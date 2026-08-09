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    Windows'un yerleşik uygulaması RAM canavarı çıktı!

    Yeni bir rapor, Windows 11'in yerleşik Hava Durumu uygulamasının 1 GB'tan fazla RAM tüketebildiğini gösteriyor. Bu, 8GB RAM'li bilgisayarlarda büyük bir sorun! İşte ayrıntılar:

    windows 11 hava durumu uygulaması 1 gb ram tüketimi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, sınırlı RAM'e sahip bilgisayarlarda Windows 11'i daha verimli hale getirmenin yollarını arıyor ancak kendi yerleşik uygulamalarından biri bu hedefe ters düşüyor. Güncel testlere göre, işletim sisteminin Hava Durumu uygulaması, nispeten basit bir görevi yerine getirmesine rağmen 1 GB'tan fazla bellek tüketiyor.

    Hava Durumu uygulaması, 1GB'tan fazla RAM tüketiyor

    Hava Durumu uygulaması, kullanıcı tarafından hiçbir işlem yapılmadan yalnızca hava durumu tahmini gösterirken 1.2 GB'ı aşan RAM kullanıyor. Yakınlaştırma veya arayüzde gezinme gibi temel işlemler sırasında RAM tüketimi 1.5-1,6 GB'a kadar çıkabiliyor. Boşta iken bile yaklaşık 500-600 MB bellek tüketimi oluyor. 8 GB RAM'e sahip bir bilgisayarda bu, uygulamanın tek başına sistem belleğinin neredeyse %20'sini işgal ettiği anlamına geliyor.

    Kıyaslama açısından, Apple'ın macOS'teki yerel Hava Durumu uygulaması benzer koşullar altında 250 MB'tan daha az RAM kullanıyor. Bu da Microsoft'un uygulamasının bellek kullanımının yaklaşık beş kat daha büyük olduğu anlamına geliyor.

    Windows Latest'e göre, yüksek bellek tüketimi, Hava Durumu uygulamasının tamamen native Windows uygulaması olmamasından kaynaklanıyor. Esasen, Microsoft’un WebView2 framework’ü üzerine kurulu bir MSN Hava Durumu web uygulaması. Görev Yöneticisi, aynı anda çalışan birden fazla Chromium tabanlı alt işlemi gösteriyor, bu da alışılmadık derecede yüksek RAM kullanımına katkı sağlıyor.

    8GB RAM'li bilgisayarlarda büyük sorun!

    Bu sorunun 32GB veya daha fazla RAM'e sahip üst seviye bilgisayarları etkilemesi olası değil ancak uygun fiyatlı giriş seviye sistemlerde fark edilebilir bir etkiye sahip olabilir.

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    windows 11, microsoft ve
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