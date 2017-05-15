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Netflix'ten root'lu Android cihazlarla ilgili kötü haber geldi

Dizi ve film tutkunu Android kullanıcıları için kötü haber var. Netflix uygulaması yeni sürümüyle birlikte artık Google Play Store'dan root'lu ve kilidi açık Android cihazlara indirilemeyecek.
2 yıl
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45
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android cihazlarını daha fazla ayara erişmek için root'layanlar artık Google Play üzerinden Netflix uygulamasını indiremeyecekler. Şirket uygulamanın 5.0 numaralı sürümüyle artık Google tarafından sağlanan Widevine DRM'e tamamen bağlı olduğunu açıkladı. Bu nedenle, Google sertifikalı olmayan veya değiştirilmiş birçok cihaz artık en son uygulamayı çalıştıramayacak ve bu kullanıcılar artık Netflix uygulamasını Play Store'da göremeyecekler.
İndirmeyi engelleme kararının telif hakkı koruma girişimlerine bağlı olabileceği belirtiliyor. Çünkü root'lu cihazlarda indirilen Netflix videolarındaki DRM korumasını kırmak mümkün olabilir. Ancak, Netflix uygulaması root'lu telefonunuza önceden yüklenmişse, şu an için herhangi bir sorun olmaksızın kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Etkilenen yalnızca root işlemi uygulanmış cihazlar değil, kilidi açık (unlocked) aygıtların bile Netflix'i indirmesi engellenmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Türkçe Wikipedia'nın engellenemez sürümü yayınlandı!"
Bu son derece can sıkıcı, zira Netflix'in bu girişimi akıllı telefonlarında daha fazla seçeneğe erişebilmek adına (sadece korsan film izlemek için değil) root işlemi uygulayan ileri seviye kullanıcıları saf dışı bırakabilir. Ayrıca bazı akıllı telefonlar (Xiaomi Mi 5 gibi) fabrikadan bootloader kilidi açık şekilde gelebiliyor. Bu tür bir cihaza sahip olan kullanıcılar için de büyük bir sıkıntının söz konusu. Şu aşamada Netflix'in bu hamlesinin pek de akıllıca görünmediği açıkça ortada. Ayrıca uygulamanın önümüzdeki günlerde root'lu cihazlarda çalışmayı durdurup durdurmayacağı ise belli değil.

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keremec 2 yıl en beğenilen
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addidas_85 2 yıl
Sanırım bundan bahsediyorsunuz

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1 Yanıt Yanıtla +12
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defected 2 yıl
başlıktaki en beğenilen yorum adamların neden böyle bir yola başvurduğunu gösteriyor zaten
hırsızlık komik bir şey bazı insanların kitabında

sorsan "müslümanım" deyip, akşam iftarı açtıktan sonra korsan windows'unda utorrent'ten indirip film şirketinden çalmış olduğu filmi izlerken, apk'lı oyununu oynayarak göbeklerini falan kaşırlar, sahurda da niyet edip yatarlar.

netflix haklı. uzatmaya gerek yok. adamlar ellerinden geldiğinde engellemeye çalışıyor.
başlıktaki en beğenilen yorum adamların neden böyle bir yola başvurduğunu gösteriyor zatenhırsızlık komik bir şey bazı insanların kitabında
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5 Yanıt Yanıtla +12
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fthkn 2 yıl
Sinema ve dizi içeriklerinin içeriği üreten bütün kitleye eşit gelir dağılımı sağladığını bilsek anlayışla karşılarız ama 3 5 kişinin cebine gidiyor. O yüzden sinema ve TV dışındaki hiçbir gösterimden ücret alınması doğru değil. Netflix amerikan kültürüne hitap ediyor. Bize uymaz. Torrente devam.
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geraltinki 2 yıl
Bugun netflix aboneligimi baslatacakdimki google playden indiremedigimi farkettim (telefonum Custom Rom dan dolayi Rootlu) googleden apk bulup indirip aboneligimi yaptim sorunsuz kullaniyorum. Ilgilenenlere indirip satin almak isteyenlere duyurulur. Ustelik ilk ay bedava.
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suhaksk 2 yıl
Dün netflix yoktu böyle kararlar alarak yarında olmassa birşey kaybetmez kullanıcılar fakat kendileri çok şey kaybederler...
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Jeopol 2 yıl
Hirsizlik yapan korsancilar bunu begenmedi
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fthkn 2 yıl Jeopol
Jeopol

Hirsizlik yapan korsancilar bunu begenmedi

kopya içerik indirmek hırsızlık değildir. kopyalayarak satmanın emeksizliğine kimsenin bir şey dediği yok.
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hacı.basat 2 yıl
Android Silver çıkarsa ona kurulamayacak yani öyle mi?
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earpods 2 yıl
Kodi + Exodus > Netflix. yanlış bir hareket oldu
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sinefabrik 2 yıl
Konuyu dönüp dolaştırıp dine bulaştırınca maalesef böyle bilimsel bulgulara aykırı sonuçlarla da yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz.
Halbuki konu zengin, arkeolojik bulgular üzerine konuşabilir, ülke turizme yapacağı veya yapması gereken katkıyı, insanların o dönemde nasıl yaşadığını, yerleşik hayata geçip geçmediklerini, tarım yapıp yapmadıklarını, o dönemde hangi hayvanların evcilleşmiş olduğunu, aile yapısını vb. konuşabilirdik. Ama forum adabı bilmeyen ya da bilip umursamayan 3-5 kişi yüzünden böyle konular hep dine ya da siyasete kilitleniyor. Oysa konu dışı var, kültür-felsefe var, gidin oralarda bıkana kadar din konuşun, değil mi? sinefabrik.xyz/...
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emre1393 2 yıl
xiaominin cihazları geçen sene redmi note 3(mtk) dan beri bl kilidi kapalı olarak geliyor, haberdeki bilgi yanlış. satın aldığınız satıcı açmış olabilir, sorun değil kolayca global rom yükleyip bl kilidi kapatılabilir.
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DH Misafiri 2 yıl
Netflix Türkiyeden defol!
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zaomss 2 yıl
Netflix gereksiz bişi. İçerik olarak da zayıf erişilebilirlik olarakta. Ama illa ki rootlu kullanırım diyen varsa suhide :)
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