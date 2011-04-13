Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un ARM platformundaki Windows ve Internet Explorer 10 demosuna Nvidia Tegra 2 güç verdi

8 yıl
8,9b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un ARM platformundaki Windows ve Internet Explorer 10 demosuna Nvidia Tegra 2 güç verdi
Tam Boyutta Gör

Dün yayınladığımız haberimizde Microsoft'un, erken mühendislik aşamasındaki yeni nesil Windows işletim sistemini ve Internet Explorer 10'un birinci platform önizlemesini ARM platformunda çalıştırdığı özel bir demo gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. Windows 8 işletim sisteminin aynı zamanda ARM versiyonunu da hazırlayan firmanın demosuna ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Haberimizde de yer verdiğimiz ekran görüntüsünden anlaşıldığı üzere Microsoft, demo esnasında ARM v7 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemciye yer verirken, bu işlemcinin hangi firma tarafından üretildiği ise netlik kazanmamıştı.

Windows işletim sisteminin ARM versiyonu için Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments ile iş birliğine giden Microsoft'un, ilgili demoyu Nvidia'nın Tegra 2 platformu üzerinde yaptığı belirtildi. ARM'ın Cortex A9 mimarisini temel alan ve düşük güç tüketimli GeForce GPU'suna sahip olan 1GHz hızındaki Tegra 2 platformu, ARM tabanlı yongada sistem platformları arasında en güçlülerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Aynı kulvarda Apple A5, Texas Instruments OMAP 4, Samsung Exynos 4210 ve Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon işlemcilerine rakip olan Tegra 2, geçtiğimiz sene Ocak ayında dünyanın ilk çift çekirdekli ARM Cortex-A9 platformu olarak lanse edilmişti. Tegra 2 tabanlı ürünler piyasada yeni yeni yaygınlaşırken Nvidia, Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı açıklama ile dünyanın ilk dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcisi olan Tegra 3'ün üçüncü çeyrekte hazır olacağını belirtiyor. Motorola'nın Xoom 2 ile Tegra 3 tabanlı ilk tableti pazara sunacağı iddia edilirken, Windows 8'in 2012'de çıkması halinde üzerinde Tegra 3 tabanlı Windows tabletlerin pazara girmesi de beklenebilir.

Microsoft'un ARM platformundaki Windows ve Internet Explorer 10 demosuna Nvidia Tegra 2 güç verdi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
büyük olasılıkla android gibi sanal makine üzerinde çalışıyordur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 8 yıl
eğer bu işlemciler masaüstü sistemlere entegre edilebilirse (ki edilebilir mi bilmiyorum) ve microsoft gibi diğer muadil kuruluşların işletim sistemleri tarafından da desteklenirse, amd ve intel gibi şirketlerin yanına çok güçlü, rekabetçi şirketler gelmiş olacak ve rekabet ortamı kızışacak diye düşünüyorum. gerçi bunun olabilirliği önümüzdeki ilk 2-3 sene için zor görünüyor... belki de 2-3 sene sonra da masaüstü sistemlere ihtiyaç da azalabilir, zaman değiştiği gibi yaşam stilleri de değişiyor normal olarak. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper# 8 yıl
Gelecek şimdi şekilleniyor. Arm mimarisi nereye kadar ilerlerse biz tüketiciler için o kadar kazanç sağlaması olacak. Masaüstünede geçiş yaparsa Arm işlemciler göklere yükselir, Intel'in X86 mimarisi yerin dibine gömülür.

Arm'ın masaüstülere geçiş yapması bana göre çok hızlı olacak. nVidia şuan için SoC çözümleriyle mobil cihazlarada destek verse de bazı haberlerde nVidia'nın uzun zamandır kendi işlemcisinede çalıştığını duymuştum. Nede olsa ezeli düşmanı AMD ve onun gibi hem işlemci hemde grafik işlemci üretmek isteyecek.

Kilit nokta Windows idi. Şimdi kilit nokta ise Arm lisansı alıp yüksek performansı işlemci üretilmesi olur. Bu adımı ilk Samsung'dan bekliyorum.

X86 için bazı standartlar var ama bu standartları kolaylıkla aşılacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
Nvidia çok sağlam bir alana yatırım yaptı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avatar78 8 yıl
Tegra 3 beklenmeliydi diye düşünüyorum.Ömrü çok az olacak. Fiyat-performans ürünü olursa ayrı tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -13- 8 yıl HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü" 8 yıl Lenovo ile 24 saat çalışabilen yeni dizüstü bilgisayarlarını, 2011 modellerini ve gelecek planlarını konuştuk 8 yıl Samsung Galaxy Pro video inceleme 8 yıl General Mobile ile uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonları üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim