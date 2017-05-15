Netflix'ten root'lu Android cihazlarla ilgili kötü haber geldi

Android cihazlarını daha fazla ayara erişmek için root'layanlar artık Google Play üzerinden Netflix uygulamasını indiremeyecekler. Şirket uygulamanın 5.0 numaralı sürümüyle artık Google tarafından sağlanan Widevine DRM'e tamamen bağlı olduğunu açıkladı. Bu nedenle, Google sertifikalı olmayan veya değiştirilmiş birçok cihaz artık en son uygulamayı çalıştıramayacak ve bu kullanıcılar artık Netflix uygulamasını Play Store'da göremeyecekler.

İndirmeyi engelleme kararının telif hakkı koruma girişimlerine bağlı olabileceği belirtiliyor. Çünkü root'lu cihazlarda indirilen Netflix videolarındaki DRM korumasını kırmak mümkün olabilir. Ancak, Netflix uygulaması root'lu telefonunuza önceden yüklenmişse, şu an için herhangi bir sorun olmaksızın kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Etkilenen yalnızca root işlemi uygulanmış cihazlar değil, kilidi açık (unlocked) aygıtların bile Netflix'i indirmesi engellenmiş durumda.

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Bu son derece can sıkıcı, zira Netflix'in bu girişimi akıllı telefonlarında daha fazla seçeneğe erişebilmek adına (sadece korsan film izlemek için değil) root işlemi uygulayan ileri seviye kullanıcıları saf dışı bırakabilir. Ayrıca bazı akıllı telefonlar (Xiaomi Mi 5 gibi) fabrikadan bootloader kilidi açık şekilde gelebiliyor. Bu tür bir cihaza sahip olan kullanıcılar için de büyük bir sıkıntının söz konusu. Şu aşamada Netflix'in bu hamlesinin pek de akıllıca görünmediği açıkça ortada. Ayrıca uygulamanın önümüzdeki günlerde root'lu cihazlarda çalışmayı durdurup durdurmayacağı ise belli değil.