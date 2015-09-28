Microsoft'un "Google Cardboard" benzeri sanal gerçeklik başlığı ortaya çıktı

Google'ın I/O 2015 konferansı kapsamında yenileyeceğini duyurduğumuz sanal gerçekliği başlığı Cardboard, yazılım devi Microsoft'tan önemli bir rakip kazanmaya hazırlanıyor.

Sanal gerçekliği akıllı telefonlar üzerinden ucuza sunmayı hedefleyen Microsoft'un sanal gerçeklik başlığı VR Kit, yazılım devinin Rusya merkezli "hackathon" etkiliği için hazırlanan bir internet sitesinde ortaya çıkmış durumda. Google Cardboard ile benzer olarak karton malzemeden üretildiği söylenen ve çalışmak için akıllı telefonlara (Lumia harici destek kesin değil) ihtiyaç duyan ürün, açıkça görüldüğü üzere cihazların kamera bölümünü kapatmıyor ve bu da arttırılmış gerçekliğin de sürece dahil olabileceğini akıllara getiriyor.

Daha çok oyun odaklı hazırladığı görülen Microsoft VR Kit, 17 Ekim tarihinde başlayacak hackathon kapsamında geliştiricilere sağlanacak ve aynı zamanda önceden hazırlamış araçlar, hazır kodlar ve fikirler de erişime açılacak. Etkinlik oyun eğitim ve kurumsal uygulamalar olmak üzere üç kategori halinde gerçekleşecek.

Microsoft VR Kit'in satışa sunulup sunulmayacağı ya da fiyatı hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.slashgear.com/microsoft-vr-kit-is-a-google-cardboard-competitor-28406559/