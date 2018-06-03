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Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Londra'da düzenlediği Insider etkinliğinde neler oldu?

Bu sefer okurlarımızdan Atahan Şahlan'ın derlediği bir yazı ile karşınızdayız. Microsoft'un daveti ile 1 Haziran'da Londra'da düzenlenen Insider etkinliğine katılan Atahan, olup biteni anlatıyor.
11 ay
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Windows
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft Insider Developer Tour

Milton Keynes Üniversitesi Mühendislik fakültesinde öğrenimine devam etmekte olan Atahan Şahlan, Microsoft'un 1 Haziran'da Londra'da düzenlediği ve özel davet ile katılma şansı bulduğu Insider Dev Tour etkinliğinde öne çıkanları bizler için derledi.

Microsoft’tan Geliştiriciler İçin Platform

 Microsoft önümüzdeki dönem geliştiriciler için açık kaynak kodlu bir platform oluşturacağını açıkladı. Bu platform sayesinde yazılım geliştiriciliğine yeni başlayanlara büyük kolaylıklar sağlanacak. Bunun yanı sıra geliştiricilere ürünlerini toplulukla paylaşabileceği bir ortam da sağlanmış olacak.

Azure Stack

 Microsoft, Azure Stack ile kullanıcılara server servisini cihaz üzerinde offline olarak tutma özelliği sunacak. Bu sayede güvenlik daha iyi bir şekilde sağlanabilecek. Aynı zamanda Azure Stack, server üzerinde çalışan uygulamaların daha hızlı çalışmasını sağlayacak.

Mobile Timeline

 Windows 10’un 1803 sürümü ile birlikte gelen timeline özelliği, timeline uygulaması ile IOS ve Android cihazlara gelecek.

Microsoft Store gelir oranları

 Microsoft önümüzdeki dönemde hayata geçireceği gelir dağılım planı ile beraber; Mağazada öne çıkardığı uygulamalardan %15 geliri kendine alacak %85’lik kısmı geliştiricilere verecek. Uygulamalarına kendi müşterilerini getiren kullanıcılara ise toplam gelirin %95’ini verip kendine %5’lik bir pay alacak. Bu oranlar şu anki dönemde %30 Microsoft, %70 geliştirici alacak şekilde düzenlenmiş durumda.

Microsoft Notifications 

Microsoft notifications özelliği ile birlikte artık mobil cihazlarımıza gelen bildirimleri Windows cihazlarımızdan görüntüleyebilecek ve cevaplayabileceğiz.

Geliştiricilere Kolaylıklar

 Microsoft, WinUi kütüphanesi ve Comunity tool kit 3.0 ile birlikte geliştiricilere, Microsoft’un uygulamalarında kullandığı arayüz tasarımlarını ve teknolojik özellikleri kendi uygulamalarına eklemeleri için hazır kodlar sunacak. Bu sayede Microsoft, piyasadaki uygulamaların belirli bir standartın üzerinde olmasını sağlamayı amaçlamakta.

.Net Core

 Microsoft uzun yıllardır kullandığı yazılım geliştirme platformu .Net Framewok’ü .Net Core ile değiştirmeyi amaçlamakta. Net Core, 3 kata kadar daha hızlı çalışmakla beraber aynı zamanda kullanıcılara platformlar arası çalışan uygulamalar geliştirme imkânı da sunacak.

Visual Studio

 Microsoft Visual Studio artık geliştiricilere anlık paylaşım özelliği sunuyor. Bunun sayesinde yazılımcılar yaptıkları seçimlere kadar kendi ekranlarını anlık olarak karşı tarafa gösterme imkânına sahip olacak. Bu özellik sayesinde yerel ağda çalışan web uygulamaları bile karşı tarafta görüntülenebiliyor.

Msix Uzantısı

Microsoft Msix uzantısı ile birlikte kurulum dosyalarının uzantılarında olan karışıklığı en aza indirmeyi amaçlıyor. .Exe .Msi gibi kurulum uzantılarını tek bir çatı altında toplayacak Msix uzantısını uygulamalarına eklemek isteyen yazılımcılar Visual Studio üzerinden tek bir komutla ekleyebilecek.

Cmd’ye Unix Modu

Microsoft geçtiğimiz dönemde kendi mağazası üzerinden çeşitli Linux dağıtımlarını kullanıcılarına sunmuştu. Bu dağıtımlara sahip kullanıcılar Windows üzerindeki komut penceresini Linux komutları ile kullanabilecek. Bu sayede Microsoft, Linux tabanlı sistemlerden gelen kullanıcılara daha kolay bir deneyim sunmayı amaçlamakta.
Yazılımcılara Veri Sağlanacak
Microsoft, yazılım geliştiricilerine geçtiğimiz günlerde sunduğu özellikle beraber yazılımcıların, kullanıcılara Microsoft hesapları ile giriş yapmalarına olanak sağlamasına izin vermişti. Artık yazılımcılar kullanıcılarının Microsoft hesaplarındaki veriyi kullanarak kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilecek. Microsoft bunu yaparken kullanıcılarının güvenliğine de önem verecek. Yazılımcılar kullandığı verinin ne olduğunu değil sadece Microsoft serverlarından o veriye nasıl ulaşacağını bilecek.

Yapay Zekâ Özellikleri

Microsoft yazılımcılara hazır yapay zekâ kodları ile daha kolay bir şekilde yapay zekâ uygulamaları geliştirmeleri için altyapı oluşturacak. Konferansta gösterilen demolardan ilki muz kostümü giymiş bir insanla gerçek bir muzu ayırt eden bir yapay zekâ ile ilgiliydi. İkincisi ise insanın yüz ifadesinden duyguları ayırt eden bir yapay zekâ ile ilgiliydi.
Duyguları Tanıma Demosu
  
Gerçek ve Sahte Ürün Ayırt Etme

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Eeltorm 11 ay en beğenilen
Microsoft baya geliştirdi yazılımlarını özellikle Windows 10'u.
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esmerbuyucu 11 ay
Abi artık çıkartın şu Surface Phone'u, ortaya ürün koyun ürün...
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Eeltorm 11 ay en beğenilen
Microsoft baya geliştirdi yazılımlarını özellikle Windows 10'u.
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