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Microsoft'tan Raspberry Pi'ye rakip : Sharks Cove

4 yıl
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38
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'tan Raspberry Pi'ye rakip : Sharks Cove

Raspberry Pi ile başlayan minik geliştirici kartı tabanlı bilgisayar furyasına irili ufaklı pek çok firma dahil olurken, Microsoft da daha fazla seyirci kalamadı ve kendi geliştirici kartını piyasaya sürüyor.

Sharks Cove adlı mini geliştirici kartı aslında hem donanım hem de fiyat açısından orta seviye bir bilgisayardan farklı değil ve bu bakımdan rakiplerinden oldukça farklılaşıyor. 

Kart üzerinde 1.33GHz saat hızında çalışan Bay Trail tabanlı Intel Atom işlemcisi ve entegre grafik birimi yer alırken, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, HDMI portu, 3.5mm kulaklık girişi ve USB 2.0 portu şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelde Windows 8.1 yüklü olarak geliyor. 

Kart üzerinde güç, ses ayarlama, rotasyon kilidi ve Home tuşu yer alırken, 10cmx15cm şeklinde ölçüleri mevcut. Ayrıca pek çok pin bağlantısı da sağlanıyor. Geliştirici kartının hedef kitlesi Windows ürünleri için sürücü geliştirmek isteyen yazılımcılar. Ancak Android kurulabildiği için bu platformdaki geliştiricileri de hedef alıyor. 

Sharks Cove kartının fiyatı 300$ olarak açıklandı. İleri bir tarihte de satışa sunulacak. Windows ürünleri ile ilgilenmeyen yazılımcılar için Raspberry Pi ve Beagle Board gibi alternatifler mevcut.  

http://www.extremetech.com/computing/187149-microsoft-announces-sharks-cove-mini-pc-a-powerful-expensive-rival-to-raspberry-pi Yorum Yaz
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Lazeran 4 yıl en beğenilen
25$lik seye 300$lik alternatif kesin tutar
1 Yanıt Yanıtla +53
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OverClocK1ng 4 yıl
"Sharks Cove kartının fiyatı 300$ olarak açıklandı."
Microsoft işte.
2 gün sonra da pahalı ve satılmıyor diye iptal ederler, kapatır, elemanları da işten çıkartırlar.
Ne pislik firma.
"Sharks Cove kartının fiyatı 300$ olarak açıklandı."Microsoft işte.2 gün sonra da pahalı ve satılmıyor diye iptal ederler, kapatır, elemanları da işten ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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interwap 4 yıl
Yürü git.
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Ink 4 yıl
ayol aynısı anam aynısı
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Father Torque 4 yıl
Bence akıllıca bir fiyatlandırma. Microsoft zaten istese bile Raspberry Pi'nin fiyatıyla rekabet edemez o halde yüksek bir fiyat çekip "premium" marka imajını devreye sokalım demişler. Şimdi hepbirlikte gülüyoruz ama sırf "marka aldım" kasıntısını yaşamak ve göstermek için şu cihaza 300$ verecek adamlar var dünyada, hatta bizim forumumuzda bile kaç tane çıkar bi silkelesen. Hayır aynı mantaliteyi başka markaların müşteri kitlesinden örnekleriyle biliyoruz, görüyoruz; "300$ fazla olsun, şu marka olsun" mantığı komik ama maalesef acı bir gerçek.
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Ink 4 yıl
300$ çok gibi geldi bana kazık
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Ink 4 yıl
önerdiğiniz bir anakart var mı?
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Ink 4 yıl
anakart ibretlik
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307kd 4 yıl
ille de windows lisans bedeli dayayacaklar... mal 50 dolarsa 250 $ da lisans bedelidir kesin..
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Virtual Reality 4 yıl
300 dolar mı, oha ya, sonra projelerimiz neden başarılı olmuyor, Microsoft neden kan kaybediyor diye ağlıyorlar.
Sene olmuş 2014, adamlar ancak 720p oynatabilen oyun konsolu piyasaya sürdüler, üstelik 1080p 60FPS oynatan rakip oyun konsolundan 100 dolar daha pahalıya
Şaka gibi, insanlık yıllardır kullandığı Full HD TV lerin hakkını verecek bir oyun konsolu beklerken, 720p ye gücü yeten bir oyun konsolu piyasaya sürmek, Microsoft' un ne kadar başarısız yönetildiğinin en somut örneği

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meposion 4 yıl
microzort olmuş fiyatıyla
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serafon 4 yıl
Resme baktım, rasperry pi ye rakip yazısına baktım. Bu kart rakip ise 30$ falandır dedim. İyiymiş dedim. Fiyatı görünce ne alaka rakip filan dedim. Driver geliştirmek için olduğunu görünce de haberi yapanın yanlış yorumu olabileceğini düşündüm. Daha neler neler düşündüm ;) Yorum sizin...
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action4ever 4 yıl
30 olmasın o? yanlış yazılmıştır muhtemelen yoksa çok saçmaymış

yanlış değilmiş
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DraGonS 4 yıl
300$ a laptop alınır lan. Geliştirici kartı dediğin nedir fazladan 2-3 I/O portu var. USB ile hepsi yapılabilir.
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