Microsoft'dan Surface Pro'nun fiyatlarında 100 dolarlık indirim

Microsoft, hedeflediği satış grafiğini bir türlü yakalayamadığı Surface ailesinde bir kez daha indirime gidiyor.Geçtiğimiz ay içerisinde Surface RT’nin fiyatlarında dünya genelinde %30 indirim yapan Microsoft, şimdi de Surface Pro’nun fiyatlarını aşağı çekti.

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre Kanada, Çin, Hong Kong ve ABD’deki teknoloji severler, 29 Ağustos’a kadar Surface Pro’nun liste fiyatından 100 dolar indirimle sahip olabilecekler. Yaklaşık %10’luk indirime denk gelen kampanyada herhangi bir model sınırlaması olmazken; diğer ülkelerdeki fiyatlarda indirim olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

İlk nesilde istediği satış sayılarına ulaşamayan Microsoft’un, 2.nesil Surface ailesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Bloomberg’in son haberine göre RT çözümünü Qualcomm’un Snapdragon 800 işlemcisiyle güncelleyecek olan Microsoft’un 2.nesil tabletlerinin yanı sıra geliştirdiği yeni aksesuarları da satışa sunması bekleniyor.

http://www.microsoft.com/surface/en-us