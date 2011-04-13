Microsoft'un ARM platformundaki Windows ve Internet Explorer 10 demosuna Nvidia Tegra 2 güç verdi

Dün yayınladığımız haberimizde Microsoft'un, erken mühendislik aşamasındaki yeni nesil Windows işletim sistemini ve Internet Explorer 10'un birinci platform önizlemesini ARM platformunda çalıştırdığı özel bir demo gerçekleştirdiğinden bahsetmiştik. Windows 8 işletim sisteminin aynı zamanda ARM versiyonunu da hazırlayan firmanın demosuna ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Haberimizde de yer verdiğimiz ekran görüntüsünden anlaşıldığı üzere Microsoft, demo esnasında ARM v7 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemciye yer verirken, bu işlemcinin hangi firma tarafından üretildiği ise netlik kazanmamıştı.

Windows işletim sisteminin ARM versiyonu için Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments ile iş birliğine giden Microsoft'un, ilgili demoyu Nvidia'nın Tegra 2 platformu üzerinde yaptığı belirtildi. ARM'ın Cortex A9 mimarisini temel alan ve düşük güç tüketimli GeForce GPU'suna sahip olan 1GHz hızındaki Tegra 2 platformu, ARM tabanlı yongada sistem platformları arasında en güçlülerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Aynı kulvarda Apple A5, Texas Instruments OMAP 4, Samsung Exynos 4210 ve Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon işlemcilerine rakip olan Tegra 2, geçtiğimiz sene Ocak ayında dünyanın ilk çift çekirdekli ARM Cortex-A9 platformu olarak lanse edilmişti. Tegra 2 tabanlı ürünler piyasada yeni yeni yaygınlaşırken Nvidia, Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı açıklama ile dünyanın ilk dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcisi olan Tegra 3'ün üçüncü çeyrekte hazır olacağını belirtiyor. Motorola'nın Xoom 2 ile Tegra 3 tabanlı ilk tableti pazara sunacağı iddia edilirken, Windows 8'in 2012'de çıkması halinde üzerinde Tegra 3 tabanlı Windows tabletlerin pazara girmesi de beklenebilir.