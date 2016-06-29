Microsoft'tan ilgi çekici el takibi teknolojisi

el ve parmak komutlarıyla kontrol edebilmelerini sağlıyor. Böylelikle fotoğraf döndürme, büyütme, uygulama açma gibi işlemler birkaç basit komutla kolaylık gerçekleştirilebiliyor. Microsoft’tan Jamie Shotton, Hrvoje Benko ve Kfir Karmon tarafından geliştirilen hareket tabanlı yazılım kullanıcıların bilgisayarlarını klavye ve fare olmadan, sadecekontrol edebilmelerini sağlıyor. Böylelikle fotoğraf döndürme, büyütme, uygulama açma gibi işlemler birkaç basit komutla kolaylık gerçekleştirilebiliyor.

Tüm parmakların hareketlerini hassas şekilde algılayabilen teknoloji çok daha gerçekçi ve dinamik kontrol imkanı sunuyor. Fakat Microsoft’un bu yeni nesil teknolojinin sanal gerçeklik ile uyumlu olduğunu duyurması oyunun kurallarını değiştiriyor. Zira halihazırda satışa sunulan VR cihazları genellikle kontrol kumandasıyla kullanılıyor. Microsoft ise aynı Kinect’te olduğu gibi sınırları ortadan kaldırarak kişilerin sanal gerçeklik dünyasına kısmen fiziksel şekilde katılmalarını sağlıyor.

Hayranlık uyandıran yaratıcı fikirlerin çıkmasında öncü rol üstlenecek el takip teknolojisini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.