için Microsoft bir de mini rehber hazırladı. Bu rehberi takip ederek, Live Messenger'daki kişilerinizi sorunsuz bir şekilde Skype'a aktarabilir ve programı sanki Live Messenger'daymışcasına kullanabilir, dostlarınızla iletişimde kalabilirsiniz. Geçişi sorunsuz bir şekilde tamamlamak isteyenler için rehber şu şekilde;

- Skype'ı kullanmak için http://www.skype.com adresinden Skype'ı bilgisayarınıza indirin.

- Microsoft Live Messenger hesabınıza girmek için pencerenin sağ kısmında yer alan Microsoft Hesabı seçeneğine tıklayın.

- Böylece Messenger kimliğinizle Skype'a giriş yapabilirsiniz. Skype'ı kullanarak, tıpkı Messenger'da olduğu gibi anlık mesajlar gönderebilirsiniz.

- Messenger'daki tüm kişileriniz Skype'a otomatik olarak tek bir yerde olacak. Eğer yalnızca Messenger kişilerinizi görmek istiyorsanız kişi listesinde önce Tümü’nü ardından Messenger'ı seçebilirsiniz. Skype size diğer Skype kullanıcılarıyla ücretsiz sesli ve görüntülü arama yapma imkanı da tanır.

- Favori belirlemek için, kişi adını sağ tıklayın ve Favorilere Ekle'yi seçin veya kişiyi sol tıklayarak tutun ve listenin en üstüne sürükleyip bırakın. Favori yaptığınız bir kişiyi favorilerden kaldırmak isterseniz de tekrar aşağıya sürükleyebilirsiniz!

- Mesaj yazmak için mesaj yazacağınız kişiyi tıklayın, hemen sağ tarafta bir anlık mesajlaşma penceresi görünür. Mesaj göndermek için Enter tuşuna veya Mesaj gönder düğmesine basmanız yeterli.

- Anlık mesajlaşma penceresinde bulunan gülen yüz simgesine tıklayarak bir ifade ekleyebilir veya bunun için her zamanki kısayolları kullanabilirsiniz.

- Grup görüşmesi yapmak istiyorsanız kişi listesinin üstündeki Bir grup oluştur'u tıklayın ve kişileri bu gruba sürükleyin. Ya da artı işaretini kullanıp Kişi ekle’yi seçerek o andaki sohbetinize birisini ekleyin.

- Yeni kişiler eklemek de çok kolay. Üst kısımdaki Bir kişi ekle düğmesini tıklayın veya Ada, Skype Adı'na ya da Microsoft hesabına göre arama yapmak için yine üst kısımdaki arama çubuğunu kullanın.

- Fotoğraf gibi bir dosya paylaşımında bulunmak için dosyanızı masaüstünden veya dosyanın bulunduğu klasörden sürükleyip anlık mesajlaşma penceresine bırakabilirsiniz. Ya da pencerenin üst tarafındaki artı işaretini kullanarak Dosya Gönder’i seçebilirsiniz. Kişilerinizi de aynı şekilde paylaşabilirsiniz.

- Tüm yazışmalarınız Yakın Zamanda sekmesinin altında tutulur. Dolayısıyla, geri dönüp dün, geçen hafta, hatta birkaç ay önce gönderdiğiniz bir fotoğrafı veya dosyayı bulabilirsiniz.

İşte futbol temalı yeni Skype videosu;



