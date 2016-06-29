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Microsoft'tan ilgi çekici el takibi teknolojisi

Sanal gerçekliğe bambaşka bir boyut kazandırmaya hazırlanan Microsoft, uzun süredir üzerinde çalıştığı hayranlık uyandıran yeni el takibi teknolojisini görücüye çıkardı.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Microsoft'tan ilgi çekici el takibi teknolojisi
Microsoft’tan Jamie Shotton, Hrvoje Benko ve Kfir Karmon tarafından geliştirilen hareket tabanlı yazılım kullanıcıların bilgisayarlarını klavye ve fare olmadan, sadece el ve parmak komutlarıyla kontrol edebilmelerini sağlıyor. Böylelikle fotoğraf döndürme, büyütme, uygulama açma gibi işlemler birkaç basit komutla kolaylık gerçekleştirilebiliyor.
Tüm parmakların hareketlerini hassas şekilde algılayabilen teknoloji çok daha gerçekçi ve dinamik kontrol imkanı sunuyor. Fakat Microsoft’un bu yeni nesil teknolojinin sanal gerçeklik ile uyumlu olduğunu duyurması oyunun kurallarını değiştiriyor. Zira halihazırda satışa sunulan VR cihazları genellikle kontrol kumandasıyla kullanılıyor. Microsoft ise aynı Kinect’te olduğu gibi sınırları ortadan kaldırarak kişilerin sanal gerçeklik dünyasına kısmen fiziksel şekilde katılmalarını sağlıyor.
Hayranlık uyandıran yaratıcı fikirlerin çıkmasında öncü rol üstlenecek el takip teknolojisini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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L.o.T.u.S 2 yıl en beğenilen
Radyonun resimlesi mi .Şerefsizim benim aklıma gelmişti :)




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Stradale 2 yıl
tüplü tv de de olur mu :D
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OverClocK1ng 2 yıl
Çok başarılı olmuş..
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A.F.Y.D 2 yıl
Ben bunu daha önceden düşünmüştüm
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mehmedaltair 2 yıl
Kinect videolarında da insanların ağzının suyu akmıştı. Sonucu biliyorsunuz...
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arel.gr 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Kinect videolarında da insanların ağzının suyu akmıştı. Sonucu biliyorsunuz...

doğru, düşünce ile olabilmeli......
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L.o.T.u.S 2 yıl en beğenilen
Radyonun resimlesi mi .Şerefsizim benim aklıma gelmişti :)




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