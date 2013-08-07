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Microsoft'dan Surface Pro'nun fiyatlarında 100 dolarlık indirim

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'dan Surface Pro'nun fiyatlarında 100 dolarlık indirim
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Microsoft, hedeflediği satış grafiğini bir türlü yakalayamadığı Surface ailesinde bir kez daha indirime gidiyor.Geçtiğimiz  ay içerisinde Surface RT’nin fiyatlarında dünya genelinde %30 indirim yapan Microsoft, şimdi de Surface Pro’nun fiyatlarını aşağı çekti.

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre Kanada, Çin, Hong Kong ve ABD’deki teknoloji severler, 29 Ağustos’a kadar Surface Pro’nun liste fiyatından 100 dolar indirimle sahip olabilecekler. Yaklaşık %10’luk indirime denk gelen kampanyada herhangi bir model sınırlaması olmazken; diğer ülkelerdeki fiyatlarda indirim olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

İlk nesilde istediği satış sayılarına ulaşamayan Microsoft’un, 2.nesil Surface ailesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Bloomberg’in son haberine göre RT çözümünü Qualcomm’un Snapdragon 800 işlemcisiyle güncelleyecek olan Microsoft’un 2.nesil tabletlerinin yanı sıra geliştirdiği yeni aksesuarları da satışa sunması bekleniyor.


http://www.microsoft.com/surface/en-us Yorum Yaz
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swat882 5 yıl
Google politikasını uygulasaydı şimdi MS çok daha farklı bir pozisyonda olabilirdi... Google nexus cihazlarını diğer rakiplerine göre çok ucuz bir fiyata sunuyor..

MS da eğer bu ilk nesil hibrit modelleri iyi fiyattan verseydi belki heryerde surface prolar görebilecektik...

Şimdi ne değişti de 100 dolar indirim yaptın?
Google politikasını uygulasaydı şimdi MS çok daha farklı bir pozisyonda olabilirdi... Google nexus cihazlarını diğer rakiplerine göre çok ucuz bir fiyata sunuy...
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sertacarslan 5 yıl en beğenilen
Hem ARM, hem Intel tabanlı tablet pazarında çok kısa sürede lider olabilme fırsatını b.k edip gittiler...
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istanbul2007 5 yıl
1000 dolardanmı satılıyor bu cihaz 100 dolar indirim yapınca %10 a denk geliyor ?
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*GameOver* 5 yıl
Keşke masaüstü platformunda Microsoft'a güzel bir rakip çıksada kurtulsak diyorum herşeyi saçmalık
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teramit 5 yıl
Yazılımda sağlam para kazandığı için donanımda tuzu kuru davranıyor
Donanımda rekabet sağlam öyle yazılıma benzemez ama bugüne kadar anlaman lazımda be ms
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crossmatch 5 yıl
100 dolara sat. belki satılır.
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balcis 5 yıl
Hala kuyrugu dik tutuyorlar yahu ellerinde patlayacak imha edecekler o pro'lari. Agustos sonuna kadarmis cart curt hadi ordan!
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TempleJoker 5 yıl
her zaman diyorum belirli pazarlara yayılırsan satamazsın. global pazara yayılman lazım
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s_mail 5 yıl
şu prolar hem kullanışlı hemde çok şık keşke ülkemiz 3. dünya ülkeri arasında olmasaydı da alabilseydik.
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istanbul2007 5 yıl
1000 dolardanmı satılıyor bu cihaz 100 dolar indirim yapınca %10 a denk geliyor ?
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swat882 5 yıl istanbul2007
istanbul2007

1000 dolardanmı satılıyor bu cihaz 100 dolar indirim yapınca %10 a denk geliyor ?

899 dolar başlangıç fiyatı 799 dolara düştü 64 gb lik surfacepro..

Tabi bunu yanında klavye filanda yok
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sertacarslan 5 yıl en beğenilen
Hem ARM, hem Intel tabanlı tablet pazarında çok kısa sürede lider olabilme fırsatını b.k edip gittiler...
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Dentrassi 5 yıl
Çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncüsünde yakayı ele verir. Ms ilk hatasını yaptı şimdi de ikinci hatayı yapmak için ballana ballana hareket ediyor. Umarım iyiye gider.
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swat882 5 yıl
Google politikasını uygulasaydı şimdi MS çok daha farklı bir pozisyonda olabilirdi... Google nexus cihazlarını diğer rakiplerine göre çok ucuz bir fiyata sunuyor..

MS da eğer bu ilk nesil hibrit modelleri iyi fiyattan verseydi belki heryerde surface prolar görebilecektik...

Şimdi ne değişti de 100 dolar indirim yaptın?
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