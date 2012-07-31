Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Perceptive Pixel'i satın alma süreci tamamlandı

6 yıl
1,9b
1
11
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un daha önce satın aldığını duyurduğu çoklu dokunuş konusunda uzmanlaşmış olan Perceptive Pixel'in satın alma sürecinin tamamlandığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşen satın alma işleminin sonrasında, Microsoft'un Perceptive Pixel'i nasıl değerlendireceğine dair resmi bilgiler ortaya çıkmış değil. Ancak, şu an için bilinen tek şey Perceptive Pixel CTO'su Jeff Han'ın Microsoft ekibine katılacak olması. 

Perceptive Pixel'in satın alma işlemi hakkında açıklama yapan Microsoft Office biriminin genel müdürü Giovanni Mezgec, prosedürün tamamlandığını ve Perceptive Pixel'in Microsoft ailesine katıldığını duyurmaktan ötürü heyecanlı olduğunu ifade etti. Perceptive Pixel'in birimlerine katılmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Mezgec, Perceptive Pixel'in donanım, yazılım ve geniş çözümlerdeki uzmanlığının kendilerine artı değer katacağını da belirtti. 

Dokunmatik ekranlar üzerindeki uzmanlığı ile tanınan Perceptive Pixel'in masa ve duvar boyutunda, birden çok dokunma noktası olan ekranlara sahip olduğunu belirmekte fayda var. Ayrıca, şirket tarafından üretilen bu ekranlar özel kalemler ile kullanılabiliyor. Microsoft'un bu teknolojiyi daha küçük bir ekrana uygulaması ve gelecek nesil Surface tabletinde kullanması bekleniyor.

http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/07/30/microsoft-welcomes-perceptive-pixel-to-the-office-division.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THESTER 6 yıl
Bill Gates Abiyi kızdırdı Google ve apple artık microsoft her gün başka yenilikle gücüne güç katıyor. Hadi hayırlısı bakalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Cineman
İnanmayın beyler, bildiğimiz dokunmatik ekran bu. Bilinçli kullanıcıya kakalayamaz bunları.

hadi yaaa gerçekten mi?
önce bilinçli kullanıcı ol sonra yorum yaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idris 6 yıl
Hangi satırlardan microsoftun dokunmatik ekran işine gireceğini nasıl çıkardınız anlayamıyorum. Bir şey kokladınız oda dokundu herhalde. :))
Dokunmatik teknolojilerini alıp geliştirip sonraki nesil dokunmatik cihazlarında (Özellikle Surface) kullanıcak belliki. Çok yerinde ve doğru bir hamle. İleride mal firmaların patent davalarıyla uğraşmak zorunda da kalmazlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 6 yıl
proyuris
Cineman İnanmayın beyler, bildiğimiz dokunmatik ekran bu. Bilinçli kullanıcıya kakalayamaz bunları.
Haklısın yazılım kendi kendine oluşuyor. Microsoft yazılım firması! Yazılım teknolojisi üreten bir firmayı satın alması gayet normal. Dokunmatik ekran bu işte sadece bir araç. Tabi senin tarzındaki insanlar herşeyi donanımdan ibaret sandığı için olmalı ki böyle yorum yazabiliyorsun.

bende sana katılıyorum bunu microsoft özelliştirip geliştirince güzel olacak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
proyuris 6 yıl
Cineman
İnanmayın beyler, bildiğimiz dokunmatik ekran bu. Bilinçli kullanıcıya kakalayamaz bunları.

Haklısın yazılım kendi kendine oluşuyor. Microsoft yazılım firması! Yazılım teknolojisi üreten bir firmayı satın alması gayet normal. Dokunmatik ekran bu işte sadece bir araç. Tabi senin tarzındaki insanlar herşeyi donanımdan ibaret sandığı için olmalı ki böyle yorum yazabiliyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Microsoft hadi bakalim yine iyisin:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cineman 6 yıl
İnanmayın beyler, bildiğimiz dokunmatik ekran bu. Bilinçli kullanıcıya kakalayamaz bunları.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
Microsoft neyi alırsa bozuyor,büyük firmadır ama böyle sonradan dahil etiği,satın aldığı tüm uygulumaları,programları ilk sahiplerine göre inanılmaz kalite sorunu oluşuyor...

ilk aklıma gelen Skype;saat gibi çalışan son derece özgür ve kaliteli bir programken,Microsoft satın alınca pert oldu,kullanmayı bırakdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cineman 6 yıl
Dokunmatik ekran denmiyor mu bunlara?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black Wall Street 6 yıl
bence surface'de kullanmazlar bunu.daha ekstrem projelerde kullanırlar.ne bileyim dokunmatik oda gibi.teknoloji iyi fakat bence çok fütüristik.gereği yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1902 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, Windows Phone ve microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim