Microsoft'tan Raspberry Pi'ye rakip : Sharks Cove





Raspberry Pi ile başlayan minik geliştirici kartı tabanlı bilgisayar furyasına irili ufaklı pek çok firma dahil olurken, Microsoft da daha fazla seyirci kalamadı ve kendi geliştirici kartını piyasaya sürüyor.





Sharks Cove adlı mini geliştirici kartı aslında hem donanım hem de fiyat açısından orta seviye bir bilgisayardan farklı değil ve bu bakımdan rakiplerinden oldukça farklılaşıyor.





Kart üzerinde 1.33GHz saat hızında çalışan Bay Trail tabanlı Intel Atom işlemcisi ve entegre grafik birimi yer alırken, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, HDMI portu, 3.5mm kulaklık girişi ve USB 2.0 portu şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelde Windows 8.1 yüklü olarak geliyor.





Kart üzerinde güç, ses ayarlama, rotasyon kilidi ve Home tuşu yer alırken, 10cmx15cm şeklinde ölçüleri mevcut. Ayrıca pek çok pin bağlantısı da sağlanıyor. Geliştirici kartının hedef kitlesi Windows ürünleri için sürücü geliştirmek isteyen yazılımcılar. Ancak Android kurulabildiği için bu platformdaki geliştiricileri de hedef alıyor.





Sharks Cove kartının fiyatı 300$ olarak açıklandı. İleri bir tarihte de satışa sunulacak. Windows ürünleri ile ilgilenmeyen yazılımcılar için Raspberry Pi ve Beagle Board gibi alternatifler mevcut.

http://www.extremetech.com/computing/187149-microsoft-announces-sharks-cove-mini-pc-a-powerful-expensive-rival-to-raspberry-pi