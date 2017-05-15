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Microsoft'tan WannaCry saldırıları için acil durum güncellemesi

Yazılım devi Microsoft, devam eden WannaCry saldırılarını önlemek için destek süresi sona eren Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows 8 gibi sistemler için acil durum güncellemesi yayınladı.
2 yıl
4,9b
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21
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, yalnızca WannaCry fidye yazılımıyla ilgili devam eden saldırıları engellemek için  sadece özel destek alan Windows sürümleri için acil bir güncelleme yayınladı.
Windows XP, Windows 8 ve Windows Server 2003 kullanıcıları, Microsoft Update Kataloğu'ndan düzeltme yamalarını indirebilirler. Şirket giderek artan saldırılar nedeniyle herkesin sistemlerini en kısa sürede güncellemelerini öneriyor.
WannaCry zararlısı dün ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktı ve Türkiye de dahil olmak üzere 99 ülkedeki binlere bilgisayarı etkiledi. İlk olarak Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) ait olan zararlı yazılımın bir Windows güvenlik açığına dayandığı ve bu yılın başlarında Shadow Brokers isimli korsan grup tarafından sızdırıldığı belirlenmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Netflix'ten root'lu Android cihazlarla ilgili kötü haber geldi"
Microsoft, Windows 7, 8.1 ve 10 da dahil olmak üzere hala destek almaya devam eden ve en son güncellemelerin yüklü olduğu sistemlerin en yeni Windows Defender virüs tanımlarıyla birlikte tamamen güvenli olduğunu açıkladı.

Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen e-postaları açmayın

Öte yandan, Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows 8 artık desteklenmiyor ve en son Windows güncellemelerini almadılar. Ancak Microsoft, bu saldırının ciddi boyutta olması nedeniyle bu işletim sistemleri için bir acil durum yaması yayınlamaya karar verdi.
Şirket, bazı saldırıların kötü amaçlı eklerle birlikte kimlik avı taktikleri kullandığını ifade ediyor. Dolayısıyla kullanıcıların, özellikle de güvenilmeyen veya bilinmeyen kaynaklardan gelen dosyaları açmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Desteklenmeyen Windows sürümleri için acil durum yamaları aşağıdaki linklerden indirilebilir:

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Batuist 2 yıl
benim anlamadığım bu adamların para istedikleri banka hesabını tesbit edemiyorlar mı? bakın bakalım kimin hesabına bu paralar yatırmak isteniyor? bulun şu hesabı derdest edin bu virüsü yazanı...
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donanımcı123 2 yıl Batuist
Batuist
benim anlamadığım bu adamların para istedikleri banka hesabını tesbit edemiyorlar mı? bakın bakalım kimin hesabına bu paralar yatırmak isteniyor? bulun şu hesabı derdest edin bu virüsü yazanı...

Bitcoin nedir bir araştır kardeşim.
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murekkep yalamis 2 yıl
Win7 nerde???
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Guest-71C700AC1 2 yıl murekkep yalamis
Windows 7 güncellemeyi aldı çoktan. Güncelleme denetle kısmında herhangi bir güncelleme gözükmüyorsa sistem stabildir. Windows 10/8.1/7 için açık kapatılmış durumda. Ancak eposta ile bu virusler bulaşabiliyor halen o yüzden epostalarınıza dikkat edin. Özellikle windows 10u eposta hesabıyla kullananlar için risk devam ediyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Bitdefender kullanın abi kafanız rahat olsun
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snoppy 2 yıl
Windows XP mi?
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donanımcı123 2 yıl snoppy
snoppy
Windows XP mi?


Windows 10 da da açık var, eski yeni birşey fark etmiyor, microsoft ağır çuvalladı.
Hani şu bazılarının toz kondurmadığı, windows 10 da da açığın kullanıldığı smb protokolü aktif.
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cagdas70 2 yıl
Yamalarında işe yaramadığı yönünde yazılar çıkmaya başladı.
Mutlaka bir antivirüs yazılımı kullanmakta fayda var. İhmal etmeyin. Hatta bir süreliğine benim gibi linux kullanmayıda tercih edebilirsiniz.
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Giresunlufuk 2 yıl
Bir keresinde kardeşim yüzünden bir fidye yazılımı bulaşmıştı PC'ye. Gerçekten değerli ve eski bazı fotoğraflarımız gitmişti. Çok üzülmüştüm.
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V4LKyR 2 yıl
Adamsın Microsoft.
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Amd64x2 2 yıl
3.sınıf haber sitelerinde bile sabahın erken saatlerinde bu haber vardı, siz öğle saatinde veriyorsunuz normal mi?
EDIT: Haberi buldum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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axaxa 2 yıl
Bilmediğiniz şeyleri açmayın işte
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KaleyDeskop 2 yıl
en çok sunucu kısmı saldırı almış, bir kaç arkadaşımda kurban olmuş :)
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ULTILIX 2 yıl KaleyDeskop
sistemlerini güncellemeyenler ağır darbe yedi 55 serverı patlayan tr de ufak bir firma vardı :D
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