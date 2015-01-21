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Microsoft'un Windows 8.1 with Bing sürümünde lisans ücretini kaldırdığı belirtiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
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10
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows 8.1 with Bing sürümünde lisans ücretini kaldırdığı belirtiliyor

Windows 8.1 ile birlikte hem tablet ekran boyutlarını düşüren hem de lisans ücretleri konusunda iyileştirmeler yapan Microsoft, bu sayede 100$ seviyesine kadar Windows tabletlerin önünü açmıştı. 

Microsoft OEM ücretlendirme politikasında da belirttiği üzere 9 inç ve altındaki cihazlar için Bing arama motoru entegreli gelen Windows 8.1 with Bing işletim sistemi sürümünü 10$ fiyat etiketi ile ortaklarına sunuyordu. Ancak yeni yayımlanan politika dökümanında bu bedelin promosyon amacıyla kaldırıldığı belirtiliyor. 

Çok büyük bir indirim olmasa da en azından tüketiciye bir miktar daha indirim olarak yansıyacağına şüphe yok. Windows 8.1 işletim sistemi ile birlikte Office 365 aboneliği de hediye edildiği için tüketici açısından oldukça avantajlı bir hale geliyor. 

Microsoft ayrıca 9 inç ve üzeri ekran boyutları için 25$ lisans bedeli talep etmekteydi. Aynı indirim burada da geçerli ve lisans bedeli 15$'a düşmüş durumda. Yani tüm Windows 8.1 with Bing işletim sistemli tablet modelleri için aynı indirim sözkonusu. Bu da elbette tüketiciye avantaj getirecektir. 

Bu indirimde şüphesiz Windows 10 hazırlıklarının da etkisi büyük. Microsoft muhtemelen Windows 10 öncesinde dağıtabildiği kadar Windows 8.1 with Bing lisansı dağıtmak niyetinde olabilir.  

http://www.windowscentral.com/windows-81-bing-costs-10-oems-10-configuration-discount Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WiiSmash 4 yıl
bing ne abi ya bing ne yani. bing dediğin bi arama motoru işletim sistemine entegre edersinde adını windows with bing niye yaparsın. bide sanarsın google.
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kpln04 4 yıl
Kurdum chrome u tablete bingi unuttum
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AMERICAN 4 yıl
Bing akar.
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wolf silver 4 yıl
pc içinde bir indirim yapsada alsak..
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1BilimAdamı 4 yıl
O 10 doların etkisi yurtdışı satışlarında 20-30 dolara kadar çıkıyor.Vergiler,kar payları falan
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Gelişmeye başladı fakat markette çok eksikler var.Bunu düzeltmedikleri sürece w8 para etmez.Google gibi marketten reklamdan kazansınlar
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V4LKyR 4 yıl
Bing nedir aga?
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Gece772 4 yıl
Bing kullanmıyor saten sorun yok.....
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Fenomenon 4 yıl
Zaten win tabletler çoğaldı. Daha geçen seneye kadar 800 lira altında win tablet yoktu. Şimdi 200 liraya bile win8 tablet var. Gerçi 1gb ram ne kadar performans veriyor orası meçhul.
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blank42 4 yıl
Herşeyde bing açılıyor yanlız :)
10$ çok büyük bir indirim bence laptopların 200$ bandında olduğunu düşünürsek, 10$ %5 bir indirim demek
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