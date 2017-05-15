Microsoft'tan WannaCry saldırıları için acil durum güncellemesi

Microsoft, yalnızca WannaCry fidye yazılımıyla ilgili devam eden saldırıları engellemek için sadece özel destek alan Windows sürümleri için acil bir güncelleme yayınladı.

Windows XP, Windows 8 ve Windows Server 2003 kullanıcıları, Microsoft Update Kataloğu'ndan düzeltme yamalarını indirebilirler. Şirket giderek artan saldırılar nedeniyle herkesin sistemlerini en kısa sürede güncellemelerini öneriyor.

WannaCry zararlısı dün ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktı ve Türkiye de dahil olmak üzere 99 ülkedeki binlere bilgisayarı etkiledi. İlk olarak Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) ait olan zararlı yazılımın bir Windows güvenlik açığına dayandığı ve bu yılın başlarında Shadow Brokers isimli korsan grup tarafından sızdırıldığı belirlenmiş durumda.

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Microsoft, Windows 7, 8.1 ve 10 da dahil olmak üzere hala destek almaya devam eden ve en son güncellemelerin yüklü olduğu sistemlerin en yeni Windows Defender virüs tanımlarıyla birlikte tamamen güvenli olduğunu açıkladı.

Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen e-postaları açmayın

Öte yandan, Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows 8 artık desteklenmiyor ve en son Windows güncellemelerini almadılar. Ancak Microsoft, bu saldırının ciddi boyutta olması nedeniyle bu işletim sistemleri için bir acil durum yaması yayınlamaya karar verdi.

Şirket, bazı saldırıların kötü amaçlı eklerle birlikte kimlik avı taktikleri kullandığını ifade ediyor. Dolayısıyla kullanıcıların, özellikle de güvenilmeyen veya bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyaları açmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Desteklenmeyen Windows sürümleri için acil durum yamaları aşağıdaki linklerden indirilebilir: