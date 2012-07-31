Microsoft'un Perceptive Pixel'i satın alma süreci tamamlandı





Microsoft'un daha önce satın aldığını duyurduğu çoklu dokunuş konusunda uzmanlaşmış olan Perceptive Pixel'in satın alma sürecinin tamamlandığı kamuoyu ile paylaşıldı.





Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşen satın alma işleminin sonrasında, Microsoft'un Perceptive Pixel'i nasıl değerlendireceğine dair resmi bilgiler ortaya çıkmış değil. Ancak, şu an için bilinen tek şey Perceptive Pixel CTO'su Jeff Han'ın Microsoft ekibine katılacak olması.





Perceptive Pixel'in satın alma işlemi hakkında açıklama yapan Microsoft Office biriminin genel müdürü Giovanni Mezgec, prosedürün tamamlandığını ve Perceptive Pixel'in Microsoft ailesine katıldığını duyurmaktan ötürü heyecanlı olduğunu ifade etti. Perceptive Pixel'in birimlerine katılmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Mezgec, Perceptive Pixel'in donanım, yazılım ve geniş çözümlerdeki uzmanlığının kendilerine artı değer katacağını da belirtti.





Dokunmatik ekranlar üzerindeki uzmanlığı ile tanınan Perceptive Pixel'in masa ve duvar boyutunda, birden çok dokunma noktası olan ekranlara sahip olduğunu belirmekte fayda var. Ayrıca, şirket tarafından üretilen bu ekranlar özel kalemler ile kullanılabiliyor. Microsoft'un bu teknolojiyi daha küçük bir ekrana uygulaması ve gelecek nesil Surface tabletinde kullanması bekleniyor.

http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/07/30/microsoft-welcomes-perceptive-pixel-to-the-office-division.aspx