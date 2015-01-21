Microsoft'un Windows 8.1 with Bing sürümünde lisans ücretini kaldırdığı belirtiliyor





Windows 8.1 ile birlikte hem tablet ekran boyutlarını düşüren hem de lisans ücretleri konusunda iyileştirmeler yapan Microsoft, bu sayede 100$ seviyesine kadar Windows tabletlerin önünü açmıştı.





Microsoft OEM ücretlendirme politikasında da belirttiği üzere 9 inç ve altındaki cihazlar için Bing arama motoru entegreli gelen Windows 8.1 with Bing işletim sistemi sürümünü 10$ fiyat etiketi ile ortaklarına sunuyordu. Ancak yeni yayımlanan politika dökümanında bu bedelin promosyon amacıyla kaldırıldığı belirtiliyor.





Çok büyük bir indirim olmasa da en azından tüketiciye bir miktar daha indirim olarak yansıyacağına şüphe yok. Windows 8.1 işletim sistemi ile birlikte Office 365 aboneliği de hediye edildiği için tüketici açısından oldukça avantajlı bir hale geliyor.





Microsoft ayrıca 9 inç ve üzeri ekran boyutları için 25$ lisans bedeli talep etmekteydi. Aynı indirim burada da geçerli ve lisans bedeli 15$'a düşmüş durumda. Yani tüm Windows 8.1 with Bing işletim sistemli tablet modelleri için aynı indirim sözkonusu. Bu da elbette tüketiciye avantaj getirecektir.





Bu indirimde şüphesiz Windows 10 hazırlıklarının da etkisi büyük. Microsoft muhtemelen Windows 10 öncesinde dağıtabildiği kadar Windows 8.1 with Bing lisansı dağıtmak niyetinde olabilir.

http://www.windowscentral.com/windows-81-bing-costs-10-oems-10-configuration-discount